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Создатели контента в социальных сетях в этом году превзойдут традиционные СМИ по доходам от рекламы
11 июня 2025
10:30
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В этом году социальные сети впервые превзойдут традиционные медиакомпании по доходам от рекламы. Об этом свидетельствует анализ WPP Media, согласно которому создатели контента на таких платформах, как YouTube, TikTok или Instagram, зафиксируют рост доходов от рекламы и спонсорства на 20 процентов. К 2030 году эти доходы должны даже более чем удвоиться и достичь 376,6 миллиарда долларов (почти 8,2 триллиона чешских крон).
Тот факт, что контент пользователей, то есть видео, подкасты и т. п., затмевает по доходам профессиональные СМИ, производимые телевизионными сетями и новостными компаниями, означает «огромный культурный сдвиг» для медиа-мира, написал британский сайт The Guardian со ссылкой на экспертов.
«В 2025 году впервые более половины доходов от контент-рекламы будет поступать от платформ и контента, созданного пользователями, а не от профессионально созданного контента», — говорится в анализе WPP Media.
Однако компания добавляет, что разница между контентом, созданным пользователями, и профессиональной продукцией зачастую неясна. Многие создатели контента используют высококачественную продукцию и часто могут сотрудничать с СМИ или пересекаться с традиционными медиаплатформами.
Тем не менее, результаты исследования указывают на быстрые изменения, когда пользователи обращаются к цифровым платформам через смартфоны. В отчете говорится, что этот сдвиг имеет «глубокое влияние» на медиа-мир.
«Медиа-рацион каждого человека, вероятно, становится все более персонализированным и потенциально ориентированным на конкретную тему или точку зрения», — говорится в отчете.
По мнению экспертов, центральной фигурой медиа-мира становится YouTube, который получает прибыль от рекламы, размещаемой на этой платформе. Традиционные СМИ, зависимые от доходов от рекламы, напротив, борются за сохранение этих доходов, в том числе за счет сокращения расходов в других областях. Например, британский телеканал ITV недавно кардинально реорганизовал свои дневные программы, в результате чего под угрозой оказались сотни рабочих мест, сообщает The Guardian.
Переход к онлайн-платформам в сфере потребления медиа представляет собой «огромный культурный сдвиг за короткий период времени», считает Дуглас Маккейб, генеральный директор Enders Analysis.
«Этим изменением в модели руководствуются и доходы от рекламы. С падением посещаемости (онлайн-поиска) журналистику ждет огромная битва. СМИ должны будут четко и ясно донести преимущества своих методов и своей миссии», — добавил он.
«В 2025 году впервые более половины доходов от контент-рекламы будет поступать от платформ и контента, созданного пользователями, а не от профессионально созданного контента», — говорится в анализе WPP Media.
Однако компания добавляет, что разница между контентом, созданным пользователями, и профессиональной продукцией зачастую неясна. Многие создатели контента используют высококачественную продукцию и часто могут сотрудничать с СМИ или пересекаться с традиционными медиаплатформами.
Тем не менее, результаты исследования указывают на быстрые изменения, когда пользователи обращаются к цифровым платформам через смартфоны. В отчете говорится, что этот сдвиг имеет «глубокое влияние» на медиа-мир.
«Медиа-рацион каждого человека, вероятно, становится все более персонализированным и потенциально ориентированным на конкретную тему или точку зрения», — говорится в отчете.
По мнению экспертов, центральной фигурой медиа-мира становится YouTube, который получает прибыль от рекламы, размещаемой на этой платформе. Традиционные СМИ, зависимые от доходов от рекламы, напротив, борются за сохранение этих доходов, в том числе за счет сокращения расходов в других областях. Например, британский телеканал ITV недавно кардинально реорганизовал свои дневные программы, в результате чего под угрозой оказались сотни рабочих мест, сообщает The Guardian.
Переход к онлайн-платформам в сфере потребления медиа представляет собой «огромный культурный сдвиг за короткий период времени», считает Дуглас Маккейб, генеральный директор Enders Analysis.
«Этим изменением в модели руководствуются и доходы от рекламы. С падением посещаемости (онлайн-поиска) журналистику ждет огромная битва. СМИ должны будут четко и ясно донести преимущества своих методов и своей миссии», — добавил он.