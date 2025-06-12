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Акции для сотрудников скоро будут одобрены, люди смогут получать долю прибыли своей компании
12 июня 2025
15:00
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Вскоре чешские компании, вероятно, смогут предложить своим сотрудникам интересную льготу — свои акции или долю в компании с ограниченной ответственностью с налоговыми преимуществами. Это поможет им удержать сотрудников или привлечь новых в ситуации, когда на рынке в ряде отраслей наблюдается их дефицит. О внесении изменений в законодательство в ближайшие дни должен проголосовать Палата депутатов.
Начинающие компании, как правило, не имеют при запуске достаточно средств, чтобы адекватно оплатить труд необходимых сотрудников. Им могут помочь опционные программы с налоговыми льготами.
Институт акций для сотрудников, когда компания передает определенную долю собственности сотруднику, тем самым заинтересовывая его в ее прибыли, широко используется в Западной Европе и других странах мира. У нас пока не очень, что, по мнению экспертов, обусловлено в основном недостаточной законодательной поддержкой.
Институт акций для сотрудников, когда компания передает определенную долю собственности сотруднику, тем самым заинтересовывая его в ее прибыли, широко используется в Западной Европе и других странах мира. У нас пока не очень, что, по мнению экспертов, обусловлено в основном недостаточной законодательной поддержкой.
К компаниям, которые «балуют» своих сотрудников акциями, относятся в основном технологические фирмы, такие как Avast или Y Soft, энергетический гигант ČEZ и филиал французской косметической компании L’Oreal.
В небольших компаниях это было исключением, но теперь ситуация может измениться. Малые предприятия не генерируют достаточной прибыли, чтобы хорошо платить людям, но они могут давать им опционы на свои акции. Если затем цена, например, увеличится в десять раз, они получат вознаграждение таким образом, что это можно будет использовать для получения налоговых льгот.
Политики согласны с тем, что уплата налогов должна быть отложена до момента, когда сотрудник продаст приобретенные акции и уплатит налог с этих денег государству.
Налоговые льготы для опционных программ могут быть особенно интересны для начинающих компаний. Преимущество заключается прежде всего в том, что при определенных условиях часть дохода сотрудника будет облагаться налогом без обязательной уплаты страховых взносов.
Цель — удержать таланты и ноу-хау
Акции для сотрудников являются ключевым инструментом для удержания талантов и ноу-хау в Чехии.
Предлагаемый способ налогообложения обеспечит, что доход от полученной опции будет облагаться налогом только в момент продажи, а не в момент получения сотрудником. Оценка опциона не будет считаться доходом от зависимой деятельности, поэтому будет облагаться более выгодным режимом налогообложения и обязательного страхования.
Согласно предложению, возможность налогового льготирования акций сотрудников должна касаться компаний с годовым оборотом до 2,5 млрд чешских крон, при этом активы компании не должны превышать два миллиарда крон. Оппозиционная партия выступает за увеличение этих лимитов в два раза.
Нововведение не смогут использовать банки, страховые компании, горнодобывающие предприятия, а также юридические и налоговые компании.