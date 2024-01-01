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Новыми владельцами Packeta, которой принадлежит Zásilkovna, стали CVC Fund и Emma Capital

Анастасия Князева
2 января 2024
07:30
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Новыми владельцами чешской компании Packeta, которой принадлежит Zásilkovna, стал консорциум, состоящий из глобального фонда CVC Capital Partners и группы Emma Capital, владельцем которой является Йиржи Шмейц, бывший генеральный директор PPF Group. CVC будет владеть 65% акций, а Emma Capital — оставшимися 35%. Об этом сообщил ČTK Павел Зуна, представитель Emma Capital. Ни одна из сторон не раскрыла сумму покупки.
Packeta работает в Словакии, Польше, Венгрии, Румынии и Германии, а также в Чешской Республике. В мае 2023 года акционеры Packeta объявили о продаже компании. Новый владелец был выбран в результате публичного тендера. «Завершение сделки зависит от одобрения антимонопольных органов Европейского союза», — сказал пресс-секретарь. «В долю CVC по-прежнему ожидается миноритарная инвестиция чешской группы R2G, которая не повлияет на долю Emma Capital», — добавил он.
 
И CVC Capital Partners, и Emma Capital будут участвовать в управлении компанией. «Мы верим, что вместе с нашими партнерами из Emma Capital, которые хорошо знают чешский и словацкий рынки и успешно управляют другими логистическими компаниями в Европе, мы сможем придать новый импульс Zásilkova таким образом, чтобы это пошло на пользу клиентам, сотрудникам и акционерам», — заявил Якуб Чанда из руководства CVC.
 
В первом квартале 2023 года оборот компании Zásilkovna составил 3,2 миллиарда чешских крон, что на 21,6% больше, чем годом ранее. За полгода компания перевезла почти 50 миллионов посылок. Компания была основана в 2010 году, чтобы облегчить электронным магазинам транспортировку товаров клиентам. Ее бизнес активизировался во время пандемии ковида, когда пришлось закрыть обычные магазины.
 
«Сочетание инвестиционной мощи и репутации фонда CVC с нашим опытом работы в отрасли может вывести весь проект Zásilkovna из позиции чешского и словацкого лидера в очень значимого игрока на европейском рынке», — сказал Павел Горак, директор по инвестициям EMMA Capital.
 
В конце прошлого года компания Packeta насчитывала более 15 000 торговых точек в четырех странах и 140 000 партнерских точек в большинстве европейских стран. Она сотрудничала с 46 000 интернет-магазинов. В прошлом году в группе работало более 1 500 сотрудников, что на 380 человек больше, чем в прошлом году. В своем годовом отчете летом компания Packeta сообщила, что ее прибыль до налогообложения в прошлом году упала на 40%, до 172 миллионов крон.
 
Основателям Packeta, Симоне и Яромиру Кийонко, , как сообщалось ранее, принадлежит 48,6% акций группы. Вместе с ними почти 21% акций Packeta принадлежит Notino, по 10% — бывшему программисту Zásilkovna Лукашу Билеку и предпринимателю Мартину Кукачке.
компании бизнес Чехия Евросоюз

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