Сборы по налогу на недвижимость в этом году составили 15,5 миллиарда крон





Все налогоплательщики весной должны были получить информацию о размере налога на недвижимое Это примерно две трети от суммы, ожидаемой за весь год. Еще 7,5 миллиарда крон владельцы должны перечислить до начала декабря. Налог взимается государством, но поступления от него идут в бюджеты муниципалитетов.Все налогоплательщики весной должны были получить информацию о размере налога на недвижимое имущество . Если кто-то еще не получил квитанцию, он может узнать размер налога в финансовом управлении или через портал MOJE daně.





С второй половины апреля финансовая администрация разослала более 4,2 миллиона платежных уведомлений по налогу на недвижимое имущество через почтовые ящики, электронную почту и почтовые квитанции. Если кто-то еще не получил платежную информацию по налогу, финансовая администрация рекомендует ему обратиться в соответствующий финансовый орган или зарегистрироваться в налоговом информационном ящике на портале MOJE daně. Там каждый налогоплательщик найдет платежную информацию, включая QR-код для оплаты банковским переводом. Инструкции по отображению платежной информации можно найти на сайте финансовой администрации.





Срок уплаты налога истек в понедельник, 2 июня 2025 года. Если сумма налога в пределах одного региона превышает 5 000 крон, ее можно заплатить в два этапа — второй взнос подлежит уплате до 1 декабря 2025 года. Исключение составляют фермеры и рыбоводы, которые должны уплатить налог или первую часть налога до понедельника, 1 сентября.



