Обзор: что 2024 год принесет ИП и самозанятым

Рост минимальной базы налогообложения

Минимальная ежемесячная база для начисления взносов — это порог, от которого зависит, будет ли индивидуальный предприниматель или другое самозанятое лицо (OSVČ) платить минимальный страховой взнос или рассчитывать его как процент от прибыли. До сих пор этот показатель составлял 25% от средней заработной платы в случае основного вида деятельности для социального страхования.



В этом году показатель увеличился до 30%. Таким образом, рост более значителен, чем в предыдущие годы, когда в расчете учитывался только рост заработной платы.



Средняя заработная плата в 2024 году

Расчеты минимальной базы для взносов основываются на средней заработной плате, установленной на этот год постановлением правительства в сентябре прошлого года. В этом году она составляет 43 967 чешских крон.



Исключение составляют начинающие OSVČ, которые до начала предпринимательской деятельности не были самозанятыми не менее 20 лет. В первые три календарных года предпринимательской деятельности минимальная база оценки для них сохраняется на уровне 25% от средней заработной платы.



В случае с дополнительной деятельностью минимальная база для начисления взносов на социальное страхование увеличилась с 10% от средней заработной платы до 11%.



Для медицинского страхования минимальная база расчета взносов осталась прежней — 50% от средней заработной платы.



Решение о переходе от минимального обложения к процентному расчету всегда принимается после подачи налоговой декларации и отчетности в социальную администрацию и страховую, что для большинства людей произойдет в мае.



Минимальная база для начисления взносов 2024

Социальное страхование (основная деятельность) — 13 191 чешская крона

Социальное страхование (основная деятельность в первые три года) — 10 992 кроны

Социальное страхование (дополнительная деятельность) — 4 837 крон

Медицинское страхование — 21 983,50 кроны

Источник: ČSSZ, VZP





Минимальные авансовые платежи существенно выросли

Минимальная база для начисления взносов необходима для расчета того, сколько нужно платить минимальных взносов каждый месяц. В случае с социальным страхованием она составляет 29,2% от указанной базы.



Именно поэтому в этом году размер взносов вырос сильнее, чем в предыдущие годы, и у самозанятых в кошельке останется меньшая часть заработка. Однако это приведет к тому, что при расчете их пенсий будут учитываться более высокие суммы.



Что касается медицинского страхования, то увеличение авансовых платежей будет незначительным.



Тарифы на социальное и медицинское страхование 2023-2024 Минимальные авансовые платежи для самозанятых работников 2024 год Вид страхования 2023 2024 Увеличение Социальное страхование (основная деятельность) 2 944 CZK 3 852 CZK 908 CZK Социальное страхование (основная деятельность в первые три года) 2 944 CZK 3 210 CZK 266 CZK Социальное страхование (дополнительная деятельность) 1 178 CZK 1 413 CZK 235 CZK Медицинское страхование 2 722 CZK 2 968 CZK 246 CZK Итого (основная деятельность) 5 666 CZK 6 820 CZK 1 154 CZK

Источник: ČSSZ, VZP, расчеты Seznam Zpráv



Единовременный налог значительно выше

По тем же причинам, что и в случае с минимальными авансовыми платежами, значительно увеличился и единовременный налог. В первой группе это означает дополнительные расходы в размере 1 290 чешских крон в месяц по сравнению с прошлым годом.



Единовременный налог в 2024 году

Тарифы по группам в 2024 году Тарифы по группам в 2024 году Группа Общий платеж Подоходный налог Пенсионное страхование Медицинское страхование I 7 498 CZK 100 CZK 4 430 CZK 2 968 CZK II 16 745 CZK 4 963 CZK 8 191 CZK 3 591 CZK III 27 139 CZK 9 320 CZK 12 527 CZK 5 292 CZK

Электронное уведомление о единой выплате

С этого года самозанятые могут подавать уведомления о переходе на единую ставку в Финансовое управление только в электронном виде. В предыдущие годы можно было подавать уведомления и в бумажном виде.



Форма доступна на портале «Мои налоги», где ее можно заполнить и затем отправить непосредственно через портал. Кроме того, после заполнения ее можно загрузить в формате сообщения с данными и отправить через ящик данных («датову схранку»).



