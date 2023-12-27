Райффайзенбанк закрыл счет владельцу языковой школы, потому что у него работает россиянка?

Марек Веселы руководит собственной языковой школой уже четверть века. Но этой осенью его ждал неприятный сюрприз.



«У меня несколько компаний: одна работает с общественностью, другая занимается корпоративным обучением, а в качестве индивидуальных предпринимателей мы проводим индивидуальные занятия. Однажды я заглянул в свой интернет-банк и не увидел одного из счетов — счета для оплаты услуг репетиторов. Остальные счета компаний, входящих в языковую школу, были на месте», — рассказывает он изданию Seznam Zprávy.



Он увлекся изучением английского языка в 1990-х годах во время учебы в средней школе в США. Сегодня в его школе преподают и несколько других языков. Когда Веселы обнаружил, что один из его счетов не работает, он позвонил в Райффайзенбанк, чтобы узнать, в чем дело. Он узнал, что банк аннулировал счет и что ему сообщили об этом письмом, которое он не забрал.



Тогда он подал претензию, снова попросил письмо об аннулировании счета, а когда получил его, на следующий день отправил в банк десятки фактур и объемное объяснение. Но никакого внятного ответа он не получил, поэтому о причине аннулирования одного из счетов компании ему остается только догадываться.



«Мы языковая компания, и у нас работают люди из разных стран. Поэтому я подумал, что это может быть связано с тем, что одна из моих коллег — русская. Она давно живет в Чехии, мы работаем с ней уже 10 лет. Это меня очень расстроило, потому что лично я занимаю сильную проукраинскую позицию. Когда в 2022 году началась активная фаза войны, эта русская женщина и ее украинская коллега организовывали курсы украинского языка для социальных работников. Русская коллега до сих пор обучает украинских детей чешскому языку и даже занимается с детьми онлайн в Украине, в Харькове», — говорит Веселы.



В сентябре газета Seznam Zprávy рассказала о том, как Райффайзенбанк аннулировал счета некоторых клиентов без объяснения причин. Некоторые из них — российские студенты или люди, которые иным образом связаны с Российской Федерацией, но отрицают какую-либо связь с режимом Владимира Путина.



Веселы был возмущен действиями банка. До сих пор он не получил официального объяснения. Как и в других случаях, описанных Seznam Zprávy, банк просто ответил, что отказывается от контракта в одностороннем порядке и что у него есть на это право.



Оправдывают ли они свою деятельность в России?

«С ними невозможно было общаться. По иронии судьбы, когда они прислали мне письмо, у меня было около 40 различных электронных писем и текстовых сообщений от них с различными акциями, другой информацией вроде „бизнес-дней“, „оформите кредит у нас“ и так далее. Но ничего об угрозе аннулирования счета. Я работаю с банком уже более 10 лет, и мой консультант в банке, похоже, боится даже заговорить со мной об этом. Если они хотят обелить себя, чтобы оправдать свою деятельность в России, то это довольно глупый способ», — говорит директор языковой школы.



Seznam Zprávy обратился в Райффайзенбанк с вопросами о том, сколько счетов он закрыл и реагирует ли он таким образом на конфликт между Россией и Украиной. Но в ответ банк лишь сослался на более раннее заявление от сентября 2023 года.



«Райффайзенбанк как отечественный банк соблюдает все чешские и международные законы и правила. Поэтому клиенты из стран, которые в настоящее время отнесены к категории высокого риска Чешским финансовым аналитическим управлением или ЕС, должны подвергаться тщательной проверке, — заявила пресс-секретарь банка Тереза Кайзершотова. — Сегодня к таким странам относятся, например, Иран, Россия, Нигерия, Албания или Филиппины. Мы заблаговременно отправляем клиентам из этих стран запросы на предоставление необходимых документов. Если клиенты не предоставляют необходимые документы в срок, несмотря на предупреждение банка, мы сообщаем им об одностороннем расторжении отношений с банком».



Веселы открыто поддерживает украинцев, страдающих из-за российского вторжения с февраля 2022 года. И не только словами, но, главным образом, делами и деньгами.



«Банк, которому европейские институты советуют свернуть дела в России, аннулирует мой счет, будто я российский агент. Я отправлял пожертвования непосредственно с этого счета на сбор средств на оружие для Украины под названием „Подарок Путину“. С 2018 года у нас также был заключен договор с Украинским культурным центром, который проводил воскресную школу на территории нашей школы», — рассказывает Веселы.



Все эти действия он указал в письме, в котором попытался возразить против аннулирования счета. Он также приложил десятки счетов-фактур и выразил надежду, что ему не придется заниматься хлопотами по созданию нового корпоративного счета.



«Они прислали мне письмо с отказом на следующий же день, причем в праздничный день. Сначала они написали мне, что расследуют претензию, но я думаю, что в тот день они мало что расследовали. Они по уши увязли в этой трясине. По данным Financial Times, у них больше половины активов в России», — отмечает Веселы.



Seznam Zprávy неоднократно обращался в Reiffaisenbank с просьбой ответить на эти заявления. Банк общался через своего представителя, но не предоставил никакой информации по существу.



Банк исчез из списка организаций, поддерживающих войну

В воскресенье, 17 декабря, Украина временно исключила австрийский Raiffeisen Bank International из символического списка спонсоров войны. У банка около 2 600 корпоративных клиентов в России, 4 млн владельцев счетов и 10 000 сотрудников. С начала российского вторжения на банк оказывалось давление с целью заставить его уйти из России, как и другие западные компании.



Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины сообщило на своем сайте, что оно исключило Raiffeisen Bank International из списка в ожидании двусторонних переговоров с представителями банка, среди которых есть и представители Европейской комиссии.



Два источника сообщили Reuters, что Австрия могла поставить исключение банка из украинского списка в зависимость от его поддержки 12-го пакета антироссийских санкций ЕС.



Австрийское лобби, не отличающееся от венгерского, угрожает ослабить европейское единство в поддержку защищающейся Украины, комментирует развитие событий Reuters. Присутствие Raiffeisen Bank International в России — это проявление исторически глубоких отношений между Россией и Австрией, построенных на российском газе и финансах, для которых Вена выступала в качестве банковского хаба, отмечает агентство.