Как похмелье после плясок. Чешские стартапы столкнулись с жестокой реальностью и потеряли 80% инвестиций

Когда от стартапов ждут быстрого роста, само собой разумеется, что они будут прожигать деньги. Хорошо, что в пределах досягаемости есть средства венчурных фондов. Но в то время как в последние месяцы стартапы поглощали средства от последних инвестиционных сделок, фонды сократили инвестиции и не присылают новые. Об этом говорят уже давно, но именно сейчас стартапы начали остро ощущать последствия. По подсчетам CzechCrunch, за первые три квартала этого года инвестиции в стартапы сократились на 78% по сравнению с прошлым годом.

«Мир стартапов уже давно прошел стадию бурного веселья», — так охарактеризовал текущую ситуацию на рынке Дэвид Полач, инвестиционный менеджер J&T Ventures. И он прямо оценил, что для молодых компаний наступает тяжелое похмелье. «Оно постепенно распространилось из США в Европу и докатилось до стартапов ранних стадий», — сказал он.

Стартапам, к которым не поступают деньги, не позавидуешь. Многие из них заметили это некоторое время назад и начали стремительно сокращать кадры. Другие, несмотря на экономию средств, подошли к концу так называемой «взлетной полосы» — периода, на который хватит денег, и оказались в условиях, которых предпочли бы избежать.

Меньше денег и переговоры на грани

О том, насколько инвесторы находятся в выигрыше, а стартапы — в противоположной ситуации, свидетельствуют многочисленные истории последних месяцев. В них молодые компании получают ранее непривычные предложения.

«Нам, в частности, предложили инвестиции, которые впоследствии оказались очень невыгодными. Инвесторы перенесли сроки переговоров и подписания контракта и в последний момент изменили оговоренные условия в свою пользу. В ситуации, когда оставалось лишь несколько месяцев на раздумья, они ожидали, что мы согласимся. В итоге нам удалось найти другого, более подходящего инвестора за очень короткий срок», — описывает свой опыт Карин Фуэнтес, основательница стартапа Digitoo, добавляя, что для стартапа очень важно иметь честного партнера. «И в результате, как мне кажется, все прошло довольно успешно», — добавляет она.

Инвесторы не торопятся, проводят более тщательную проверку, и иногда у молодых компаний складывается впечатление, что они готовы оставить их на произвол судьбы. Кроме того, на рынке стало заметно меньше денег.

По данным CzechCrunch, в первом полугодии этого года чешские стартапы привлекли на 72% меньше инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года. За первые шесть месяцев этого года они объявили в общей сложности о 43 сделках и шести выходах, а их общая сумма превысила 6 млрд крон. В прошлом году этот показатель составлял более 20 млрд.

И если что и изменилось за прошедший квартал, то только в худшую сторону. С января по сентябрь, по данным CzechCrunch, объем инвестиций вырос в общей сложности до 6,8 млрд крон, количество сделок увеличилось до 70, и добавился один выход. В прошлом году объем инвестиций и выходов составил более 31,5 млрд крон, что свидетельствует о снижении объема инвестиций более чем на 78% по сравнению с предыдущим годом.

Другой проблемой является стоимость, получаемая с каждой новой инвестицией теми стартапами, которым удается договориться о ней. «Стартапы, которым удалось закрыть инвестиционный раунд в начале 2022 года, имели преимущество: они привлекли достаточно капитала, чтобы пережить „похмелье“ без особой боли. Однако некоторым стартапам не повезло, и они были вынуждены закрыться или продать компанию по очень низкой цене. Бумажная стоимость, списанная венчурными фондами, в настоящее время исчисляется десятками миллиардов долларов по всему миру», — говорит Дэвид Полач из J&T Bank.

И хотя он говорит о глобальной перспективе и снижении стоимости в первую очередь в США и Западной Европе, он добавляет, что это направление заметно и в Центральной и Восточной Европе. Правда, в гораздо меньших масштабах. «К концу года, к сожалению, мы, скорее всего, увидим достаточно большое количество разорившихся стартапов. У многих из них закончится капитал, и они не смогут перейти в режим рентабельности. В то же время у них не будет достаточно сильных показателей, чтобы привлечь дополнительных инвесторов», — прогнозирует он.

Хотя Европа в этом отношении заметно благополучнее США, у молодых компаний здесь есть еще одна проблема. Значительная часть денег поступает из европейского пакета. Европейский инвестиционный фонд направляет деньги в венчурные фонды в каждой стране, и для некоторых из них это составляет подавляющую часть средств, которые они затем распределяют. Однако в некоторых странах деньги из этого источника иссякли, а в других изменились правила, поэтому они не так легко доходят до стартапов.

