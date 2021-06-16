Налогообложение в Чехии: паушальный налог для предпринимателей

Согласно закону, подписанному президентом Чехии, с 1 января 2021 у частных предпринимателей появилась право на единый налог (paušální daň). Это означает, что теперь оплачивать налог на прибыль, а также медицинское и социальное страхование можно по новой системе – одним платежом, без обязательства подачи налоговой декларации и отчетов по медицинскому и социальному страхованию. Сегодня разбираемся в тонкостях единого налога.

Какова сумма единого налога

В 2021 году ежемесячный платеж единого налога составляет 5.469 крон и включает в себя:

• 100 крон — залог на налог на прибыль

• 2 976 крон — залог на социальное страхование (минимальный залог для предпринимателей в 2021 году — 2 588 крон, увеличенный на 15%)

• 2 393 крон — залог на медицинское страхование

При каких условиях частные предприниматели имеют право на единый налог

• Когда частный предприниматель не является плательщиком НДС . Но это не касается тех, кто является identifikovanou osobou — то есть лиц, у которых есть обязательство по регистрации НДС или оно появилось в процессе подачи заявки на единый налог.

• Когда доход от предпринимательской деятельности за предыдущий год не превысил 1 млн чешских крон.

• Когда предприниматель не будет в текущем году получать прибыль ze závislé činnosti, то есть от традиционного трудоустройства. Это не относится к прибыли, которая облагается srážkovou daní или освобождена от налога.

• Когда предприниматель может спрогнозировать, что его общая прибыль от финансовой деятельности в сумме с доходами от аренды, а также прочими доходами в 2021 году (не более 15 000 чешских крон за исключением доходов, освобожденных от налога, а также облагаемых srážkovou daní) не превысит порога в 1 млн чешских крон. В случае если порог будет превышен, предпринимателю необходимо будет подать налоговую декларацию и отчеты по социальному и медицинскому страхованию, а также осуществить необходимые доплаты по налоговым и страховым взносам. В этом случае нарушения не произойдет и санкций не будет. Но важно учесть, что вся процедура будет уже куда сложнее, чем в стандартном виде.

Кому и почему выгодно перейти на единый налог

Прежде всего единый налог – это экономия времени, которое обычно тратится на подачу деклараций. Кроме того, такая система налогообложения выгодна тем предпринимателям, которые имеют ставки паушальных затрат 40 %. Это так называемые свободные профессии, к которым относятся переводчики, аудиторы и оценщики, нотариусы, юристы и судебные приставы, врачи и ветеринары, а также архитекторы. 30-ти процентный паушал применяется, как правило, к доходу, полученному от аренды.

Для предпринимателей со ставками паушальных затрат 60 % единый налог не выгоден. В редких случаях он может быть выгоден тем, кто возмещает бонус на детей или использует скидку на законного супруга, а их годовой доход составляет около 480 тысяч крон.

Предпринимателям, у которых паушал 80 %, единый налог совсем ни к чему. Речь идет о работниках в сфере красоты или ювелирного дела, в эту группу также попадают слесари, плотники, сантехники, часовщики и механики.

Несмотря на все вышесказанное, тема единого налога все еще остается весьма неоднозначной. Не до конца понятно, каким образом государство будет производить проверку о соблюдении предпринимателем лимита в 1 млн крон, насколько юридическое лицо отвечает условиям для перехода на систему единого налога, а также не появились ли у него обязательства по НДС. Не совсем ясно и то, как частные предприниматели-нерезиденты Чехии будут предоставлять информацию о своих доходах при продлении виз. Открытым остается и вопрос об оформлении ипотеки без налоговой декларации.

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