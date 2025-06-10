Квоты на иностранных работников могут измениться с июля, вопрос будет обсуждаться правительством

Новости и статьи 10 июня 2025 19:30 496

Квоты на прием иностранных работников могут быть изменены с июля в 11 чешских представительствах по всему миру. Должно увеличиться количество мест для экспертов, а количество виз для неквалифицированной рабочей силы может сократиться. Чехия хочет в этом году привлечь 24 специалиста в области информационных технологий из Индии, 650 высококвалифицированных работников из Китая и еще 120 из других азиатских стран. Напротив, квота на 120 человек из Африки, в основном с низкой квалификацией, должна быть отменена. Об этом говорится в проекте постановления, который планируется обсудить в правительстве. Поправка была подготовлена Министерством внутренних дел.