«В Чешской Республике дела идут очень хорошо по сравнению с остальной Европой. В некоторых странах деньги ЕС раньше составляли значительную часть инвестиций в стартапы, но теперь венчурные фонды больше не получают денег от ЕС, и стартапам приходится либо значительно снижать свою оценку, либо вообще не получать денег. Хорватия — один из таких случаев. А в других странах недостающие европейские деньги замещаются государственными», — говорит Войта Рочек, партнер Presto Ventures.







Охлаждение

«„Зима“ на рынке стартапов длится уже полтора года, что примерно соответствует среднему времени между раундами инвестиций. Многим стартапам в ближайшее время потребуется дополнительный капитал для динамичного роста, и, хотя они могут вырасти вдвое и более, им придется согласиться на оценку, не отличающуюся от оценки предыдущего раунда инвестиций», — поясняет Полач.

Высокая сумма, полученная в прошлом году с чешского рынка, также связана с объявлением нескольких гигантских раундов, таких как Productboard с 125 млн долларов, Dodo с 60 млн евро, Rohlik с 220 млн евро, Ataccama с 150 млн долларов и Kiwi.com с 100 млн евро. В совокупности только эти пять инвестиций составили около 16 млрд крон. В этом году такие крупные раунды отсутствуют.

О том, что чешским стартапам пришлось умерить свои запросы, в отрасли говорят уже давно. Но даже в этом случае верно то, что в Центральной Европе не было такой жесткой экономии и сокращения позиций, как в США. Это объясняется еще и тем, что на европейском рынке стартапы уже давно обеспечивают лучшее соотношение цены и качества — и в то же время молодые компании не могли рассчитывать на то, что инвесторы оценят их, скажем, в 50, а в некоторых крайних случаях и в 100 раз больше, чем они зарабатывают за год.

Механизм набирает обороты

Несмотря на плохие цифры, ни инвесторы, ни другие представители отрасли не смогут долго оставаться в негативном настроении. В конце концов, до того, как лопнул пузырь стартапов, чешские компании действительно росли. А значит, и в долгосрочной перспективе мы сможем рассчитывать на эти цифры.

Йиржи Сауэр, руководитель программы Deloitte Technology Fast 50 CE, рассказывает, что с 2017 года общая стоимость чешских стартапов выросла более чем в четыре раза. «Согласно имеющимся данным, чешские компании также выживают дольше, чем немецкие, польские или венгерские. Венчурные инвестиции в регион с 2017 года выросли почти в восемь раз, причем Чехия входит в число четырех стран, на которые приходится большая часть всего венчурного капитала региона», — описывает он.

Еще одним отличием от остальной Европы, по его словам, является то, что в регионе Центрально-Восточной Европы меньше компаний, зависящих от инвестиций. До одной пятой части «единорогов» здесь являются так называемыми «bootstrapped», то есть выросшими без привлечения внешнего капитала, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 7%.

Особенно заметное снижение наблюдается в последние год-полтора — но, как уже говорилось, именно в это время у стартапов в итоге заканчиваются деньги.

«Компаниям, которые не растут как минимум в два раза по сравнению с предыдущим годом, будет трудно найти дополнительный капитал для роста, но обеспечить такой рост без внешнего финансирования сложно. Альтернатива — не брать инвестиции. И стать малой или средней компанией, продать всю компанию или обанкротиться. Однако ни один из этих сценариев не отражает того видения, с которым создаются стартапы», — говорит Полач.

Однако есть и другой вариант — посмотреть за пределы наиболее распространенных венчурных фондов. «Современные предприниматели выбирают другие способы привлечения денег, менее рискованные. Полезно обратить внимание на фонды, где большая часть денег поступает от предпринимателей, которые уже выходили из бизнеса в прошлом. Они хорошо знают, что сейчас идеальное время для того, чтобы купить инвестиции по дешевке и подождать, пока все уляжется», — советует Фуэнтес.

Полач добавляет, что, по его мнению, «зима» стартапов, о которой он говорит, закончится в ближайшие месяцы. «Машина запустится и будет работать не на полных оборотах, а на устойчивой мощности», — сравнивает он. Фонды собирают новые деньги от своих инвесторов и предполагают, что теперь их будет еще больше.

«Исторически сложилось, что наибольшая стоимость всегда создается после кризиса. Лично я давно не был столь оптимистичен: все, что сейчас происходит, имеет смысл, рациональность побеждает, ожидания стабилизируются. И вместо того, чтобы говорить о пузырях, все говорят о том, как создать качественные продукты, которые смогут прорваться», — заключает он.



