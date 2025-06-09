Чешских восьмиклассников из Вшетаты тоже водили в Русский дом

Новости и статьи 9 июня 2025 19:30 341

В Русском доме в Праге, который находится в ведении российского государственного агентства «Россотрудничество», внесенного в прошлом году в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды, побывали не только ученики гимназии в Седлчанах. Восьмиклассники среднечешской начальной школы во Вшетатах также приняли участие в том, что губернатор Средней Чехии Петра Печкова на прошлой неделе назвала абсолютным безумием в 23/24 учебном году.