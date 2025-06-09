Чешских восьмиклассников из Вшетаты тоже водили в Русский дом
9 июня 2025
19:30
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В Русском доме в Праге, который находится в ведении российского государственного агентства «Россотрудничество», внесенного в прошлом году в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды, побывали не только ученики гимназии в Седлчанах. Восьмиклассники среднечешской начальной школы во Вшетатах также приняли участие в том, что губернатор Средней Чехии Петра Печкова на прошлой неделе назвала абсолютным безумием в 23/24 учебном году.
Об экскурсии в Российский центр науки и культуры, как официально называется Русский дом, сообщила сама школа на своем сайте. Неясно, в какое именно время ученики там побывали.
«Они осмотрели кинотеатр, библиотеку, Хрустальный зал и класс для занятий. В библиотеке они отыскивали и находили произведения русских классиков. Затем смотрели короткометражные фильмы на русском языке, читали тексты на кириллице и писали рождественские поздравления на русском языке», — написали об экскурсии.
Рената Курзвейлова, директор школы, подтвердила факт посещения. «Это правда. Там было два класса восьмиклассников, которые изучают русский язык. Учительница рассказала нам, что дети были в библиотеке, рассказывали об авторе „Незнайки“ Николае Носове и листали книги. На самом деле там не было ничего о политике, речь шла только о литературе», — сказала она, добавив, что рассматривает посещение Русского дома, который в прошлом переводил антиукраинские листовки на английский язык, как часть урока и для того, чтобы сделать его более интересным.
По ее словам, в то время это также не вызвало никакой негативной реакции.
Учредителем начальной школы в Вшетатах является местный муниципалитет. Мэр Роберт Сокол сначала назвал информацию о визите восьмиклассников неожиданной. «Я должен все проверить, я хотел бы выслушать директора школы. Я передам это на рассмотрение совета, чтобы они прокомментировали это», — сказал он.
Позже он написал: «Хотя я не согласен с нынешним конфликтом, я не могу отрицать, что русский язык существует, русская литература существует, и я не вижу ничего предосудительного в знакомстве с „Незнайкой“».
Директор школы, как сообщается, рассказал ему, что учеников там познакомили с творчеством русских классиков, а также украинских писателей.
По словам директора Курзвейловой, школа больше не планирует подобных поездок. «Они туда больше не поедут, потому что нет интереса к изучению русского языка. Он закончится в восьмом и девятом классах, и мы не будем открывать его в следующем году», — сказала она.
Для Среднечешского края дело с гимназией в Седлчанах закрыто. «Как учредители школы, мы уже осудили выбор места для проведения экскурсии. Дальнейшие действия находятся в руках директора. В своем заявлении на сайте он пообещал принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», — ответил представитель края.
Согласно утверждению Радомира Пецки, директора гимназии, ученики, посетившие Русский центр в конце мая этого года, и их одноклассники теперь будут проводить дебаты с экспертами. «Правительство обещало помочь нам с этим. Наша цель — представить все событие в контексте и вспомнить обстоятельства. Некоторые студенты не совсем понимают, почему была проведена такая кампания», — сказал он. — «Россия — агрессор, и в нашей школе отношение к этому твердое, и нам нужно об этом напоминать».
По его словам, учительница, которая возила учеников, которые изучают русский с первого по третий класс, в добровольную поездку в Прагу, больше не будет преподавать в гимназии.
«У нее был срочный контракт, и около месяца назад мы решили прекратить ее работу, потому что она нашла другую. Я хочу подчеркнуть, что это совершенно не связано с данным делом, потому что это произошло в то время, когда об этом уже давно была договоренность», — заявил он. Она — молодая, начинающая учительница, на которую очень повлияла вся эта история. «Я не удивлюсь, если после этого она вообще уйдет из образования».
«Они осмотрели кинотеатр, библиотеку, Хрустальный зал и класс для занятий. В библиотеке они отыскивали и находили произведения русских классиков. Затем смотрели короткометражные фильмы на русском языке, читали тексты на кириллице и писали рождественские поздравления на русском языке», — написали об экскурсии.
Рената Курзвейлова, директор школы, подтвердила факт посещения. «Это правда. Там было два класса восьмиклассников, которые изучают русский язык. Учительница рассказала нам, что дети были в библиотеке, рассказывали об авторе „Незнайки“ Николае Носове и листали книги. На самом деле там не было ничего о политике, речь шла только о литературе», — сказала она, добавив, что рассматривает посещение Русского дома, который в прошлом переводил антиукраинские листовки на английский язык, как часть урока и для того, чтобы сделать его более интересным.
По ее словам, в то время это также не вызвало никакой негативной реакции.
Учредителем начальной школы в Вшетатах является местный муниципалитет. Мэр Роберт Сокол сначала назвал информацию о визите восьмиклассников неожиданной. «Я должен все проверить, я хотел бы выслушать директора школы. Я передам это на рассмотрение совета, чтобы они прокомментировали это», — сказал он.
Позже он написал: «Хотя я не согласен с нынешним конфликтом, я не могу отрицать, что русский язык существует, русская литература существует, и я не вижу ничего предосудительного в знакомстве с „Незнайкой“».
Директор школы, как сообщается, рассказал ему, что учеников там познакомили с творчеством русских классиков, а также украинских писателей.
По словам директора Курзвейловой, школа больше не планирует подобных поездок. «Они туда больше не поедут, потому что нет интереса к изучению русского языка. Он закончится в восьмом и девятом классах, и мы не будем открывать его в следующем году», — сказала она.
Для Среднечешского края дело с гимназией в Седлчанах закрыто. «Как учредители школы, мы уже осудили выбор места для проведения экскурсии. Дальнейшие действия находятся в руках директора. В своем заявлении на сайте он пообещал принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась», — ответил представитель края.
Согласно утверждению Радомира Пецки, директора гимназии, ученики, посетившие Русский центр в конце мая этого года, и их одноклассники теперь будут проводить дебаты с экспертами. «Правительство обещало помочь нам с этим. Наша цель — представить все событие в контексте и вспомнить обстоятельства. Некоторые студенты не совсем понимают, почему была проведена такая кампания», — сказал он. — «Россия — агрессор, и в нашей школе отношение к этому твердое, и нам нужно об этом напоминать».
По его словам, учительница, которая возила учеников, которые изучают русский с первого по третий класс, в добровольную поездку в Прагу, больше не будет преподавать в гимназии.
«У нее был срочный контракт, и около месяца назад мы решили прекратить ее работу, потому что она нашла другую. Я хочу подчеркнуть, что это совершенно не связано с данным делом, потому что это произошло в то время, когда об этом уже давно была договоренность», — заявил он. Она — молодая, начинающая учительница, на которую очень повлияла вся эта история. «Я не удивлюсь, если после этого она вообще уйдет из образования».