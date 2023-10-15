«Тихая гавань» для чешских компаний, или Причины, почему все хлынули в Австрию

«Мы хотели бы выйти на немецкоязычный рынок», — говорят многие чешские компании. «Но это очень сложно и дорого», — обычно добавляют они. Австрия — это возможность испытать свои услуги и продукты на меньшем «поле боя». Это знают такие компании, как LIKO-S, Fruitisimo, Pilulka или Rohlik, и именно через Вену они осуществляют свою экспансию на Запад.

Из Славкова-у-Брна до Вены 150 км, а до Праги — 220 км. «Поэтому выход на австрийский рынок является логичным шагом для нашей компании. Эта страна очень близка нам не только по местоположению, но и в культурном плане», — говорит Ян Мусил, глава семейной компании LIKO-S, занимающейся поставками интерьерных перегородок, «живых стен» и «зеленых фасадов» для зданий. Его компания базируется в Славкове.

Фирма официально начала работать с южными соседями в прошлом году, уже выйдя на рынки Словакии и Венгрии. Однако Австрия — это первый западный рынок, на который она вышла напрямую. «Это очень зрелый рынок, который предлагает нам много новых возможностей», — подчеркивает Ян Мусил, отмечая, что Австрия является прогрессивной страной с точки зрения «зеленых» технологий.

Но дело не только в экологии, которой австрийцы славятся, как и скандинавы. Малоизвестно, что в стране активно развивается сектор биотехнологий. «В Австрии насчитывается почти тысяча компаний, ориентированных на сектор биологических наук, в которых работают 66 000 человек. Кроме того, имеется 55 соответствующих научно-исследовательских институтов, в которых работают 25 000 сотрудников. А около 77 000 студентов изучают биологические науки в австрийских университетах», — говорит Биргит Райтер-Браунвизер, директор Австрийского бизнес-агентства (ABA) по Центральной и Восточной Европе.

Неслучайно немецкий фармацевтический колосс Boehringer Ingelheim построил в Вене крупный исследовательский центр по изучению рака, японская медицинская группа Takeda имеет 4 500 сотрудников на нескольких предприятиях в стране, компания BioNtech, известная своей вакциной против ковида, купила венскую компанию PhagoMed, а швейцарский гигант Novartis производит и разрабатывает антибиотики в Тироле.

Именно на становлении иностранных компаний сосредоточено внимание Австрийского бизнес-агентства. Его услуги предоставляются бесплатно, и за более чем 40 лет существования агентство приняло участие в реализации около 6 000 проектов и инвестиций на сумму до 15 млрд евро. Специалисты агентства консультируют по вопросам открытия филиала в Австрии, помогают наладить контакты, предоставляют ценные данные и информацию о рынке.

Так, в среду, 18 октября, ABA организует в пражском зале Opero конференцию «Экспансия и инвестиции в Австрии», посвященную тому, как начать бизнес в Австрии. Представители чешских компаний, уже работающих на этом рынке, поделятся своим опытом.

Например, онлайн-аптека Pilulka. cz работает там с прошлого года. Ее менеджер по маркетингу Дарья Зверевска положительно оценивает выход на австрийский рынок: «Pilulka процветает на австрийском рынке, она растет и создала базу клиентов, которые регулярно возвращаются. На местном рынке мы конкурируем в онлайн-пространстве в основном с иностранными интернет-магазинами, пришедшими из Центральной или Западной Европы. Австрийские покупатели консервативны в вопросах приобретения лекарств и пищевых добавок и предпочитают делать покупки в обычных аптеках, но их привычки постепенно меняются».

Главное, что предлагает Австрия чешским компаниям, — это местный рынок, который в некотором смысле более выгоден, чем внутренний: покупательная способность австрийцев одна из самых высоких в мире, а по ВВП на душу населения Австрия занимает шестое место в Евросоюзе, опережая по этому показателю и Францию, и Германию. «Мы не стесняемся того факта, что Австрия является воротами и идеальным тестовым рынком для всего немецкоязычного региона, который потенциально может предложить до 100 млн клиентов», — добавляет Биргит Райтер-Браунвизер.

С этим согласен строительный стартап Senzomatic, родившийся в результате исследовательского проекта университетского Центра энергоэффективных зданий при ČVUT, который предлагает измерение влажности в зданиях и тем самым помогает предотвратить возможные осложнения. «Мы открыли филиал в Вене, которая является для нас стратегически важным местом, в том числе и с точки зрения экспансии в Германию. В настоящее время мы оказываем личную поддержку нашим австрийским коллегам при работе с клиентами, а также при обращении к архитекторам, застройщикам, проектным бюро и инвесторам. Мы хотим создать в Австрии отдел продаж из пяти человек и в течение трех лет достичь оборота в 1 млн евро», — поясняет Ленка Ярошова, менеджер по маркетингу компании.

Еще одна чешская компания, совершившая экспансию в Германию и Австрию, — сеть фруктовых баров Fruitisimo. Ее основатель и совладелец Ян Хуммель высоко оценивает осведомленность местных клиентов: «Мы видим здесь прекрасную возможность предложить покупателям свежие, приготовленные на заказ продукты прямо у них на глазах, поскольку стандартом в Австрии являются фруктовые соки, приготовленные утром в стеклянных кувшинах, которые недолго остаются свежими».

В то же время Ян Хуммель напоминает, что и в Австрии есть возможности для совершенствования и что там не все идеально: «Есть ли слабые места? Определенно, это банки и система начисления заработной платы, точнее, сотрудничество с бухгалтерами по начислению заработной платы».

В настоящее время в Австрийском торговом реестре зарегистрировано около 550 исконно чешских компаний. Помимо LIKO-S, Fruitisimo, Pilulka или Rohlik (работающей в Вене под маркой Gurkerl), в стране прижилась известная фирма Whalebone, занимающаяся кибербезопасностью и входящая в стартап-кампус крупнейшей австрийской телекоммуникационной группы AI Telekom Austria Group.

Ричард Малович, глава брненской компании Whalebone, занимающейся разработкой программного обеспечения, добавляет: «Мы решили работать на австрийском рынке из-за его географической близости, прямого железнодорожного сообщения и экономической мощи самой Вены. Мы также поставили перед собой цель расширить свое присутствие в немецкоязычных странах и регионе Юго-Восточной Европы через Вену. Этот шаг оказался чрезвычайно успешным».

Биргит Райтер-Браунвизер, директор Австрийского делового агентства, подтверждает его слова: «Мы видим, как чешские компании пытаются развернуть здесь свои технологии и запустить цифровые услуги в нашей стране. Но не только это, интерес проявляется во всех возможных направлениях. Можно сказать, что они рассматривают Австрию как стабильный рынок в неспокойные времена».



