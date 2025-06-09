Ошибка, которая дорого обошлась. Интернет-магазин Reebok забыл перевести евро в кроны

Новости 420on 9 июня 2025 13:30 2002

Люди, которые в выходные решили сделать покупки в интернет-магазине компании Reebook, были приятно удивлены. Вероятно, из-за технической ошибки цена товаров не была пересчитана с евро в кроны. Так, например, кроссовки, которые изначально стоили 60 евро (около 1 500 крон), можно было купить за 60 крон.