Малые предприниматели, которые уже работали в предыдущем году, могли зарегистрироваться для уплаты единого налога в этом году только до 10 января. Те, кто только начинает свою деятельность, могут подать заявление в день открытия своего бизнеса.



Окончание регистрации в налоговой инспекции

Новые предприниматели или другие индивидуальные предприниматели, которые начинают свою деятельность в этом году, больше не должны регистрироваться в налоговой службе. Им достаточно подавать налоговую декларацию или платить единый налог.



Электронные налоговые декларации для всех

Этой весной все ИП впервые будут подавать налоговые декларации исключительно в режиме онлайн. В прошлом году государство автоматически ввело ящики с данными для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. Те, кто успел подать декларацию до установки «датовой схранки», по-прежнему могут использовать бумажный бланк.



Онлайн-подача документов имеет преимущество перед бумажной подачей в том, что до конца апреля и, соответственно, до конца мая есть время для сдачи отчетов в социальную администрацию и страховую компанию.



Налоговые изменения на 2024 год

В налоговую декларацию за этот год, которая будет подаваться индивидуальными предпринимателями весной 2025 года, необходимо внести несколько изменений. Больше не будет возможности использовать льготу на супруга — только тех, кто ухаживает за детьми в возрасте до трех лет. Полностью отменены студенческие скидки и льготы на оплату обучения, а также профсоюзные льготы и скидки на повышение квалификации.



Из налоговой базы можно будет вычесть до 48 000 чешских крон в год на страхование жизни, пенсионные накопления и два новых продукта — долгосрочный инвестиционный продукт и страхование долгосрочного ухода. Новая система более вариативна: если используются только некоторые продукты, из налога можно вычесть больше, чем раньше, например, 48 000 чешских крон только за один.



Еще более высокие сборы в 2025 и 2026 годах Источник: ČSSZ, VZP, расчеты Seznam ZprávПо тем же причинам, что и в случае с минимальными авансовыми платежами, значительно увеличился и единовременный налог. В первой группе это означает дополнительные расходы в размере 1 290 чешских крон в месяц по сравнению с прошлым годом.С этого года самозанятые могут подавать уведомления о переходе на единую ставку в Финансовое управление только в электронном виде. В предыдущие годы можно было подавать уведомления и в бумажном виде.Форма доступна на портале «Мои налоги», где ее можно заполнить и затем отправить непосредственно через портал. Кроме того, после заполнения ее можно загрузить в формате сообщения с данными и отправить через ящик данных («датову схранку»).Малые предприниматели, которые уже работали в предыдущем году, могли зарегистрироваться для уплаты единого налога в этом году только до 10 января. Те, кто только начинает свою деятельность, могут подать заявление в день открытия своего бизнеса.Новые предприниматели или другие индивидуальные предприниматели, которые начинают свою деятельность в этом году, больше не должны регистрироваться в налоговой службе. Им достаточно подавать налоговую декларацию или платить единый налог.Этой весной все ИП впервые будут подавать налоговые декларации исключительно в режиме онлайн. В прошлом году государство автоматически ввело ящики с данными для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. Те, кто успел подать декларацию до установки «датовой схранки», по-прежнему могут использовать бумажный бланк.Онлайн-подача документов имеет преимущество перед бумажной подачей в том, что до конца апреля и, соответственно, до конца мая есть время для сдачи отчетов в социальную администрацию и страховую компанию.В налоговую декларацию за этот год, которая будет подаваться индивидуальными предпринимателями весной 2025 года, необходимо внести несколько изменений. Больше не будет возможности использовать льготу на супруга — только тех, кто ухаживает за детьми в возрасте до трех лет. Полностью отменены студенческие скидки и льготы на оплату обучения, а также профсоюзные льготы и скидки на повышение квалификации.Из налоговой базы можно будет вычесть до 48 000 чешских крон в год на страхование жизни, пенсионные накопления и два новых продукта — долгосрочный инвестиционный продукт и страхование долгосрочного ухода. Новая система более вариативна: если используются только некоторые продукты, из налога можно вычесть больше, чем раньше, например, 48 000 чешских крон только за один.