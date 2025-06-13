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Банки могут предоставить в этом году ипотечные кредиты на сумму 290 миллиардов

Новости и статьи
13 июня 2025
18:00
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Несмотря на рост цен на недвижимость, интерес к ипотечным кредитам остается высоким. В мае банки и строительные сберегательные кассы предоставили кредиты на жилье на общую сумму 27,4 миллиарда крон. Это на 5% больше, чем в апреле, и на 33% больше в годовом исчислении.
Число новых ипотечных кредитов в мае составило 6610. «Это количество указывает на то, что в этом году рынок может достичь объема новых ипотечных кредитов в 290 миллиардов», — заявил главный экономист Чешской банковской ассоциации.

Интерес к ипотечным кредитам также способствует постепенное снижение процентных ставок. Средняя ставка по новым ипотечным кредитам в мае снизилась до 4,6% с 4,65% в апреле. Год назад она составляла 5,06%.

Сейчас люди платят за среднюю ипотеку в размере 4,14 млн крон со сроком погашения 30 лет 21 220 крон в месяц, что примерно на тысячу крон меньше, чем год назад.

Однако экономия от более низких процентных ставок будет нивелирована ростом цен на недвижимость. Таким образом, несмотря на снижение ставок, выплаты по кредитам в реальности растут.

В течение года ставки должны продолжить снижаться, но резких скачков не ожидается, прогнозируются темпы роста максимум на 0,1–0,2 процентного пункта в квартал.

«Причин несколько: инфляция находится под контролем, но Чешский национальный банк остается осторожным. В игру вступают и зарубежные факторы — геополитическая неопределенность и постепенное смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне. Поэтому резкого возвращения ставок ниже четырех процентов в настоящее время ожидать не стоит», — сказал аналитик.
ипотеки банки Чехия
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