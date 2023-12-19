Торговая палата хочет, чтобы все предприниматели в Чехии платили ей сбор

«Палата продвигает и защищает интересы всех предпринимателей, а не только своих членов. Исходя из этого, предложение предусматривает введение взноса, который будут платить все предприниматели, независимо от их членства в палате», — говорится во внутренних материалах, которые президент палаты Зденек Зайичек представил совету директоров в конце ноября.

«Взнос предлагается в разумном размере, не превышающем 200 крон в год, но предполагается, что он будет автоматически индексироваться с течением времени», — говорится в документе.

По данным Министерства промышленности, 1,9 млн человек имеют лицензию на ведение бизнеса в Чешской Республике. Таким образом, палата, членами которой являются более 60 из 100 крупнейших чешских компаний, будет получать сотни миллионов крон в год в виде взносов.

Однако пресс-секретарь палаты Мирослав Диро заявил, что вопрос об обязательных взносах предпринимателей «несколько преждевременен». По его словам, по конкретным предложениям пока нет консенсуса большинства.

Некоторые предприниматели считают, что предложение о введении обязательных взносов будет и дальше продвигаться через законодательный орган и фактически возрождает давнюю идею об обязательном членстве в палате для всех субъектов предпринимательской деятельности.

Диро отметил, что закон не менялся уже 30 лет. «А ведь изначально он был задуман на условиях обязательного членства, как это происходит в Германии и других европейских странах», — добавил он.

Министерство ничего не знает

Руководство палаты защищает предложение о введении этой меры, ссылаясь на то, что не смогло договориться с Минпромторгом о системном субсидировании портала для предпринимателей. «Портал будет предоставлять преимущественно платные, добровольно-принудительные услуги — базовые и надстроечные, при этом базовые услуги будут предоставляться бесплатно предпринимателям, оплатившим предпринимательский сбор», — говорится в материале.

В министерстве сообщили, что не знают о попытках ввести плату для всех предпринимателей. «В настоящее время у нас нет информации об этом от палаты», — сказал пресс-секретарь Давид Хлуштик.

Согласно закону, Торговая палата является защитником интересов предпринимателей во всех отраслях, кроме сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства, которые представлены Аграрной палатой.

Правила взносов палаты устанавливают единые ежегодные взносы для компаний-членов и предпринимателей в зависимости от количества работников. Самый низкий взнос в размере 10 000 крон платят компании с числом сотрудников менее 1 000 человек, а более крупные компании платят вдвое больше.