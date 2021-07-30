Налогообложение инвестиций в Чехии

Это не очень радостная сторона инвестирования. Вне зависимости от того, являетесь ли вы успешным инвестором или доход от инвестиций равен нулю, налоговые обязательства распространяются на всех. О чем думать при налогообложении инвестиций и каких ошибок следует избегать? В данной статье мы сосредоточимся на налогообложении инвестиций физических лиц.

Подоходный налог

Налогообложение инвестиций подпадает под подоходный налог, который регулируется Законом № 586/1992 Coll.

Однако, чтобы определить размер налогов, важно ответить на эти на следующие вопросы:

Возникла ли налогооблагаемая прибыль? Какова форма дохода? Освобождается ли от налога этот доход?

Определение типа доходов

В повседневной жизни самая большая статья в налоговой декларации — это доход от трудоустройства, т.е. с работы.

Однако, кроме этого дохода, в Законе о подоходном налоге выделены и другие типы дохода, с которых физическая особа обязана заплатить налог. Именно к ним и относятся инвестиции.

Типы доходов, которые определены Законом:

• от занятости по трудовому договору (доход от всех типам трудовых договоров) (§6) – сюда входят доходы от работы или доходы партнеров и руководителей s.r.o.

• от самозанятости (§7) – доход от ведения бизнеса в ŽL

• от владения основными средствами, капиталом (§8)

• от аренды движимого и недвижимого имущества (§9)

• прочий доход (§10) – например, выигрыш или пенсионный доход



Так в какой же тип доходов мы можем отнести доход от наиболее распространенных инвестиционных продуктов? И как правильно заполнить налоговую декларацию?

Согласно отчету Главного финансового управления, доход от инвестиционной деятельности, при условии, что это не доход от бизнеса, облагается налогом в соответствии с § 8 – доход от капитальных вложений – или в соответствии с § 10 (как другие доходы) Закона № 586/1992 Coll. о подоходном налоге.

Данный доход подлежит отражению в годовой декларации в Приложении 3 в качестве «Остальных доходов» согласно §10 odst. 3a Zákona o dani z příjmu. Данный вид дохода не подлежит отчислениям в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования.

Доход от инвестиционной деятельности подлежит налогообложению в тот момент, когда сумма выплаты по инвестициям превысит средства, которые вы вложили в них в рамках Участия (первоначальная инвестиционная стоимость плюс инвестиционные сборы) Простыми словами, налоговая база — это доход инвестора за вычетом расходов

Данный доход облагается налогом по ставке 15% .

Каким же образом происходит налогообложение наиболее распространенных инвестиционных продуктов?

Рынок предлагает широкий спектр инвестиционных возможностей. Обязательство по уплате инвестиционного налога возникает независимо от того, принесли ли ваши инвестиции доход. Пройдемся по наиболее популярным вариантам налогообложения.

1. Сберегательные счета и срочные вклады

Если вы откладываете сбережения на сберегательных счетах или срочных вкладах, вам не нужно беспокоиться об их налогообложении. Банк автоматически удержит 15% налога с вашего дохода.

Проценты по вкладу — это единственный вид инвестиционного дохода, при котором вам не нужно беспокоиться об уплате налога.

2. Паевые инвестиционные фонды

Паевые инвестиционные фонды – популярные инвестиционные инструменты. Благодаря им вы можете инвестировать разными способами, от облигаций до акций.

Однако большинство компаний реинвестируют дивиденды в ценные бумаги, поэтому инвестор часто не получает их напрямую на свой счет. В таком случае нет дохода от владения сертификатом акций (§8) и, следовательно, нет налоговых обязательств.

Хорошей новостью является также тот факт, что, если вы владеете паевыми инвестиционными фондами более 3 лет, вам не нужно указывать их в своей налоговой декларации даже после того, как они были проданы.

3. Собственный портфель акций и облигаций

Если вы уже являетесь опытным инвестором, и самостоятельно формируете собственный портфель акций и облигаций, вы наверняка знаете, что существуют разные подходы к налогообложению процентов и дивидендов.

В том случае, если источник дохода находится на территории Чехии, то данный доход облагается налогом в размере 15%. Однако этот налог уплачивается непосредственно эмитентом, и инвесторы получают доход, уже скорректированный с учетом налога, поэтому не должны указывать его в своей налоговой декларации.

Однако иностранные дивиденды и проценты — это совсем другой случай. Полученный, таким образом доход, мы обязаны отразить в налоговой декларации, в частности, в доход от основных фондов (§8). И данный доход облагается подоходным налогом в размере 15%. Однако положительным фактом является то, что в этом случае мы можем компенсировать удержанный плательщиком налог за рубежом.

Это позволяет избежать двойного налогообложения наших инвестиций. Но в только в том случае, если доход от инвестиций получен на территории тех стран, с которым Чехия заключила договор об избежании двойного налогообложения.

Bitcon - обмен на евро и налогообложение

Каким же образом Физическое лицо, не являющееся предпринимателем, владеющее Bitcon, при обмене биткойнов на евро или кроны и выводе их на счет, будет облагать налогом данный доход? Можно ли использовать средства, затраченные на приобретение компьютера или электроэнергию в качестве расходов?

Напомним, что в этот статье мы ведем речь только о физических лицах, которые не имеют лицензии на торговлю Bitcon или электронной валютой . В таком случае, средства, полученные в обмен на биткойны, подлежат налогообложению, как доход, полученные в Чешской Республике согласно § 10 odst. 1 písm. a) ZDP bod 3. Т.е. доход от продажи «Цифровой валюты» относится к так называемым «прочим доходам».

Для того, чтобы определить налогооблагаемую базу, для данного типа дохода, на основании § 10 odst. 4 ZDP, вы можете учесть расходы, которые понесли для его получения. Это означает, что затраты, которые вы понесли при приобретении компьютеров и электроэнергии, связанные с майнингом, могут уменьшить доходы.



При составлении налоговой декларации важно учесть:

а) все доходы, полученные в налоговом периоде (календарном году), т.е. и доход, например, от работы, аренды и т. д.

б) при работе с «цифровой валютой» нужно учитывать, является ли эта деятельность разовой или систематической, которая уже носит признаки торгового бизнеса. В соответствии с разделом § 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění p. p «торговля представляет собой систематическую деятельность, осуществляемую независимо, от своего имени, на свой страх и риск, с целью получения прибыли и на условиях, предусмотренных настоящим Законом»

Данный материал подготовлен в соответствии с Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn / Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz) .