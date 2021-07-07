Налоговые обязательства для продаж на Amazon, Ebay и других e-commerce платформах в Чехии

Налоговые обязательства для продаж на Amazon формируются в зависимости от вида сотрудничества с самой компанией. Рассмотрим, какие варианты возможны и какая ответственность ложится на продавца в Чехии и ЕС. Принцип взаимодействия с платформами схожий, поэтому рассмотрим все на примере Amazon.

Продажа товара оптом непосредственно компании Amazon

В этом случае налоговые обязательства переносятся на Amazon, так как фактически это простая поставка товара продавцом в рамках Европейского Союза. Розничным клиентам товар будет продавать сам Amazon, поэтому при таком варианте сотрудничества продавец освобожден от НДС.

Fulfillment by merchant – FBM (Продажи со склада продавца с использованием платформы Amazon)

При таком виде сотрудничества налоговые обязательства ложатся уже на продавца, так как Amazon здесь только предоставляет свою платформу для продаж за комиссионные. А продавец же выполняет все обязательства перед покупателем. В этом случае регистрация по НДС нужна, только если превышен лимит продаж в 1 млн крон за 12 месяцев, а склад с товаром находится в Чехии. Если лимит не превышен, регистрироваться по НДС не нужно.

Если продажи ведутся со складов других стран ЕС, то продавец (нерезидент страны, в которой находится склад) обязан зарегистрироваться по НДС в этой стране сразу после первой продажи. Важно также отслеживать лимиты общих продаж физическим лицам в другую страну ЕС. Если они превышены, придется регистрироваться по НДС непосредственно в стране нахождения покупателя. Здесь к стоимости товара при продаже добавляется ставка НДС нужной страны, которая потом платится в виде налога. Лимиты продаж отличаются в разных странах ЕС.

Fulfillment by Amazon — FBA (Продажи товара со склада Amazon)

Это расширенный вариант предыдущего вида сотрудничества, при котором используется не только платформа Amazon, а еще и склад компании. Зарегистрироваться по НДС продавцу необходимо в стране нахождения склада Amazon, с которого происходит отправка товара покупателям. При превышении лимитов продаж в странах, где находятся покупатели, как и в предыдущем варианте, потребуется регистрация по НДС.

Pan-European FBA (Продажа товара со складов Amazon во всех странах ЕС).

Такая форма сотрудничества предоставляет покупателям кратчайшие сроки доставки, так как задействуется ближайший склад Amazon. В таком случае продавец должен зарегистрироваться по НДС во всех странах, на складах которых находится его товар. И даже если товар не находился там все время, а только временно перемещался на склад определенной страны, регистрация по НДС также обязательна. Напомним, что для товаров, на которые распространяется акцизный налог, регистрация по НДС происходит именно в стране назначения.

Как продавать в США через Amazon

В случае продаж товаров в США, для налогообложения используется sales tax. Эта система похожа на европейскую VAT, где продавцу необходимо отслеживать лимиты продаж и транзакций в зависимости от конкретного штата. По НДС обязательств нет, поскольку место непосредственной продажи не находится ни в Чехии, ни в ЕС. А вот на ввоз из Америки в Чехию или ЕС необходимо на таможне оплачивать НДС (для неплательщиков) или отображать его в декларации (для плательщиков).

Обязательства по прибыли и двойное налогообложение

Если говорить только о складе, с которого ведется отгрузка товара, без представительства с офисом и сотрудниками, то доход не будет облагаться налогом на прибыль. Но если есть представительство с офисом и сотрудниками, то и прибыль будет облагаться налогам по ставке страны нахождения склада. Все-таки стоит учитывать особенности налогообложения каждой страны отдельно.

Важно отметить, что в ближайшее время в рамках Европейского Союза начнет работать цифровой онлайн-портал (OSS), который позволит выполнять обязательства по НДС прямо в стране налогового резидентства.

Наиболее верным решением будет обратиться за консультацией к специалисту, чтобы избежать двойного налога между конкретными странами или же самостоятельно изучить закон, раскрывающий этот вопрос.

