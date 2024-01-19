Самые распространенные ошибки, которые допускают предприниматели в Чехии при оформлении кредита

«В прошлом году объем новых корпоративных кредитов рос прямо пропорционально оптимизму корпоративных клиентов, с которым они ожидали снижения ставок центрального банка», — говорит Филип Грубы из Česká spořitelna. Снижение ставок Чешского национального банка означает снижение ставок кредитования в коммерческих банках.



Портфель корпоративных кредитов банка Česká spořitelna превысил 367 миллиардов крон и вырос почти на 7% по сравнению с прошлым годом.



«Выданные кредиты находятся на том же уровне, что и в 2022 году», — сказала Михаэла Прухова из ČSOB, добавив, что половина новых кредитов была направлена на инвестиции.



1. Неправильный тип финансирования

Тем не менее многие предприниматели не смогли получить кредит из-за ошибок в заявлениях. «Возможно, они выбирают неподходящий тип финансирования, например берут операционный кредит для инвестиций», — говорит Прухова.



Она также рассказала, что компании часто не понимают, что в своих заявках они указывают данные за год, когда они экономят на расходах, но банк использует налоговую декларацию за предыдущий год. Таким образом, банк получает информацию о том, какую сумму компания или предприниматель в состоянии выплатить.



2. Плохо обеспеченный кредит

При оценке кредитоспособности потенциального клиента банки всегда принимают решение, исходя из достаточного денежного потока. Поэтому здесь может помочь залог, например, в виде недвижимости.



Некоторые предприниматели считают, что могут получить кредит до 100% стоимости залога. Однако на самом деле речь идет скорее о половине стоимости для банков и о 70% для специализированных небанковских учреждений. Учреждения не могут предложить полную стоимость недвижимости, поскольку им приходится учитывать риск падения ее стоимости и затраты на ее последующую продажу.



Важно также заранее проверить, нет ли у недвижимости каких-либо юридических дефектов. Очевидно, что вы не можете использовать в качестве залога недвижимость, которая уже находится в залоге или является предметом обращения взыскания или судебного разбирательства. Нельзя использовать и недвижимость, обремененную сервитутом или правом преимущественной покупки.



3. Недостатки бизнес-плана

Отсутствие опыта в составлении бизнес-плана или недостаток знаний в области управления проектами также является проблемой. Для того чтобы начать бизнес, одной хорошей идеи недостаточно.



Предпринимателям необходимо заранее составить максимально подробный бизнес-план, описывающий, на чем будет основан их бизнес и как он должен развиваться в идеале. Часто они не знают, с чего начать, что должен включать в себя их проект и каких рисков следует остерегаться.



Правильный бизнес-план должен включать четко сформулированные бизнес-цели, объяснение возможностей бизнеса, описание продукта или услуги, которые будут предоставляться, и финансовый бюджет, а также предварительные договоренности с необходимыми поставщиками и ценообразование продукта. Кроме того, в нем следует как можно более четко определить, какими преимуществами будет обладать продукт или услуга по сравнению с конкурентами и почему он должен добиться успеха на рынке.



4. Нулевой опыт

Даже индивидуальный подход и достаточная поддержка не означают автоматического успеха — особенно если начинающий предприниматель не обладает достаточным опытом. Это ключевое условие для успешного проекта.



«Небольшие компании или частные лица часто случайно бросаются в те области, в которых у них раньше не было опыта. Они натыкаются на кажущуюся интересной возможность и пытаются ею воспользоваться. Но если они не разбираются в новой области, то не могут ответить на проблемы, которые естественным образом возникают в этом сегменте, а зачастую даже не знают о них», — отмечает специалист Лукаш Хартл.



Даже более опытные заявители иногда могут совершить ошибку, не понимая, что выбрали, например, неподходящую среду для своей сферы деятельности. «Это может произойти, например, при строительстве в зоне затопления. Такой проект обречен на провал и не может быть профинансирован», — объясняет Лукаш Хартл.



5. Трудности с сектором бизнеса

Сфера бизнеса, которую предприниматели выбирают для своей прибыльной деятельности, также может быть неподходящей. В Чехии это, например, продажа рекреационного оружия, например для охоты, или выращивание медицинского каннабиса. У этих проектов может быть очень хорошо проработанный бизнес-план или отличный денежный поток, но им все равно часто не будет сопутствовать удача. Подобное происходит и с так называемыми «грязными» проектами с высоким уровнем выбросов парниковых газов. И дело может быть даже не в том, что банк не хочет вносить свой вклад, а в том, что он должен следовать основам социальной ответственности.



6. Записи в реестре должников

Конечно, есть и другие обстоятельства, которые могут сильно осложнить выдачу кредита. Одно из них — наличие негативной записи в кредитных реестрах. В них могут быть указаны, например, просрочки платежей поставщикам и другие правонарушения.



Камнем преткновения может стать и история предпринимательской деятельности. Сегодня кредиторы могут легко отследить, в каких компаниях работал соискатель, кто является конечным владельцем той или иной компании и десятки других сведений. «Если выяснится, что в прошлом у предпринимателя были проблемы с выплатами, его шансы получить еще один кредит значительно снижаются», — говорит Хартл.