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Вокруг озера Медард в Чехии появится велосипедная дорожка. Ее стоимость составит 650 миллионов крон
13 июня 2025
13:30
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Вокруг бывшего каменноугольного карьера Медард появится новая дорожка. Ее длина составит примерно 13 километров, и ею смогут пользоваться как пешеходы, так и велосипедисты и роллеры. Заказ на строительство велосипедной дорожки и ее инфраструктуры был объявлен компанией Sokolovská uhelná (SU).
«Мы хотим пойти по пути Design & Build, то есть методу, при котором подрядчик несет полную ответственность как за разработку проектной документации, так и за саму реализацию, включая сроки и качество выполнения», — сказал Jiří Štěrba, руководитель отдела стратегии и субсидий SU и SUAS GROUP.
Договор с подрядчиком должен быть заключен до конца года. Строительство дорожки и инфраструктуры, вероятно, начнется до конца января следующего года. По данным Министерства местного развития, общая стоимость проекта должна составить более 650 миллионов крон.
Частью дорожки вокруг озера Медард станет, среди прочего, смотровая площадка для наблюдения за птицами.
«Для нас это позитивный сигнал в нелегкое время, когда, с одной стороны, продолжается контролируемое сокращение добычи, но с другой стороны, мы продолжаем подготовку новых проектов, которые тесно связаны не только с трансформацией группы, но и всего региона», — прокомментировал Штерба.
Цель проекта — обеспечить безопасный доступ к берегам озера Медард и его окрестностям. «Эта фаза будет определять будущий облик развития всей территории», — сказал директор по стратегии и развитию SU Мирек Цинк.
«Помимо тропы, для посетителей будут созданы тематические остановки, парковки у Хабартова и Сватавы, а также информационный центр с социальными удобствами», — добавил директор.
Реализация проекта запланирована примерно на полтора года. За ним последует дальнейшее развитие, ориентированное на досуг и жилищное строительство.
Озеро Медард — самое большое рекультивированное озеро в стране. Его площадь достигает почти 500 гектаров, что составляет почти два Маховых озера на одной площади. Добыча угля там началась в 1918 году и закончилась на рубеже тысячелетий.
Угольная компания хотела, чтобы озеро было заполнено за три года. Однако нехватка воды и ее низкое качество в реке Огр задержали наполнение озера. Планы по использованию территории вокруг озера изменились также под влиянием экономического давления, связанного с отказом от угльных источников энергии, и, в первую очередь, ростом цен на квоты на выбросы. В связи с вынужденным сокращением добычи SU стремится получить больше субсидий на софинансирование преобразования и использования территории бывших шахт.
Не обойдется и без индивидуальной застройки или жилого острова, построенного на пилонах. Также планируется строительство плавучих домов, пристаней и пунктов проката различных плавательных средств. На западной стороне озера на месте бывшего отвала будет создана база для обеспечения энергетической самодостаточности комплекса, а именно фотоэлектрические и ветровые электростанции.
Договор с подрядчиком должен быть заключен до конца года. Строительство дорожки и инфраструктуры, вероятно, начнется до конца января следующего года. По данным Министерства местного развития, общая стоимость проекта должна составить более 650 миллионов крон.
Частью дорожки вокруг озера Медард станет, среди прочего, смотровая площадка для наблюдения за птицами.
«Для нас это позитивный сигнал в нелегкое время, когда, с одной стороны, продолжается контролируемое сокращение добычи, но с другой стороны, мы продолжаем подготовку новых проектов, которые тесно связаны не только с трансформацией группы, но и всего региона», — прокомментировал Штерба.
Цель проекта — обеспечить безопасный доступ к берегам озера Медард и его окрестностям. «Эта фаза будет определять будущий облик развития всей территории», — сказал директор по стратегии и развитию SU Мирек Цинк.
«Помимо тропы, для посетителей будут созданы тематические остановки, парковки у Хабартова и Сватавы, а также информационный центр с социальными удобствами», — добавил директор.
Реализация проекта запланирована примерно на полтора года. За ним последует дальнейшее развитие, ориентированное на досуг и жилищное строительство.
Озеро Медард — самое большое рекультивированное озеро в стране. Его площадь достигает почти 500 гектаров, что составляет почти два Маховых озера на одной площади. Добыча угля там началась в 1918 году и закончилась на рубеже тысячелетий.
Угольная компания хотела, чтобы озеро было заполнено за три года. Однако нехватка воды и ее низкое качество в реке Огр задержали наполнение озера. Планы по использованию территории вокруг озера изменились также под влиянием экономического давления, связанного с отказом от угльных источников энергии, и, в первую очередь, ростом цен на квоты на выбросы. В связи с вынужденным сокращением добычи SU стремится получить больше субсидий на софинансирование преобразования и использования территории бывших шахт.
Не обойдется и без индивидуальной застройки или жилого острова, построенного на пилонах. Также планируется строительство плавучих домов, пристаней и пунктов проката различных плавательных средств. На западной стороне озера на месте бывшего отвала будет создана база для обеспечения энергетической самодостаточности комплекса, а именно фотоэлектрические и ветровые электростанции.
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