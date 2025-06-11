Создатели контента в социальных сетях в этом году превзойдут традиционные СМИ по доходам от рекламы

Новости 420on 11 июня 2025 10:30 249

В этом году социальные сети впервые превзойдут традиционные медиакомпании по доходам от рекламы. Об этом свидетельствует анализ WPP Media, согласно которому создатели контента на таких платформах, как YouTube, TikTok или Instagram, зафиксируют рост доходов от рекламы и спонсорства на 20 процентов. К 2030 году эти доходы должны даже более чем удвоиться и достичь 376,6 миллиарда долларов (почти 8,2 триллиона чешских крон).