Вокруг озера Медард в Чехии появится велосипедная дорожка. Ее стоимость составит 650 миллионов крон

Новости 420on 13 июня 2025 13:30 333

Вокруг бывшего каменноугольного карьера Медард появится новая дорожка. Ее длина составит примерно 13 километров, и ею смогут пользоваться как пешеходы, так и велосипедисты и роллеры. Заказ на строительство велосипедной дорожки и ее инфраструктуры был объявлен компанией Sokolovská uhelná (SU).