В Украине сражаются десятки чехов. Секретные службы готовятся к их возвращению

То, что спецслужбы занимаются возвращением бойцов с украинских боевых действий, подтвердил надежный источник, знакомый с их повесткой дня: «Была создана рабочая группа, которой поручено оценить возможные угрозы безопасности после окончания войны в Украине».





Риски, связанные с возвращением этих людей, могут быть весьма разнообразны. Люди, имеющие опыт непосредственных боевых действий, могут испытывать трудности с привыканием к нормальной жизни и страдать от психических проблем.





Среди возвращенцев могут быть потенциальные агенты иностранных государств, которые воспользуются программой воссоединения украинских семей. Задача спецслужб и силовых структур — выявить таких людей и предотвратить это.





При этом в Украину уехали воевать несколько десятков чехов. С 2023 года по май этого года 71 человек получил разрешение президента Петра Павла на участие в боевых действиях за рубежом. «Все заявители пожелали вступить в вооруженные силы Украины», — подтвердил пресс-секретарь президента Войтех Шелига.





Президент в их случае дал согласие по рекомендации Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. В то же время 147 заявителей были отклонены.









Однако другие чехи отправились в Украину воевать самостоятельно. Таким образом, они нарушают чешские законы , поскольку за службу в иностранных вооруженных силах им грозит до десяти лет тюремного заключения.

Кроме того, они могут получить гораздо более суровые наказания, если примут участие в деятельности террористических организаций. В этом случае им грозит до 20 лет лишения свободы или даже исключительные наказания от 20 до 30 лет и до пожизненного заключения.









В последние годы чешское правосудие так же сурово наказало шестерых мужчин, которые после 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым, присоединились к пророссийским сепаратистам.

Все они были поочередно осуждены за террористический акт в интересах организованной преступной группы и за участие в террористической группе к двадцати, а то и двадцати одному году тюремного заключения.





Только один из них, белорус Алексей Фадеев, который долгое время жил в Праге и в период с 2014 по 2016 год участвовал в военных операциях в рядах так называемой Республиканской гвардии Донецкой народной республики, отбывает наказание в чешской тюрьме.





Остальные чехи числятся в беглецах, находятся в базе данных пропавших без вести или, согласно некоторым источникам, мертвы.





Так произошло с Алоисом Полаком, который в 2016 году улетел в Ростов-на-Дону в России, а оттуда доехал до Донбасса. По данным чешских судов, он был снайпером и командиром взвода в самопровозглашенной Донецкой народной республике и убил по меньшей мере четырех солдат украинской армии. За это он получил в Чехии 21 год тюрьмы.









По словам свидетелей судебного процесса, он был «нормальным парнем, спортсменом с семьей, который радикализировался после того, как в Европу стали прибывать беженцы от Исламского государства».

«В Чешской Республике он разорвал узы и в Донбассе женился во второй раз, у него родилась дочь», – говорится в приговоре по делу.





Последний пост на своей странице в Facebook он оставил в апреле 2022 года. Это была фотография танка на заправке в Донецке, после чего от него не было никаких новостей. По словам его адвоката Карла Андерле, это означает, что он, скорее всего, мертв.



Еще одним осужденным является Мартин Кантор, который после возвращения в Чехию должен был отбыть двадцать лет тюремного заключения. Он также улетел в 2015 году в Россию, а затем отправился в удерживаемый сепаратистами Донбасс.





Он вооружился и присоединился к диверсионному отряду, который проводил разведку за линией фронта. Прошел обучение снайпера, стал командиром боевого отряда и получал за это регулярную зарплату. По данным пражского городского суда, он искал спасения от своих проблем в Чешской Республике. «Бывшая наркозависимость, неудачно решенные финансовые проблемы и разрыв с любимой», — такими были причины его отъезда, указанные судом в 2021 году. Кантор числится в списке пропавших без вести.





Так же, как Павел Ботка, прозванный «Кавказ», который участвовал в боях против украинцев за несколько городов и за это был приговорен в Чехии к 20 годам тюрьмы.





Он занимал различные должности в военных структурах сепаратистов до 16 августа 2019 года, когда во время регулярного вооруженного патрулирования в южной части линии фронта в направлении Мариуполя наступил на противопехотную мину, в результате чего получил тяжелые ранения.





По словам свидетелей, дававших показания по его делу, Ботка в Чехии занимался боевыми видами спорта, а в 18 лет отсидел два с половиной года за решеткой за грабеж с применением насилия. Затем он предположительно хотел уехать во Францию и вступить в иностранный отряд.





«Вероятно, он хотел туда не столько ради денег, сколько ради приключений и острых ощущений», — считал его друг, знавший Ботку с детства. По последним данным, Ботка принял ислам.





Другой участник военных действий, Иржи Урбанек, по прозвищу Бегемот, был знаком с Боткой. Он тоже получил 20 лет за участие в боевых действиях и, как и Ботка, предположительно принял ислам.









Последним человеком, которому чешские суды вынесли суровый приговор за деятельность в иностранных вооруженных силах, является Мартин Сукуп, который был условно приговорен к 21 году тюремного заключения. Однако его наказание было затем сокращено до четырех лет, поскольку в промежуточный период произошли изменения в законодательстве.

Десять лет назад Сукуп уехал в Украину, чтобы сражаться на стороне пророссийских сепаратистов. В прошлом он был уволен из чешской армии, а в июне 2014 года выехал в Донецк и присоединился к сепаратистам.





По крайней мере до мая 2018 года он служил, в частности, командиром танковой роты, а затем и батальона, а также командиром артиллерийской батареи. Он участвовал в боях за города Краматорск и Горловка, в которых погибло около тысячи украинских солдат. По данным Генеральной прокуратуры Украины, нет актуальной информации о том, жив ли он и где находится.





Деятельность чешских боевиков за рубежом отслеживает в основном военная разведка.





«Война в Украине, естественно, с первых дней ее начала является одной из главных областей нашего интереса. В том числе участие граждан Чехии в конфликте с обеих сторон. Полученная информация передается Военной разведкой законным адресатам, а в случае, если речь идет о сведениях, выходящих за рамки нашей компетенции, — соответствующим государственным органам», — сообщил пресс-секретарь Ян Пейшек.





В полиции их действиями занимается Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Его директор Бржетислав Брейха не стал раскрывать подробности их работы из-за ее деликатного характера. Он лишь предостерег людей от участия в таких «приключениях». Они могут закончиться очень плохо.









Пресс-секретарь полиции Якуб Винчалек предупредил, что люди, воюющие за границей, могут также подвергнуться преследованию за возможное совершение военных преступлений, преступлений против человечности и, в крайних случаях, даже геноцида. «Очень важно, среди прочего, тесное сотрудничество не только с зарубежными партнерами, но и с внутренними спецслужбами» — отметил Винчалек.

Общее количество чехов, воюющих за границей, установить невозможно. Полиция и, например, гражданская Служба безопасности и информации говорят лишь о единичных случаях. Однако о других чешские спецслужбы могут вообще не знать.



