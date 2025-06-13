Банки могут предоставить в этом году ипотечные кредиты на сумму 290 миллиардов

Новости и статьи 13 июня 2025 18:00 306

Несмотря на рост цен на недвижимость, интерес к ипотечным кредитам остается высоким. В мае банки и строительные сберегательные кассы предоставили кредиты на жилье на общую сумму 27,4 миллиарда крон. Это на 5% больше, чем в апреле, и на 33% больше в годовом исчислении.