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Ошибка, которая дорого обошлась. Интернет-магазин Reebok забыл перевести евро в кроны
9 июня 2025
13:30
2002
Люди, которые в выходные решили сделать покупки в интернет-магазине компании Reebook, были приятно удивлены. Вероятно, из-за технической ошибки цена товаров не была пересчитана с евро в кроны. Так, например, кроссовки, которые изначально стоили 60 евро (около 1 500 крон), можно было купить за 60 крон.
«Я купил пять пар кроссовок, воспользовался скидкой на первую покупку и заплатил за все 513 крон. А должно было быть 513 евро (около 13 000 крон, прим. ред.). С моего счета действительно списали только 513 крон», — сообщил Novinky один из покупателей и прислал снимок экрана с покупкой.
Люди делали покупки, несмотря на то, что знали, что это ошибка и цены указаны неверно. Они массово пересылали эту информацию через социальные сети.
Пока неясно, действительно ли товары будут доставлены или Reebok отменит транзакции. В условиях договора в указано, что компания оставляет за собой право отклонить заказ, причиной чего может быть ошибка в цене. Компания неоднократно указывает в условиях, что договор с клиентом заключается только в момент отправки ему подтверждения того, что товар отправлен. Заказ на сайте считается лишь «предложением о покупке». Радость покупателей, по всей видимости, будет недолгой.
Контакты пресс-службы компании на сайте не указаны, на электронные письма она отвечает только в рабочие дни. Novinky пока не получили ответа компании на вопросы о том, как произошла ошибка и почему ее никто не исправил за выходные.
Люди делали покупки, несмотря на то, что знали, что это ошибка и цены указаны неверно. Они массово пересылали эту информацию через социальные сети.
Пока неясно, действительно ли товары будут доставлены или Reebok отменит транзакции. В условиях договора в указано, что компания оставляет за собой право отклонить заказ, причиной чего может быть ошибка в цене. Компания неоднократно указывает в условиях, что договор с клиентом заключается только в момент отправки ему подтверждения того, что товар отправлен. Заказ на сайте считается лишь «предложением о покупке». Радость покупателей, по всей видимости, будет недолгой.
Контакты пресс-службы компании на сайте не указаны, на электронные письма она отвечает только в рабочие дни. Novinky пока не получили ответа компании на вопросы о том, как произошла ошибка и почему ее никто не исправил за выходные.