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Квоты на иностранных работников могут измениться с июля, вопрос будет обсуждаться правительством
10 июня 2025
19:30
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Квоты на прием иностранных работников могут быть изменены с июля в 11 чешских представительствах по всему миру. Должно увеличиться количество мест для экспертов, а количество виз для неквалифицированной рабочей силы может сократиться. Чехия хочет в этом году привлечь 24 специалиста в области информационных технологий из Индии, 650 высококвалифицированных работников из Китая и еще 120 из других азиатских стран. Напротив, квота на 120 человек из Африки, в основном с низкой квалификацией, должна быть отменена. Об этом говорится в проекте постановления, который планируется обсудить в правительстве. Поправка была подготовлена Министерством внутренних дел.
«Основной мотив предлагаемых изменений — корректировка структуры заявителей в отдельных представительствах Чешской Республики в третьих странах в направлении приоритетной обработки заявлений высококвалифицированных работников, участвующих в одобренных правительством программах», — сообщило Министерство внутренних дел.
Квоты касаются виз на срок более 90 дней для людей, которые будут участвовать в программах трудовой миграции. Они ориентированы на высококвалифицированных работников, специалистов, ключевой и научный персонал, а также «цифровых кочевников». В Дели представительство может теперь принимать 24 заявления в год. Половина из них предназначена для высококвалифицированных сотрудников и ученых, вторая половина — так называемая остаточная квота для прочих. С июля может появиться 24 места для ИТ-работников в программе для «цифровых кочевников». Они получат визу с целью ведения бизнеса, а в Чехии смогут работать как самозанятые лица. Оформление вида на жительство займет не более 45 дней.
В Китае, в Пекине и Шанхае, квоты на рабочие карты отсутствуют. Однако в последние годы количество заявок растет. Если в 2022 году их было 235, то в прошлом году — 1 315. «Почти весь этот рост приходится на работников с минимальной квалификацией и низкой заработной платой, которые чаще всего хотят работать в Чехии на должностях помощников поваров и помощников на кухне, практически исключительно в ресторанах или уличных закусочных, принадлежащих другим гражданам Китая», — сообщило Министерство внутренних дел. Предлагается годовая квота в 1 170 человек, большая часть которой будет выделена для экспертов. Таким образом, в Пекине будет 400 мест для высококвалифицированных, ключевых и научных кадров, 360 — для остальных. В Шанхае планируется выдать 410 виз — 250 для специалистов и 160 в рамках остаточной квоты.
Напротив, может быть отменена остаточная квота на 120 заявителей из Африки в представительствах в Каире, Лусаке, Претории, Рабате и Аддис-Абебе. Останется 420 мест в год для африканских ученых и экспертов. Квота в Бангкоке будет увеличена с 300 до 460 заявлений в год. Сто мест будет добавлено для квалифицированных специалистов, а остаточная квота будет увеличена на 60 мест до 220. По данным Министерства внутренних дел, количество желающих в шесть раз превышает текущую квоту, и из зарегистрированных кандидатов необходимо проводить жеребьевку. По данным министерства, речь идет исключительно о массажистках для студий тайского массажа в Чехии.
Новые 60 высококвалифицированных азиатских соискателей могут попасть в Чехию через представительство в Токио и 60 через Тайбэй. Однако квоты не распространяются на граждан Японии и Тайваня, которые имеют свободный доступ к чешскому рынку труда. Они были бы необходимы для людей из Вьетнама или Филиппин.
Квоты касаются виз на срок более 90 дней для людей, которые будут участвовать в программах трудовой миграции. Они ориентированы на высококвалифицированных работников, специалистов, ключевой и научный персонал, а также «цифровых кочевников». В Дели представительство может теперь принимать 24 заявления в год. Половина из них предназначена для высококвалифицированных сотрудников и ученых, вторая половина — так называемая остаточная квота для прочих. С июля может появиться 24 места для ИТ-работников в программе для «цифровых кочевников». Они получат визу с целью ведения бизнеса, а в Чехии смогут работать как самозанятые лица. Оформление вида на жительство займет не более 45 дней.
В Китае, в Пекине и Шанхае, квоты на рабочие карты отсутствуют. Однако в последние годы количество заявок растет. Если в 2022 году их было 235, то в прошлом году — 1 315. «Почти весь этот рост приходится на работников с минимальной квалификацией и низкой заработной платой, которые чаще всего хотят работать в Чехии на должностях помощников поваров и помощников на кухне, практически исключительно в ресторанах или уличных закусочных, принадлежащих другим гражданам Китая», — сообщило Министерство внутренних дел. Предлагается годовая квота в 1 170 человек, большая часть которой будет выделена для экспертов. Таким образом, в Пекине будет 400 мест для высококвалифицированных, ключевых и научных кадров, 360 — для остальных. В Шанхае планируется выдать 410 виз — 250 для специалистов и 160 в рамках остаточной квоты.
Напротив, может быть отменена остаточная квота на 120 заявителей из Африки в представительствах в Каире, Лусаке, Претории, Рабате и Аддис-Абебе. Останется 420 мест в год для африканских ученых и экспертов. Квота в Бангкоке будет увеличена с 300 до 460 заявлений в год. Сто мест будет добавлено для квалифицированных специалистов, а остаточная квота будет увеличена на 60 мест до 220. По данным Министерства внутренних дел, количество желающих в шесть раз превышает текущую квоту, и из зарегистрированных кандидатов необходимо проводить жеребьевку. По данным министерства, речь идет исключительно о массажистках для студий тайского массажа в Чехии.
Новые 60 высококвалифицированных азиатских соискателей могут попасть в Чехию через представительство в Токио и 60 через Тайбэй. Однако квоты не распространяются на граждан Японии и Тайваня, которые имеют свободный доступ к чешскому рынку труда. Они были бы необходимы для людей из Вьетнама или Филиппин.