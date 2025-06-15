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Сборы по налогу на недвижимость в этом году составили 15,5 миллиарда крон

Новости 420on
15 июня 2025
09:00
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В этом году владельцы недвижимости заплатили 15,48 миллиарда крон в виде налога на недвижимость, что на 187 миллионов больше, чем в прошлом году.
Это примерно две трети от суммы, ожидаемой за весь год. Еще 7,5 миллиарда крон владельцы должны перечислить до начала декабря. Налог взимается государством, но поступления от него идут в бюджеты муниципалитетов.

Все налогоплательщики весной должны были получить информацию о размере налога на недвижимое имущество. Если кто-то еще не получил квитанцию, он может узнать размер налога в финансовом управлении или через портал MOJE daně.

С второй половины апреля финансовая администрация разослала более 4,2 миллиона платежных уведомлений по налогу на недвижимое имущество через почтовые ящики, электронную почту и почтовые квитанции. Если кто-то еще не получил платежную информацию по налогу, финансовая администрация рекомендует ему обратиться в соответствующий финансовый орган или зарегистрироваться в налоговом информационном ящике на портале MOJE daně. Там каждый налогоплательщик найдет платежную информацию, включая QR-код для оплаты банковским переводом. Инструкции по отображению платежной информации можно найти на сайте финансовой администрации.

Срок уплаты налога истек в понедельник, 2 июня 2025 года. Если сумма налога в пределах одного региона превышает 5 000 крон, ее можно заплатить в два этапа — второй взнос подлежит уплате до 1 декабря 2025 года. Исключение составляют фермеры и рыбоводы, которые должны уплатить налог или первую часть налога до понедельника, 1 сентября. 

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