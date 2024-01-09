Albert рассказал, когда он повысит зарплаты своим сотрудникам

Средняя зарплата в Чехии в третьем квартале прошлого года выросла на 7,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 42 658 чешских крон. После учета инфляции, которая за тот же период достигла восьми процентов, зарплата в реальном выражении снизилась на 0,8 процента, сообщило ранее Чешское статистическое управление. По данным портала Platy.cz, средняя зарплата продавца или продавщицы в Чехии в прошлом году составила 26 295 чешских крон, что на 3 299 крон больше, чем в 2020 году. Кассиры повысили зарплату на 3 490 крон, в прошлом году они получали в среднем 28 113 крон.



Повышение зарплаты коснется 20 000 сотрудников Albert, поэтому расходы компании на оплату труда в этом году вырастут примерно на 700 миллионов чешских крон. «Мы продолжаем предоставлять сотрудникам ряд льгот, как неденежных, так и денежных, например, транспортные надбавки, надбавки на питание и пенсионное страхование», — говорит Калле Беккер, вице-президент по операциям и логистике компании Albert ČR. В прошлом году компания Albert дважды повышала заработную плату.



С января оперативные работники в магазинах и на складах Lidl получают как минимум на 2 000 чешских крон больше. Административные работники также получат прибавку с марта. В этом году Lidl потратит на повышение зарплат около 600 миллионов чешских крон, сообщила компания ранее.



«Мы регулярно повышаем заработную плату. С 1 марта 2023 года около 7 000 сотрудников получат прибавку к зарплате в среднем на 7,5%. Мы рассчитываем на повышение зарплаты и в этом году, и в течение января и февраля будем обсуждать конкретную сумму с представителями профсоюзов», — сказал ČTK Томаш Кубик, пресс-секретарь сети Penny.



Компания Tesco также планирует повысить зарплату своим сотрудникам в этом году. В прошлом году зарплата работников на операционных должностях выросла в среднем на 9%, а зарплата сотрудников дистрибьюторских центров — на 8%. «Мы также внесли изменения в сферу льгот: сотрудники могут пользоваться постоянной 15-процентной скидкой на каждую покупку в наших магазинах, с июля 2023 года мы увеличили размер надбавки на питание, а с января 2024 года мы ввели дополнительный день оплачиваемого отпуска для лояльных сотрудников», — сообщила ČTK пресс-секретарь Ива Павлускова.



Портал Platy.cz сообщил в ноябре, что кассиры в Чехии в этом году получали в среднем 28 113 чешских крон, что на 3 490 крон больше, чем в 2020 году. Средняя зарплата продавца за три года выросла на 3 299 чешских крон до 26 295 чешских крон. По данным Чешского статистического управления, средняя брутто-зарплата в Чехии во втором квартале этого года выросла на 7,7 % в годовом исчислении, т. е. на 3 101 чешскую крону до 43 193 чешских крон.