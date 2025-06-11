Исследование: Реальные расходы индивидуальных предпринимателей значительно ниже, чем расходы по фиксированной ставке

Новости 420on 11 июня 2025 13:30 216

Фактические расходы индивидуальных предпринимателей значительно ниже, чем применяемая ими фиксированная ставка расходов (паушал). Наибольшая разница наблюдается в так называемых офисных профессиях с высокими доходами и низкими затратами, например в сфере ИТ. Она составляет более чем в четыре раза.