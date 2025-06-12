Акции для сотрудников скоро будут одобрены, люди смогут получать долю прибыли своей компании

Новости и статьи 12 июня 2025 15:00 40

Вскоре чешские компании, вероятно, смогут предложить своим сотрудникам интересную льготу — свои акции или долю в компании с ограниченной ответственностью с налоговыми преимуществами. Это поможет им удержать сотрудников или привлечь новых в ситуации, когда на рынке в ряде отраслей наблюдается их дефицит. О внесении изменений в законодательство в ближайшие дни должен проголосовать Палата депутатов.