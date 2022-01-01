Треть чешских пекарен может исчезнуть. Не помогает даже повышение цен на хлеб

Чешские пекарни находятся под огромным давлением, и до трети из них — не переживет этот год, предупреждает Ассоциация пекарей и кондитеров. Их экономика «задавлена» ​​в основном подорожавшими мукой и газом, из-за чего некоторые хлебобулочные изделия подорожали в десять раз.

Чешские пекарни сильно экономят. Они приостанавливают инвестиции, сокращают расходы, а также решают, как теперь сэкономить на доставке хлеба. Даже большое повышение цен для клиентов не помогает покрыть все расходы.

Ситуация на рынках не успокаивается даже спустя три месяца с начала войны. Наоборот, плохих новостей все больше. Индия, второй по величине экспортер пшеницы, которая, как ожидается, заменит экспорт из Украины, объявила о запрете экспорта стратегического сырья в конце прошлой недели.

Цены на пшеницу на французской товарной бирже MATIF сразу установили новый рекорд. За двенадцать месяцев тонна пшеницы подорожала с 215 евро до 438 евро (почти 10 800 крон).

Цены на муку являются ключевой статьей расходов для пекарей и составляют до 70% затрат. Но пекарни беспокоит и рост цен на другое сырье — масла и жиры, крупу и сахар.

«Поставщики предупредили нас, что сахар может вырасти на 25%. От 15 крон за килограмм до более чем 20 крон», — признался директор Йизерских пекарен Роман Козак.

Общей проблемой является почти стопроцентная зависимость чешских пекарен от природного газа. Пекари не так боятся отключения газа в России, потому что они являются частью критической инфраструктуры государства и должны продолжать производство. Однако, по данным Ассоциации пекарей и кондитеров, проблема в том, что в этом году у всех компаний заканчиваются согласованные договоры на поставку газа, что, вероятно, будет означать многократное увеличение платежей.

«Исчезнет треть пекарен»

«Повезло тем, у кого газовые контракты истекают в декабре. Все постепенно перейдут на спотовые сделки — роста цен им не избежать. На практике цена станет и в десять раз выше», — говорит Богумил Главаты, директор Ассоциации пекарей и кондитеров.

Некоторые пекарни уже доплачивают за газ. Опрос, проведенный профсоюзом в середине апреля, показал среднее увеличение ежемесячных платежей на 300%. У одних выплаты не увеличились вообще, у других до десяти раз.

Поэтому ассоциация пекарей опасается, что без помощи государства, к которой она тщетно стремилась, значительная часть пекарен окажется на грани.

«В начале года, перед войной, мы рассчитывали, что 25% рынка закроется. Сейчас мы думаем, что может быть и до трети», — говорит глава гильдии пекарей.

По его словам, наиболее подверженными риску станут средние промышленные пекарни с годовым оборотом от 100 до 400 миллионов крон, которые составляют основу чешского производства и обеспечивают до 60% поставок хлеба на рынок. Обычно у них несколько сотен сотрудников.

Две такие пекарни уже не смогли справиться с ситуацией. В конце ноября обанкротилась пекарня Japek с оборотом около 300 миллионов крон. В этом году PEK Group, крупнейший после Agrofert игрок в отрасли с общенациональным охватом, значительно пострадал. С апреля производство идет только в двух из шести пекарен, а четыре владелец Томаш Ванек продал.

Глава PEK Group в качестве причины обозначил дисбаланс на рынке, где у пекарен Penam и United Bakeries из группы Agrofert слишком много влияния, но бизнес также осложнялся дорогим сырьем, газом и снижением потребительского интереса, связанного с коронавирусом.

По данным гильдии пекарей, риску подвержены пекарни, зависящие от продаж в торговых сетях, не имеющие собственных магазинов и специализированного производства.

Цена на хлеб уже достигли потолка

Пекарни теперь перешли в режим жесткой экономии. «Мы не инвестируем. Мы давно обновляем наш транспорт, но сейчас это даже невозможно. Машин придется ждать целый год. Мы также внесли изменения в маршруты, объединив некоторые из них», — говорит Томаш Кржемен, директор пекарни Lapek в Йиглаве с годовым оборотом около 200 миллионов крон.

Преимуществом этой пекарни является сеть собственных магазинов и относительно небольшая зависимость от розничных сетей, на которые приходится около 15% продаж. Тем не менее, он не уверен, что заработает что-нибудь в этом году. «Мы хотим управиться так, чтобы в этом году мы вышли хотя бы в ноль. Мы будем максимально сокращать инвестиции, но должны быть готовы к тому, что в основном придется много тратить на энергоносители», — говорит глава компании, у которой фиксированные цены на газ на этот год.

Экономят на транспорте и другие пекарни из-за подорожавшего топлива. «Мы доставляем хлеб только два раза в день. Раньше было три раза, но, на мой взгляд, в нынешнем энергетическом кризисе в этом нет необходимости», — описал глава PEK Group.

[...]По словам главы Союза пекарей и кондитеров, чехи уже начинают экономить на выпечке, особенно на элитной. «У нас есть первые сообщения из небольших городов о том, что цены на хлебобулочные изделия в некоторых ремесленных пекарнях достигли потолка. Людям трудно платить так много, и они возвращаются в супермаркеты», — сказал Богумил Главаты.

Источник: seznamzpravy.cz

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