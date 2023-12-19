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Торговая палата хочет, чтобы все предприниматели в Чехии платили ей сбор

Новости 420on
20 декабря 2023
14:00
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Руководство Чешской торговой палаты настаивает на том, чтобы все предприниматели в стране платили ей взнос в размере 200 крон в год, независимо от того, являются ли они ее членами или нет. Палата, насчитывающая около 16 000 членов, утверждает, что борется за интересы всех предпринимателей без исключения, поэтому платить должны все.
«Палата продвигает и защищает интересы всех предпринимателей, а не только своих членов. Исходя из этого, предложение предусматривает введение взноса, который будут платить все предприниматели, независимо от их членства в палате», — говорится во внутренних материалах, которые президент палаты Зденек Зайичек представил совету директоров в конце ноября.
 
«Взнос предлагается в разумном размере, не превышающем 200 крон в год, но предполагается, что он будет автоматически индексироваться с течением времени», — говорится в документе.
 
По данным Министерства промышленности, 1,9 млн человек имеют лицензию на ведение бизнеса в Чешской Республике. Таким образом, палата, членами которой являются более 60 из 100 крупнейших чешских компаний, будет получать сотни миллионов крон в год в виде взносов.
 
Однако пресс-секретарь палаты Мирослав Диро заявил, что вопрос об обязательных взносах предпринимателей «несколько преждевременен». По его словам, по конкретным предложениям пока нет консенсуса большинства.
 
Некоторые предприниматели считают, что предложение о введении обязательных взносов будет и дальше продвигаться через законодательный орган и фактически возрождает давнюю идею об обязательном членстве в палате для всех субъектов предпринимательской деятельности.
 
Диро отметил, что закон не менялся уже 30 лет. «А ведь изначально он был задуман на условиях обязательного членства, как это происходит в Германии и других европейских странах», — добавил он.
 
Министерство ничего не знает
 
Руководство палаты защищает предложение о введении этой меры, ссылаясь на то, что не смогло договориться с Минпромторгом о системном субсидировании портала для предпринимателей. «Портал будет предоставлять преимущественно платные, добровольно-принудительные услуги — базовые и надстроечные, при этом базовые услуги будут предоставляться бесплатно предпринимателям, оплатившим предпринимательский сбор», — говорится в материале.
 
В министерстве сообщили, что не знают о попытках ввести плату для всех предпринимателей. «В настоящее время у нас нет информации об этом от палаты», — сказал пресс-секретарь Давид Хлуштик.
 
Согласно закону, Торговая палата является защитником интересов предпринимателей во всех отраслях, кроме сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства, которые представлены Аграрной палатой.
 
Правила взносов палаты устанавливают единые ежегодные взносы для компаний-членов и предпринимателей в зависимости от количества работников. Самый низкий взнос в размере 10 000 крон платят компании с числом сотрудников менее 1 000 человек, а более крупные компании платят вдвое больше.
индивидуальный предприниматель Чехия бизнес Министерство промышленности и торговли

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