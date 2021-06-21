Криптовалюта в Чехии: особенности и налогообложение

Никакой воды, только конкретика. Вместе с финансовым консультантом 420on.cz мы подготовили для вас самую важную информацию о владении криптовалютой в Чехии.

В некоторых странах криптовалюта является платежным средством, в других – имуществом, а в третьих — краткосрочным финансовым активом. Единого мнения на этот счет пока нет. В Чехии криптовалюта не признана финансовым инструментом, а ее продажа-покупка или обмен на фиатные деньги не является финансовой услугой. Криптовалюта здесь также не считается инструментом инвестиций, поэтому для операций с ней не нужна специальная лицензия. Минфин Чехии признает криптовалюту нематериальным активом, и ее обмен на другой актив или деньги лицензии не требует.

Когда нужна лицензия на криптовалюту?

При работе с криптовалютой как с собственным активом лицензия не требуется, предпринимательской деятельностью это не является. Но лицензия нужна, когда происходит систематическое управление чужими активами, и аккумулируются финансовые средства от физических или юридических лиц с целью их инвестирования в криптовалюту на биржах.

Майнинг криптовалют — это уже предпринимательская деятельность. Оказание услуг по ней требует лицензии №56 „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

Облагается ли налогом покупка-продажа или обмен криптовалюты?

Для операций с криптовалютой не нужно регистрироваться как OSVČ. Здесь важен объем операций за год, а также их систематичность. Если говорить об однократных операциях до 30 000 крон в год, то лицо, совершающее их, освобождено от налога на прибыль. Но если операции происходят систематически, а их объем превышает 30 000 крон, за прибыль нужно отчитываться в годовой декларации — она относится к числу «Прочих доходов» с налогом 15 %. Такой вид дохода не подразумевает отчислений ни в фонд медицинского страхования, ни в пенсионный фонд. Доход появляется в процессе обмена одной криптовалюты на другую, на бумажные деньги или при выводе денег на банковский счет.

Облагается ли налогом майнинг криптовалюты?

Для майнинга нужна регистрация в качестве OSVČ. В этом случае доход подлежит налогообложению 15% или 19% (для физического или юридического лица) и отражается в годовой декларации как «Доход от предпринимательской деятельности». На него распространяются платежи в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования. Считается налог по такой схеме: прибыль за вычетом затрат. Можно использовать как реальные затраты, так и паушальные. Затратами считается оборудование, электроэнергия, помещение и т.п.

Если говорить об НДС, то вопрос довольно неоднозначный. С одной стороны, операции с криптой, а также майнинг, освобождены от НДС Европейским судом, но налоговая инспекция может начислить НДС, если посчитает это уместным. И такие случаи есть.

Какой курс учитывается при налоговых расчетах?

Как правило, этот вопрос возникает при обмене одной криптовалюты на другую, когда используется курс определенной биржи в определенный день. А в процессе продажи товаров или услуг за криптовалюту, курс считается как сменный по такой схеме: стоимость товаров и услуг, разделенная на количество полученной криптовалюты. Если услуги или товар оплачены криптовалютой, операция подлежит ЕЕТ.

Считается ли криптовалюта доходом?

Государству пока не удается полностью взять криптовалюту под свой контроль. Ожидается, что в будущем ситуация точно изменится и, скорее всего, не в пользу трейдеров.

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