В Чехии самый массовый отток индивидуальных предпринимателей с 1993 года. Что случилось?

В прошлом году закрылось 14 000 фирм s. r. o. Другими юридическими формами, наиболее пострадавшими от ликвидации, были иностранные предприниматели, которых было 4 703. Прекратили свое существование 3 424 ассоциации. Кризис ударил по физическим лицам, занятым в сельском хозяйстве, где прекратили свое существование 2 836 организаций, в то время как в 2022 году их было всего 812.



По количеству закрывшихся самозанятых в прошлом году почти достигнут предыдущий рекорд, установленный в 1993 году, когда свою деятельность прекратили 278 000. В другие годы количество закрытых лицензий исчислялось десятками тысяч. Исключением стал 2013 год, когда прекратили свою деятельность почти 150 000 самозанятых, а также 2022 год, наступивший после ковида.



«Большинство предпринимателей закрыли бизнес в прошлом году в феврале и марте, причем на резкий скачок, очевидно, в значительной степени повлияло новое обязательство в виде „датовой схранки“, которое государство постепенно начало устанавливать для всех с января. Для ряда самозанятых лиц это, вероятно, стало последним толчком к прекращению деятельности, которую они могли бы, например, приостановить», — говорит Томаш Бергер, директор компании Impero.



Прошлый год был особенно тяжелым для ресторанов, которые борются с ростом расходов и снижением желания клиентов тратить деньги. Почти 22 000 человек ушли из ресторанного бизнеса по сравнению с 6 209 в предыдущем году и всего 1 526 в 2021 году. Второй по частоте закрытия профессией стала кирпичная кладка — 19 627 предпринимателей по сравнению с 4 310 в предыдущем году. Слесарное и инструментальное дело заняло третье место с 13 404 закрытыми разрешениями на частное предпринимательство по сравнению с 3 328 в 2022 году.



Неудивительно, что большинство предпринимателей выбрали январь для открытия нового бизнеса, однако компании создавались довольно равномерно в течение всего года. Треть компаний появилась в Праге, за ней с большим отставанием следуют Брно и Острава. На другом конце оказались Пардубице, Градец-Кралове и Усти-над-Лабем, где число новых субъектов не превысило тысячной отметки. В прошлом году было создано 115 000 новых юридических форм, что аналогично предыдущему году.



Среди вновь созданных субъектов лидируют индивидуальные предприниматели — почти 60%, за ними следуют общества с ограниченной ответственностью — 24%, как и в 2022 году. Также появились 2 875 ассоциаций, 1 693 товарищества собственников жилья, 765 акционерных обществ и 209 эндаумент-фондов.