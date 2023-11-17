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Портал Seznam Zprávy составил рейтинг самых ценных чешских компаний. Какова их стоимость?

Новости 420on
20 ноября 2023
10:00
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По данным сервера Seznam Zprávy, в тройку самых ценных чешских компаний входят государственная энергетическая компания ČEZ, группа EPH Даниэля Кржетинского и холдинг Agrofert, принадлежащий трастовым фондам председателя ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.
Рейтинг 100 наиболее ценных компаний, контролируемых чешскими владельцами, составлен на основе оценки стоимости, по которой они могут быть проданы или куплены. Все они стоят не менее миллиарда крон. Рейтинг был составлен Seznam Zprávy совместно с консалтинговой компанией Deloitte.
 
Оценочная стоимость ČEZ составляет 476 млрд крон, EPH — 271 млрд крон, а Agrofert — 210 млрд крон. За этими тремя самыми дорогими компаниями следует компания Allwyn, входящая в группу KKCG Карела Комарека. Ее стоимость оценивается в 159 млрд крон. Пятерку лидеров замыкает компания CPI Радована Витека, стоимость которой составляет 67 млрд крон.
 
Как сообщает сервер, подготовка первой редакции рейтинга, получившего название «Чешская элита», длилась с начала лета. «Результат основан на анализе общедоступных финансовых отчетов, сотнях часов интервью с владельцами или менеджерами компаний и стандартных профессиональных процедурах, используемых при оценке и приобретении компаний. Это первое в своем роде систематическое сравнение, основанное не на частичных показателях, таких как объем продаж или прибыль, а на реальной экономической силе отдельных компаний», — говорится в сообщении.
 
По данным сервера, в элиту вошли 34 компании, стоимость которых превышает 10 млрд крон, а совокупная стоимость всей сотни превысила 2 трлн крон. В рейтинг попали семь государственных или муниципальных компаний, помимо первой ČEZ, также Lesy ČR, пивоваренный завод Budvar и Пражский аэропорт. Остальные — частные компании. Указанные в рейтинге компании работают в энергетике, пищевой промышленности, оборонной промышленности, информационных технологиях, электронной коммерции, медицине и других областях.
 
Государство, которому принадлежит около 70% акций ČEZ, планирует преобразовать эту ключевую компанию. Правительство, желающее усилить государственный контроль над энергетической инфраструктурой, ищет подходящую модель и время, заявил в прошлом месяце премьер-министр Петр Фиала (ODS). 
Чехия бизнес рейтинг

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