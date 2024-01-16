Кто заплатит за ужесточение системы владения оружием? Компании недовольны внезапным решением

Информация о покупках собирается в Центральном реестре оружия, но к 1 января 2026 года он должен быть преобразован, потому что врачи также должны получать информацию. Они смогут видеть в своих компьютерах, есть ли у пациента лицензия на огнестрельное оружие, и должны будут сообщать об этом в полицию, если состояние его здоровья ухудшится. «Дебаты с представителями оружейных компаний по поводу финансирования совершенно законны и уместны», — сказал Ракушан.



По словам министра, чешские производители оружия получают большие прибыли из-за войны в Украине. Министр не уточнил, будет ли это налог на сверхприбыль, секторальный налог или добровольные взносы.



Премьер-министр Петр Фиала подхватил эту тему, заявив в интервью: «Я редко выступаю за специальные налоги. Я не думаю, что мы должны бить по отдельным секторам в зависимости от ситуации или настроения, но, конечно, дебаты о безопасности в школах и мерах безопасности необходимы».



Производители с этой идеей пока не очень согласны. Йиржи Гинек, президент Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чешской Республики, сказал: «Условия ведения бизнеса в нашей области и так очень сложные, даже враждебные. Это будет последней каплей».



«В случае введения дополнительных налогов, я убежден, что в течение нескольких лет все инвесторы покинут Чехию и будут производить продукцию в других странах. В случае кризиса безопасности чешскому государству некуда будет обратиться, потому что, как показал опыт, в кризис можно добраться только до товаров, произведенных на собственной территории», — сказал Гинек.



Он также отверг идею Ракушана о том, что секторальный налог вводиться не будет, а оружейные компании будут «добровольно» инвестировать в заранее отобранные проекты. «Это, по сути, принуждение к благотворительности», — сказал Гинек, добавив, что сам министр еще не обращался к нему по этому вопросу.



«Внутри коалиции эта тема еще не стала предметом широкого обсуждения», — сказал заместитель председателя комитета по безопасности Палаты представителей Шимон Хеллер. «Я не защищаю это решение, но в итоге оно должно привести к системному урегулированию. Мы не должны просто говорить: у вас большие прибыли в Украине, поэтому платите то, что нужно. Бизнес-среда должна быть предсказуемой», — пояснил Хеллер.



По его словам, в начале февраля должна состояться так называемая встреча К10, на которой будут присутствовать представители всех партий коалиции и где можно будет затронуть эту тему.



По мнению Яны Мрачковой-Вильдумецовой, которая также входит в комитет по безопасности, приоритетом должно стать оцифровывание и объединение систем регистрации оружия, полиции и медицины. «В законопроекте это предусмотрено только с 2026 года, что мне непонятно», — сказала она. С другой стороны, министр Ракушан в прошлом критиковал предыдущее правительство за то, что оно даже не внесло новый закон об оружии в Палату представителей.