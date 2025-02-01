Специальный вид на жительство в Чехии будет доступен только для украинской элиты. Одна из причин — нехватка чиновников

Правительство говорит, что трудно определить, сколько заявлений будет получено на самом деле, указывая также на ограниченные возможности Министерства внутренних дел. Языком государственного служащего оно пишет об этом в пояснительной записке к постановлению, которое должно установить условия для украинских беженцев.





«Учитывая сложность прогнозирования интереса к возможности специального долгосрочного проживания, недостаток возможностей, особенно со стороны Министерства внутренних дел, и инновационную концепцию процесса получения специального долгосрочного проживания, целесообразно регламентировать группу потенциально успешных лиц, чтобы сделать весь процесс как можно более быстрым, не ставя под угрозу выполнение других миграционных задач», — говорится в документе.





«Поэтому на правительственном уровне было принято решение о том, что в первой волне будут обслуживаться примерно 15-20% экономически активных лиц», — пишет далее кабинет министров.





На вопрос о том, не является ли одной из причин жестких критериев стремление не перегружать бюрократический аппарат, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала сказала: «Да, государственная администрация должна учитывать существующие возможности».





Именно поэтому весь процесс должен быть максимально автоматизирован, а условия будут применяться повсеместно — например, нет разницы, живет ли беженец в Праге или в небольшой деревне, и он должен зарабатывать не менее 36 600 крон брутто в месяц. В случае двух человек, например, матери с ребенком, ежемесячный доход должен превышать 45 800 крон.





Таким образом, предложение правительства предполагает, что заявитель будет иметь валовой доход в 440 000 крон в год; для каждого дополнительного человека в семье планка повышается на 110 000 крон.





По мнению экспертов, условия разработаны таким образом, что только часть из более чем 396 000 беженцев, находящихся в стране в настоящее время, сможет претендовать на получение ВНЖ, что намного меньше, чем 15-20% трудоспособного населения, по оценкам правительства.





«За исключением профессионалов в Праге или крупных городах, люди не смогут соответствовать этим требованиям. Если у них есть обычная работа в небольшом городе, им не повезет», — говорит Мартин Розумек, директор организации помощи беженцам.





Филип Пертольд из экономического института CERGE придерживается того же мнения. «Значительное количество людей не дотянет до таких цифр. Беженцы из Украины в нашей стране часто испытывают трудности с поиском работы, соответствующей их квалификации», — говорит он.





Хотя украинские беженцы могут находиться под временной защитой, она всегда действует только в течение года, после чего они должны подать заявление на продление. В случае прекращения огня или окончания войны в Украине судьба этих людей будет неопределенной.





«Временная защита связана в первую очередь с периодом конфликта и не должна применяться после его окончания», — заявил ранее официальный представитель МВД Ондржей Кратошка. По его словам, Совет министров внутренних дел, то есть главы министерств стран ЕС, должен будет прекратить ее действие, так как защита действует на всей территории Европейского союза.





Работодатели критикуют предложение





Работодатели также стремились к тому, чтобы некоторые из беженцев получили большую безопасность и смогли остаться в Чехии на долгосрочной основе. «Во время переговоров мы говорили о том, что заявители должны иметь здесь доход. Однако планку установило государство, а не мы», — сказал Ян Зикеш, старший секретарь Конфедерации объединений работодателей и предпринимателей.





Союз работодателей уже направил свои комментарии по этому предложению. «Такое пребывание будет доступно только узкой группе финансово очень обеспеченных обладателей временной защиты. Столь высокие установленные суммы, вероятно, также будут весьма обескураживающими и не будут стимулировать людей к легальному трудоустройству. Мы считаем это упущенной возможностью», — заявили представители профсоюза.





Кабинет министров также хочет поставить перед заявителями другие условия — с 1 июля прошлого года они не должны получать гуманитарные пособия, предназначенные для беженцев, у них не должно быть задолженностей по медицинскому страхованию, а их дети должны посещать школу.





У украинских беженцев есть время до апреля, чтобы сообщить, заинтересованы ли они в специальном долгосрочном проживании. Регистрация тех, кто соответствует условиям государства, должна состояться с 1 сентября до конца этого года.





Строгие условия могут измениться в будущем, например, при повторной регистрации в следующем году. «Дальнейшая процедура будет определена на основе оценки первой волны переходного варианта, при этом предусматривается корректировка некоторых параметров», — сказала пресс-секретарь Мала.