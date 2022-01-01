Брюссельское пророчество чехам: «У вас будет худший кризис в Европе»

Чешская экономика больше всего пострадает от кризиса в Европе. Это следует из весеннего прогноза Еврокомиссии, что Чехия не cможет компенсировать последствия от пандемии и в этом году. Однако никакие данные из реальной экономики пока не подтверждают мрачный прогноз.

После благоприятного начала года чешская экономика замедлится и вырастет всего на 1,9% за весь год. По мнению экспертов из Брюсселя, это будет четвертый худший результат после Эстонии, Германии и Финляндии. Именно поэтому Чехия входит в четверку стран, чьи экономические показатели в этом году останутся ниже уровня последнего докризисного 2019. Спад за три года составит 0,8%. Хуже дела только у Испании, которая больше всех пострадала от пандемии, но в этом году она входит в пятерку самых быстрорастущих экономик.

«Восстановление экономики Чехии будет затруднено перебоями в цепочке поставок и ростом цен на энергоносители, вызванными войной России с Украиной, а также фискальными издержками, связанными с наплывом беженцев», — говорится в вердикте комиссии.

Брюссельский анализ сообщает, что годовой уровень инфляции в Чешской Республике достигнет 11,7%, что является самым высоким показателем после Болгарии и Литвы.

Депрессивный прогноз отражает мнение экспертов самого чешского государства. Министерство финансов и Национальный банк Чехии ожидают, что экономика вряд ли вырастет в этом году, максимум на один процент.

Главный экономист консалтинговой компании Deloitte Дэвид Марк заявил: «Если бы мир функционировал, как прежде, наша экономика выросла бы более чем на семь процентов в прошлом году».

Тем не менее, текущие данные Чешского статистического управления (ЧСУ) не свидетельствуют о серьезных экономических трудностях. В первом квартале реальные розничные продажи выросли на четыре процента, при этом люди по-прежнему готовы платить зачастую непомерные цены. Кроме того, началось строительство квартир и крупных транспортных сооружений, за вычетом инфляции, таким образом, строительная отрасль выросла на 11% по сравнению с прошлым годом.

Ключевой чешский сектор промышленность — также остается на плаву. Фактически от остановки цепочки поставок пострадала автомобильная отрасль, которая была почти на десятую часть ниже, чем в первом квартале 2019 года, у производства пластмасс тоже есть проблемы. Цены вынудили чехов экономить на энергии, но производство во всех других секторах уже восстановилось. В первую очередь это касается химической промышленности, производства лекарств или продуктов питания, производителей стройматериалов. Производители электротехники, включая компьютеры и электродвигатели, также превысили докризисный уровень.

«Я не вижу причин для экономического спада», — заключает аналитик ЧСУ Йозеф Влашек. Он добавляет, что, несмотря на проблемы со свиноводством, сельское хозяйство также процветает. Цифры не показывают признаков того, что ситуация существенно изменится в ближайшее время: «Промышленные компании имеют достаточно заказов, и большинство из них даже не страдает от проблем с материалами», — говорится в статистике, в том числе со ссылкой на металлургические заводы.

Главный экономист Райффайзен Банка Хелена Горска ссылается на относительно благоприятные цифры. «В первом квартале выяснилось, что экономика обладает инерцией и устойчивостью даже в период кризиса», — сказала она. Общего спада во всех секторах пока не происходит, поэтому их банк прогнозирует рост ВВП в этом году на два с половиной процента, как и в среднем по Европейскому союзу. Экономист Хорска уже учел риск того, что к началу следующего отопительного сезона будет дефицит газа и нефти.



Источник: seznamzpravy.cz

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