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В Чехии самый массовый отток индивидуальных предпринимателей с 1993 года. Что случилось?
15 января 2024
13:00
4324
В прошлом году в Чехии прекратили свою деятельность 277 000 индивидуальных предпринимателей, что стало самым высоким показателем с 1993 года. Об этом свидетельствуют данные компании Imper, которая предоставляет онлайн-базу данных чешских компаний Merk.cz. По данным компании, к закрытию привели нестабильная экономическая ситуация, рост расходов и повышение административных требований в виде обязательного введения «датовой схранки».
В прошлом году закрылось 14 000 фирм s. r. o. Другими юридическими формами, наиболее пострадавшими от ликвидации, были иностранные предприниматели, которых было 4 703. Прекратили свое существование 3 424 ассоциации. Кризис ударил по физическим лицам, занятым в сельском хозяйстве, где прекратили свое существование 2 836 организаций, в то время как в 2022 году их было всего 812.
По количеству закрывшихся самозанятых в прошлом году почти достигнут предыдущий рекорд, установленный в 1993 году, когда свою деятельность прекратили 278 000. В другие годы количество закрытых лицензий исчислялось десятками тысяч. Исключением стал 2013 год, когда прекратили свою деятельность почти 150 000 самозанятых, а также 2022 год, наступивший после ковида.
«Большинство предпринимателей закрыли бизнес в прошлом году в феврале и марте, причем на резкий скачок, очевидно, в значительной степени повлияло новое обязательство в виде „датовой схранки“, которое государство постепенно начало устанавливать для всех с января. Для ряда самозанятых лиц это, вероятно, стало последним толчком к прекращению деятельности, которую они могли бы, например, приостановить», — говорит Томаш Бергер, директор компании Impero.
Прошлый год был особенно тяжелым для ресторанов, которые борются с ростом расходов и снижением желания клиентов тратить деньги. Почти 22 000 человек ушли из ресторанного бизнеса по сравнению с 6 209 в предыдущем году и всего 1 526 в 2021 году. Второй по частоте закрытия профессией стала кирпичная кладка — 19 627 предпринимателей по сравнению с 4 310 в предыдущем году. Слесарное и инструментальное дело заняло третье место с 13 404 закрытыми разрешениями на частное предпринимательство по сравнению с 3 328 в 2022 году.
Неудивительно, что большинство предпринимателей выбрали январь для открытия нового бизнеса, однако компании создавались довольно равномерно в течение всего года. Треть компаний появилась в Праге, за ней с большим отставанием следуют Брно и Острава. На другом конце оказались Пардубице, Градец-Кралове и Усти-над-Лабем, где число новых субъектов не превысило тысячной отметки. В прошлом году было создано 115 000 новых юридических форм, что аналогично предыдущему году.
Среди вновь созданных субъектов лидируют индивидуальные предприниматели — почти 60%, за ними следуют общества с ограниченной ответственностью — 24%, как и в 2022 году. Также появились 2 875 ассоциаций, 1 693 товарищества собственников жилья, 765 акционерных обществ и 209 эндаумент-фондов.
По количеству закрывшихся самозанятых в прошлом году почти достигнут предыдущий рекорд, установленный в 1993 году, когда свою деятельность прекратили 278 000. В другие годы количество закрытых лицензий исчислялось десятками тысяч. Исключением стал 2013 год, когда прекратили свою деятельность почти 150 000 самозанятых, а также 2022 год, наступивший после ковида.
«Большинство предпринимателей закрыли бизнес в прошлом году в феврале и марте, причем на резкий скачок, очевидно, в значительной степени повлияло новое обязательство в виде „датовой схранки“, которое государство постепенно начало устанавливать для всех с января. Для ряда самозанятых лиц это, вероятно, стало последним толчком к прекращению деятельности, которую они могли бы, например, приостановить», — говорит Томаш Бергер, директор компании Impero.
Прошлый год был особенно тяжелым для ресторанов, которые борются с ростом расходов и снижением желания клиентов тратить деньги. Почти 22 000 человек ушли из ресторанного бизнеса по сравнению с 6 209 в предыдущем году и всего 1 526 в 2021 году. Второй по частоте закрытия профессией стала кирпичная кладка — 19 627 предпринимателей по сравнению с 4 310 в предыдущем году. Слесарное и инструментальное дело заняло третье место с 13 404 закрытыми разрешениями на частное предпринимательство по сравнению с 3 328 в 2022 году.
Неудивительно, что большинство предпринимателей выбрали январь для открытия нового бизнеса, однако компании создавались довольно равномерно в течение всего года. Треть компаний появилась в Праге, за ней с большим отставанием следуют Брно и Острава. На другом конце оказались Пардубице, Градец-Кралове и Усти-над-Лабем, где число новых субъектов не превысило тысячной отметки. В прошлом году было создано 115 000 новых юридических форм, что аналогично предыдущему году.
Среди вновь созданных субъектов лидируют индивидуальные предприниматели — почти 60%, за ними следуют общества с ограниченной ответственностью — 24%, как и в 2022 году. Также появились 2 875 ассоциаций, 1 693 товарищества собственников жилья, 765 акционерных обществ и 209 эндаумент-фондов.
Комментарии:
Hitry 15 января 2024 18:15
Ух ты , точно повлияло требование иметь mít datovou schránku! Многие глупцы связывают это с тем ,что не приехали 3 года подряд по 4млн.руских туристов ,а кроме них ездить некому. Может поэтому умер туристический,гостиничный и ресторанный бизнес , но кто это думает, они не понимают светлых мыслей ,чудесного правительства , кстати 3года назад ,по странному стечению обстоятельств не было долга в 3 триллиона!!
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
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- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
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