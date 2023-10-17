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Открытые данные о физлицах в перечне «датовых схранок» вот-вот исчезнут
19 октября 2023
21:30
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Данные о «датовых схранках» физических лиц и индивидуальных предпринимателей (самозанятых), вероятно, в скором времени перестанут быть открытыми. Сенат одобрил сегодня поправку, согласно которой эти данные будут вновь вноситься в список исключительно на основании индивидуального запроса владельца «датовой схранки». Повторное их удаление может быть произведено по той же процедуре. Теперь поправка поступит на подпись президенту.
«В настоящее время список находится в открытом доступе и включает в себя адрес», — сказал заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации Иван Бартош.
Потребовать удаления своих данных могут отдельные физические лица. Такая ситуация, по мнению Бартоша, чрезмерно нарушает неприкосновенность частной жизни. «В списке обладателей ящика данных можно узнать адрес всех заинтересованных субъектов, что является избыточным и неоправданным», — сказал он.
Поправка предполагает, что данные будут вноситься по запросу. «Принятие закона прекратит обработку и публикацию персональных данных нескольких миллионов физических лиц или продолжит ее только с их явного согласия», — говорится в обосновании вице-премьера. Поправки в закон должны вступить в силу в течение трех месяцев после его опубликования в Сборнике законов.
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