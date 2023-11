Сделано в Чехии, продано за миллиарды. 14 стартапов, озолотившие своих основателей

Когда чешская компания Manta объявила о продаже и источники CzechCrunch подтвердили, что ее стоимость превысила 3,5 млрд. чешских крон, эта сделка стала одной из самых значительных продаж стартапов с чешским присутствием за последние годы. На самом деле, многие крупные выходы компания пропустила.



Какие еще технологические компании, основанные чешскими предпринимателями, привлекли миллиарды долларов в результате своих продаж? CzechCrunch представляет обзор и рассказывает о самых крупных из них.





Цены в кронах — это пересчет из иностранной валюты по курсу, действовавшему на момент объявления о сделке.



Around

Цена: от 250 до 300 млн. долларов США / от 6,3 до 7,6 млрд. крон (по данным источников CC)



Покупатели: Miro (США)



Год продажи: 2022



Основатели: Доминик Зане, Мэтт Закутны и Павел Сербайло



Приложение для видеосвязи от стартапа Around, имеющего чешско-словацкие корни, работает на основе научных данных о том, как сделать видеозвонки максимально приятными и не утомительными. Оно позволяет, например, проводить конференц-связь между несколькими людьми в одной комнате без эха или приглушения звука. Ранее в ходе двух раундов стартап привлек от инвесторов в общей сложности 15 млн. долл., но был продан в разы дороже, хотя практически не приносил дохода.



Sapho

Цена: 200 млн. долларов / 4,6 млрд. крон (официальная цена)



Покупатели: Citrix (США)



Год продажи: 2018



Основатели: Чарльз Кристолини, Фуад ЭльНаггар, Ян Суровец, Питер Яред



Чешско-американский стартап Sapho уже на момент своего основания в 2014 году разместил основную часть своих разработок в Чехии, хотя официально базировался в Калифорнии. Он обещает, что сможет сделать устаревшие приложения современными, а надежные корпоративные системы легкими и быстрыми. Его клиентами до приобретения были Microsoft или IBM, ему удалось привлечь менее 28 млн. долларов инвестиций, в итоге упомянутые миллиарды заплатила американская Citrix, клиентами которой являются сотни тысяч компаний.



Manta

Цена: более 150 млн. долларов / более 3,5 млрд. крон (по данным источников CC)



Покупатели: IBM (США)



Год: 2023



Учередитель Томаш Кратки.



Компания Manta работает в области так называемого data lineage, помогая компаниям понять, куда и как движутся все их данные. Она визуализирует их в одном месте, позволяет управлять ими и устранять «слепые зоны». За годы работы стартап привлек от инвесторов более 1,2 млрд. чешских крон. После того как компания около двух лет являлась стратегическим партнером IBM, технологический гигант решил ее выкупить.



Apiary

Цена: несколько миллиардов крон (по данным источников CC)



Покупатель: Oracle (США)



Год продажи: 2017



Основатели: Якуб Нешетржил, Ян Моравец



Apiary позволяет разработчикам легко создавать, документировать и тестировать собственные API. То есть пространство, позволяющее приложениям и программам разных производителей, а также разных устройств взаимодействовать друг с другом. До сделки Apiary сотрудничала с Oracle в течение нескольких лет. Ранее в стартап инвестировали Credo Ventures, основатель Mall. cz Ондржей Фрыч или математик и основатель RSJ Карел Янечек, а также американский инвестор Стив Андерсон.



Socialbakers (теперь Emplifi)

Цена: несколько миллиардов крон (по данным источников CC)



Покупатели: Astute (США)



Год продажи: 2020



Основатели: Ян Ржежаб, Лукаш Майкснер, Мартин Гомолка, Иржи Вовес



Чешская компания Socialbakers предоставляла передовые инструменты для аналитики социальных сетей. Стартап был связан в первую очередь с Яном Ржежабом, который в 2015 году передал руководство иностранному преемнику. В 2020 году компания перешла под контроль Astute Solutions, которая в 2021 году провела ребрендинг Socialbakers под названием Emplifi и, по последним данным, может получить статус «единорога» с миллиардными оборотами.



Beat Saber

Цена: несколько миллиардов крон (по данным источников CC).



Покупатели: Meta, затем Facebook (США)



Год продажи: 2019



Ярослав Бек, Владимир Гринчар, Ян Илавски



Игра в виртуальной реальности Beat Saber от чешской студии Beat Games побила рекорды в VR-играх сразу после выхода на PlayStation, Windows и Oculus. Она разошлась миллионными тиражами и десятками миллионов записей песен, которые пользователи должны отбивать, играя с контроллерами. Игра неоднократно становилась самой скачиваемой игрой виртуальной реальности на PlayStation и даже получала «игровые Оскары». Ярослав Бек покинул компанию в прошлом году после шести лет работы, инвестирует в стартапы (Qerko или Outfindo), помогает детским домам, начал продавать ароматизированную газированную воду Cans без сахара и подсластителей и был удостоен звания «Персона года 2023» по версии экспертного жюри в рамках премии Startup Awards от CzechCrunche.



Kiwi. com

Цена: 100 млн. британских фунтов стерлингов / 2,9 млрд. крон (официальная цифра)



* Инвестор заплатил такую сумму примерно за половину компании. Это не классический вариант выхода.



