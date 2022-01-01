Чуть ли не худшие условия в Европе. Чешский бизнес душит бюрократия

​Создание собственной компании занимает в Чехии до 25 дней, что является почти самым долгим периодом в Евросоюзе. Для этого необходимо предпринять больше административных шагов, чем в других странах. В оценке качества бизнес-среды Чехия потерпела неудачу.

Чтобы начать бизнес, нужно иметь хорошую идею, смелость и деньги. В Чехии, однако, также необходимо терпеливо ждать, пока колеса бюрократии не заработают и компания не будет создана.

Согласно Index prosperity Чешской Республики, составленному в октябре Česká spořitelna в сотрудничестве с порталом Evropa v datech, создать новую компанию в Чешской Республике сложнее всего в ЕС. Бизнес-среда Чехии занимает 21-е место в рейтинге Европейского союза.

Качество бизнес-среды оценивается по ряду критериев, которые, помимо условий создания бизнеса, включают затраты на одного работника, затраты на энергию, а также уровень рыночной капитализации и другие экономические аспекты.

Хотя статус самозанятого можно получить в Чехии за пять рабочих дней и создание компании также должно занять всего несколько дней, на практике процесс отягощен сложными переговорами с властями, в результате чего компанию можно создать в среднем за 24,5 дня.

В соответствии с директивой Европейского союза от 2019 года страны — члены должны были обеспечить создание компаний цифровым способом к июлю 2022 года и предоставить возможность открыть бизнес онлайн на всей территории ЕС.

Низкая налоговая нагрузка на бизнес

Однако чешская деловая среда имеет и положительные стороны. К ним относится, например, налог на прибыль в размере 19%. Таким образом, корпоративный налог в Чехии занимает 10-е место среди самых низких в ЕС. Здесь между отдельными странами существуют довольно большие различия. В то время как в Венгрии, например, налог на прибыль составляет всего 9%, во Франции он достигает 25%, а на Мальте — 35%. Однако аналитики признают налоговую систему Чехии одной из самых сложных в Евросоюзе.

Слабая поддержка стартапов

Частота создания стартапов — интересный показатель для оценки бизнес-среды. По мнению экспертов, они играют важную роль с точки зрения внедрения инноваций, особенно это касается технологических стартапов.

В Чехии всего 131 стартап на миллион жителей, что соответствует 21-му месту в ЕС. Аналитик Česká spořitelna Тереза ​​Хртусова объясняет причины такой ситуации.

«По сравнению с такими экономиками, как США, Япония или Швейцария, чешский рынок капитала слабо развит, и компании не могут извлечь из него большой выгоды. Рыночная капитализация ЕС, то есть общая стоимость акций европейских компаний по отношению к ВВП, достигает чуть более 50%. В то время как в США этот показатель — почти 200%, а в Швейцарии — даже 270%. Из отдельных стран ЕС наибольшая доля торгуемых акций по отношению к ВВП приходится на Германию (47%) и Испанию (38%), в Чехии она составляет менее 2%», — подсчитывает она.

По словам инвестора и сооснователя стартапа Kiwi.com Йиржи Хлавенки, среда для создания стартапов в стране неблагоприятная.

«В Южно-Моравском крае есть инновационный центр очень хорошего уровня, и в Праге достойная сеть. Однако в других регионах уровень поддержки стартапов отстает. Небольшое количество стартапов также связано с меньшей долгосрочной поддержкой, особенно нефинансовой, со стороны муниципалитетов, регионов и государства на этапах роста компании», — говорит он. Отдельная проблема — законодательство, которое, по его словам, недостаточно благосклонно к молодым и растущим компаниям.

Однако, по словам Йиржи Скопова из Seed Starter, ситуация улучшается. «Хоть мы и не в топе, но тенденция вполне положительная. Позитивная тенденция в нашем регионе — возрастающая вовлеченность корпоративного мира в мир стартапов. На Западе мы видим, что сотрудничество обоих миров значительно помогает инновациям и их динамике».

Экономика субподряда с низкой маржой

В дополнение к упрощению законодательства и усилению поддержки бизнеса деловой среде в Чешской Республике поможет увеличение добавленной стоимости, создаваемой отечественными компаниями.

На иностранные компании приходится 43% всей добавленной стоимости в Чешской Республике, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. Например, в Германии иностранные компании создают лишь 19% добавленной стоимости, а во Франции — 17%.

«Чешская экономика в значительной степени основана на субподряде, где многие компании выступают в качестве поставщиков для конечного производителя. В результате мы теряем более высокую добавленную стоимость, маржу и независимость от клиентов. Чешская экономика остро нуждается в трансформации», — говорит аналитик Česká spořitelna Тереза ​​Хртусова.

По ее словам, Чехия добьется этого, поддерживая собственные конечные продукты и бренды и инвестируя в цифровизацию и роботизацию.

Дорогое электричество

В прошлом году чешские компании (использующие от 500 до 2000 МВтч) также занимали третье место с конца по расходам на электроэнергию — 0,105 евро за кВтч при среднем показателе по ЕС 0,151 евро за кВтч. Однако в последнее время это резко изменилось.

«Энергия здесь очень дешевая уже много лет. Однако с начала российского вторжения в Украину цены в некоторых случаях выросли в несколько раз. Не только для ряда домохозяйств, но и для компаний цены сейчас слишком высокие», — говорит Радек Шпикар, вице-президент Чешской ассоциации промышленности и транспорта.

Поддержка государства, безусловно, важна в этот период, однако ключевой будет позиция Евросоюза. «Сейчас нам нужно единое общеевропейское решение. Без него государства-члены начнут поддерживать свой бизнес по-своему. Это будет означать, что более богатые государства смогут предоставить более щедрую поддержку, что снизит конкурентоспособность чешских компаний», — добавляет Шпикар.

В какой-то степени это уже происходит, и благодаря поддержке зарубежные компании получают конкурентное преимущество перед чешскими. На это указывает Йозеф Ярош, председатель правления Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чехии.

«Ближайшие страны, особенно Германия, принимают защитные меры для своих компаний и предпринимателей, а для наших компаний уже давно нет ничего конкретного, ситуация очень осложняется, и наша конкурентоспособность резко снижается. Это означает сокрушительный удар по чешской экономике», — поясняет Ярош.

«Например, правительство Германии хочет уменьшить влияние высокой инфляции и цен энергии на домохозяйства и предприятия с помощью еще одного пакета дотаций в размере 65 млрд евро. Поддержка будет включат налоговые льготы в размере 1,7 млрд евро (около 41,8 млрд крон) для 9 000 энергоемких компаний», — добавляет он.

По его словам, помимо снижения конкурентоспособности, такая ситуация будет иметь и другие негативные последствия. «У нас есть признаки того, что одним из последствий энергетического кризиса станет переход значительной части предпринимателей в серую зону, где есть только наличные расчеты, система черных денег, „креативная“ бухгалтерия, отсутствие платежной морали и т. д.», — поясняет Ярош.

Источник: seznamzpravy.cz

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