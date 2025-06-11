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Исследование: Реальные расходы индивидуальных предпринимателей значительно ниже, чем расходы по фиксированной ставке
11 июня 2025
13:30
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Фактические расходы индивидуальных предпринимателей значительно ниже, чем применяемая ими фиксированная ставка расходов (паушал). Наибольшая разница наблюдается в так называемых офисных профессиях с высокими доходами и низкими затратами, например в сфере ИТ. Она составляет более чем в четыре раза.
Налогообложение индивидуальных предпринимателей также значительно выгоднее, чем у сотрудников, занимающих аналогичные должности. Для отдельных индивидуальных предпринимателей ставка расходов также различается в зависимости от вида деятельности. Об этом говорится в новом исследовании о более справедливом налогообложении индивидуальных предпринимателей (ИП), проведенном экспертами агентства PAQ Research и Научно-исследовательского института труда и социальных дел (RILSA).
По их мнению, налоговые льготы для ИП приводят, среди прочего, к появлению «шварцсистемы». Они рекомендуют провести реформу. Согласно их предложению, это принесло бы государству около 25 миллиардов крон в год.
Налоговые льготы в 90-е годы должны были поддержать предпринимательство. Однако, по мнению авторов, сейчас они искажают рынок труда и противоречат принципу налоговой нейтральности. Чехия имеет один из самых высоких показателей доли индивидуальных предпринимателей в рабочей силе среди промышленных стран. Индивидуальная предпринимательская деятельность является основным видом занятости для 13 процентов населения, а с учетом дополнительной деятельности — для 22 процентов.
«В реальности от льгот сегодня в первую очередь выигрывают высокооплачиваемые индивидуальные предприниматели, занятые в офисных профессиях. Кроме того, часть из них работает по системе „шварц“, формально как индивидуальные предприниматели, а фактически как наемные работники», — говорится в исследовании. Согласно ему, по системе «шварц» работают от 100 000 до 175 000 человек, для которых это основная деятельность.
Используя паушальные расходы, самозанятые снижают базу для расчета подоходного налога и отчислений. По мнению авторов исследования, настройки слишком щедрые. Проведенный в прошлом году репрезентативный опрос среди 1400 предпринимателей показал, что расходы офисных предприятий с паушальными расходами в 60 процентов на самом деле составляют 16 процентов. У ремесленников и фермеров паушальные расходы составляют 80 процентов, а заявленные — 50 процентов. В других видах индивидуальной предпринимательской деятельности с паушальной ставкой 60 процентов фактические расходы составляют 39 процентов. Другие виды предпринимательской деятельности с паушальной ставкой 40 процентов имеют расходы в размере 21 процента.
Паушальный налог — единый платеж по налогам и страховым взносам — используют более 100 000 индивидуальных предпринимателей. Согласно исследованию, при высоких доходах и низких расходах паушальный налог еще более выгоден, чем расходный. Анализ налоговых деклараций показывает, что у пятой части индивидуальных предпринимателей с самыми высокими доходами ставка для офисных профессий составляет 15 процентов, а для других профессий — 22 процента. Налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей с низкими доходами, напротив, может приближаться к нагрузке на наемных работников из-за минимальных страховых взносов.
В то время как индивидуальные предприниматели, занимающиеся основной деятельностью, имеют в среднем налоговую ставку 22 процента, работники — 39 процентов. Из фактической прибыли индивидуальные предприниматели, занимающиеся офисной деятельностью, платят 11 процентов, работники — 42 процента от затрат на рабочую силу. Разница является самой высокой среди соседних стран.
По мнению авторов, более реалистичные настройки паушальных расходов, ограничение паушального налога и изменения в базах налогообложения способствовали бы созданию более справедливой и эффективной налоговой системы. Это смягчило бы регрессию между отдельными индивидуальными предпринимателями, уменьшило разницу в налогообложении индивидуальных предпринимателей и наемных работников и ограничило систему «шварц». Таким образом, государство могло бы дополнительно собрать около 25 миллиардов крон в год в виде страховых взносов, указала группа авторов. Она подчеркнула, что реформа не является наказанием для индивидуальных предпринимателей, а шагом к выравниванию правил для различных видов работы.
По их мнению, налоговые льготы для ИП приводят, среди прочего, к появлению «шварцсистемы». Они рекомендуют провести реформу. Согласно их предложению, это принесло бы государству около 25 миллиардов крон в год.
Налоговые льготы в 90-е годы должны были поддержать предпринимательство. Однако, по мнению авторов, сейчас они искажают рынок труда и противоречат принципу налоговой нейтральности. Чехия имеет один из самых высоких показателей доли индивидуальных предпринимателей в рабочей силе среди промышленных стран. Индивидуальная предпринимательская деятельность является основным видом занятости для 13 процентов населения, а с учетом дополнительной деятельности — для 22 процентов.
«В реальности от льгот сегодня в первую очередь выигрывают высокооплачиваемые индивидуальные предприниматели, занятые в офисных профессиях. Кроме того, часть из них работает по системе „шварц“, формально как индивидуальные предприниматели, а фактически как наемные работники», — говорится в исследовании. Согласно ему, по системе «шварц» работают от 100 000 до 175 000 человек, для которых это основная деятельность.
Используя паушальные расходы, самозанятые снижают базу для расчета подоходного налога и отчислений. По мнению авторов исследования, настройки слишком щедрые. Проведенный в прошлом году репрезентативный опрос среди 1400 предпринимателей показал, что расходы офисных предприятий с паушальными расходами в 60 процентов на самом деле составляют 16 процентов. У ремесленников и фермеров паушальные расходы составляют 80 процентов, а заявленные — 50 процентов. В других видах индивидуальной предпринимательской деятельности с паушальной ставкой 60 процентов фактические расходы составляют 39 процентов. Другие виды предпринимательской деятельности с паушальной ставкой 40 процентов имеют расходы в размере 21 процента.
Паушальный налог — единый платеж по налогам и страховым взносам — используют более 100 000 индивидуальных предпринимателей. Согласно исследованию, при высоких доходах и низких расходах паушальный налог еще более выгоден, чем расходный. Анализ налоговых деклараций показывает, что у пятой части индивидуальных предпринимателей с самыми высокими доходами ставка для офисных профессий составляет 15 процентов, а для других профессий — 22 процента. Налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей с низкими доходами, напротив, может приближаться к нагрузке на наемных работников из-за минимальных страховых взносов.
В то время как индивидуальные предприниматели, занимающиеся основной деятельностью, имеют в среднем налоговую ставку 22 процента, работники — 39 процентов. Из фактической прибыли индивидуальные предприниматели, занимающиеся офисной деятельностью, платят 11 процентов, работники — 42 процента от затрат на рабочую силу. Разница является самой высокой среди соседних стран.
По мнению авторов, более реалистичные настройки паушальных расходов, ограничение паушального налога и изменения в базах налогообложения способствовали бы созданию более справедливой и эффективной налоговой системы. Это смягчило бы регрессию между отдельными индивидуальными предпринимателями, уменьшило разницу в налогообложении индивидуальных предпринимателей и наемных работников и ограничило систему «шварц». Таким образом, государство могло бы дополнительно собрать около 25 миллиардов крон в год в виде страховых взносов, указала группа авторов. Она подчеркнула, что реформа не является наказанием для индивидуальных предпринимателей, а шагом к выравниванию правил для различных видов работы.