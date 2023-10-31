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Carlsberg возмущен кражей своих предприятий властями РФ

Анастасия Князева
1 ноября 2023
17:30
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Датская пивоваренная компания Carlsberg разорвала все отношения со своими российскими предприятиями и отказывается заключать соглашение с российским правительством, которое узаконило бы поглощение этих предприятий государством. Новый руководитель Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен сделал это заявление на встрече с журналистами после публикации результатов третьего квартала. Он назвал поглощение государством российских предприятий Carlsberg воровством, сообщает Reuters.
«Невозможно обойти тот факт, что наша деятельность в России была украдена», — сказал Ааруп-Андерсен. «Мы не будем помогать им делать вид, что это законно», — добавил он.
 
Компания Carlsberg занялась продажей своего российского подразделения «Балтика» после начала вторжения России в Украину в прошлом году и в июне этого года объявила, что нашла покупателя. Однако в июле президент России Владимир Путин распорядился временно арестовать долю Carlsberg в «Балтике».
 
 Ааруп-Андерсен отметил, что в ходе последующего ограниченного общения с руководством «Балтики» и российскими властями Carlsberg не удалось найти приемлемого выхода из сложившейся ситуации. «Мы не собираемся заключать с российским правительством никаких сделок, которые каким-либо образом оправдывали бы незаконный захват нашего бизнеса», — заявил он.
 
В России у Carlsberg было восемь пивоваренных заводов, на которых работало около 8 400 человек. В прошлом году компания заявила, что в связи с решением о прекращении деятельности в России ей придется списать активы на сумму около 10 млрд датских крон (около 33 млрд чешских крон). В 2021 году, до вторжения России в Украину, на Россию приходилось около 10% общей выручки компании и 6% ее операционной прибыли.
 
Сегодня компания Carlsberg сообщила, что продажи в третьем квартале выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим годом и составили 20,3 млрд датских крон. Это в целом соответствовало ожиданиям. Однако компания предупредила, что слабая уверенность потребителей в Европе может оказать негативное влияние на рынок пива.
 
Carlsberg является третьим по величине производителем пива в мире. Компания также работает в Чехии, где в 2014 году приобрела 51% акций Жатецкого пивоваренного завода. 
пивоварни Россия
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