Покупатель: General Atlantic (США)



Год продажи: 2019



Основатель: Оливер Длоухи



Kiwi. com — поисковая система авиабилетов и других транспортных сообщений с перспективой создания глобального виртуального суперперевозчика. Компания со штаб-квартирой в Брно и офисами по всему миру была основана в 2011 году под названием Skypicker, а в 2016 году провела ребрендинг под своим нынешним названием. В рамках упомянутой выше сделки в 2019 году состав акционеров был сокращен: компанию покинули Йиржи Хлавенка, Ондржей Томек с Impulse Capital, Ярослав Коколус с Sugilit Invest, а также бывший генеральный директор Люция Брешова. В прошлом году стартап получил еще одну крупную инвестицию.



Webnode

Цена: единицы миллиардов крон (по данным источников CC)



Покупатель: team. blue (Бельгия)



Год продажи: 2020



Основатель: Вит Врба



Webnode предлагает непрофессионалам создать свой собственный сайт, блог или даже интернет-магазин за считанные минуты. Он строится на основе шаблонов, которые пользователи могут настраивать по своему вкусу. Компания из Брно часто попадала под прицел инвесторов и покупателей, поскольку с самого начала была в минусе. Врба также основал инвестиционный фонд Novira и поддерживал, в частности, Reservio или Smartlook (за что в этом году получил награду от CzechCrunche за инвестиционный хит в конкурсе Startup Awards), или молодую Tanganika (победитель одного из конкурсов Startup Academy CzechCrunche).



Alter/Facemoji

Цена: 100 млн. долл. / 2,5 млрд. крон (по данным источников CC)



Покупатель: Google (США)



Год продажи: 2022



Основатели: Робин Рашка, Йон Слимак



Компания Alter разрабатывает инструменты для создания анимированных 3D-аватаров, которые можно легко интегрировать в различные приложения, игры и веб-сайты. Они могут напоминать, например, так называемые Memoji от Apple. Технологический гигант заплатил за стартап 100 млн. долл. Робин Рашка уже создает новый стартап 1337 (произносится как Leet), в рамках которого он хочет построить экосистему микроинфлюенсеров, работающую на основе искусственного интеллекта, и на данный момент он объявил о рекордных чешских инвестициях.



Integromat (теперь Make)

Цена: более 100 млн долларов США / более 2,3 млрд чешских крон (по данным источников CC)



Покупатель: Celonis (Германия)



Год продажи: 2020



Основатели: Ондржей Газда, Патрик Шимек, Роман Бршлица, Томаш Шель, Михал Томан и Павел Дурас



В одном месте она может соединить сотни независимых приложений и сервисов, которые в противном случае не смогли бы взаимодействовать друг с другом, что позволяет автоматизировать задачи, которые человеку пришлось бы решать сложным или ручным способом. С момента своего основания в 2013 году компания Integromat развивалась без помощи внешних инвесторов, сохраняя при этом прибыль. В 2020 году ее выкупил немецкий гигант Celonis, а еще через два года компания была переименована.



Twisto

Цена: 99 млн. евро / 2,5 млрд. крон (официальная цена)



Покупатели: Zip (Австралия), но в этом году компанию у нее выкупила Param (Турция).



Год продажи: 2021



Основатель: Михал Шмида



Компания Twisto выросла благодаря услуге отложенных платежей, которая позволяет клиентам заказывать товары в интернет-магазинах и оплачивать их позже, что облегчает оформление рекламаций и возвратов. Компания работает на внутреннем и польском рынках, а в 2021 году была куплена за миллиарды крон австралийским конкурентом Zip, который в связи со спадом на рынке продал ее турецкой компании Param.



Smartlook

Цена: единицы миллиардов крон (по данным источников CC)



Покупатели: Cisco (США)



Год продажи: 2023



Основатели: Петр Яношик, Ондржей Махек



Компания из Брно помогает компаниям понять поведение пользователей на сайтах и в мобильных приложениях. Smartlook была основана в 2016 году как продукт в составе Smartsupp, а через четыре года выделилась в отдельную компанию. Получив инвестиции, компания вышла на рынок США, а в этом году была куплена технологическим гигантом Cisco, который интегрирует ее в свои продукты.



Ytica

Цена: более 1 млрд. чешских крон (по данным источников в CC)



Покупатели: Twilio (США)



Год продажи: 2018



Основатели: Квета Востра, Шимон Востры



Ytica — это аналитический инструмент для контакт-центров. Он создает отчеты, анализирует голос и предоставляет компаниям подробную информацию о том, как работают их контакт-центры и как они работают с клиентами. Помимо прочего, она умеет распознавать эмоции клиентов, что позволяет, например, определить, что предложить клиенту или как встретить его в том или ином настроении. Компания Ytica создавалась супругами Востри в течение 18 месяцев и насчитывала 14 сотрудников, прежде чем перешла под крыло Twilio. После этого супруги основали новую компанию — Salted CX.



Memsource (теперь Phrase)

Стоимость: более 1 млрд. крон.



* Carlyle купила контрольный пакет акций, цена относится к общей оценке компании.



Покупатель: Carlyle (США)



Год продажи: 2020



Учредитель: Давид Чанек



Компания Memsource использует автоматизацию и искусственный интеллект для перевода, объединяя в одном инструменте таких крупных поставщиков машинного перевода, как Google, Microsoft, Amazon и другие. Это позволяет компаниям автоматизировать перевод своего контента. Получив крупные инвестиции, в 2021 году Memsource приобрела немецкую компанию Phrase, а затем переименовала себя в ее честь.