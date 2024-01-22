Индивидуальный предприниматель в Чехии. Его хвалят, но он чувствует себя не в своей тарелке

Малый бизнес жизненно важен для страны и высоко ценится чехами, причем 80% из них видят его важность для экономики. Об этом свидетельствуют данные исследования Barometr Touha prosperovat – část 2: České mikro a malé podniky v roce 2023, которое было проведено в рамках программы Mastercard Strive, совместной инициативы Mastercard и некоммерческой организации CARE Czech Republic.

Доверие также отражается в готовности тратить большие суммы на малый бизнес. По данным опроса, 37% чехов готовы доплачивать малым предпринимателям по сравнению с ценами крупных предприятий. Однако прежде всего люди обращают внимание на качество. Это важно для 85% опрошенных. Наличие товаров на местах и цены на них также играют большую роль в принятии решения.

Сами предприниматели оценивают свой вклад в основном как присутствие в местных сообществах. 66% опрошенных владельцев и руководителей считают, что их бизнес оказывает положительное влияние на общество. Они также подчеркивают свою роль в создании новых рабочих мест.

Владельцы малых и небольших предприятий — самая многочисленная группа среди предпринимателей, которых в прошлом году в стране насчитывалось около 1,3 миллиона. К ним относятся предприятия с числом сотрудников до 49 человек, включая индивидуальных предпринимателей.

«Они оказывают совершенно незаменимые услуги и тем самым способствуют социальному примирению и сохранению местных сообществ. Особенно в отдаленных районах, где они содержат магазины, рестораны, занимаются ремеслами и оказывают множество других важных услуг. Они незаменимы», — говорит Ева Свободова, генеральный директор Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики.

Бизнес не без тревог

Опрос выявил и интересный парадокс. Хотя 43% участников заявили, что считают малый бизнес престижным и близким к вершине социальной лестницы, многие предприниматели воспринимают свое положение совершенно иначе.

На самом деле только 28% предпринимателей отнесли бы себя к этой категории, в то время как еще 20% воспринимают свое положение иначе.

Они описывают предпринимательство как сложную задачу, и 44% опрошенных владельцев скорее отговорили бы от открытия собственного бизнеса. Лишь каждый пятый порекомендовал бы открыть собственное дело родственникам и друзьям. Согласно результатам опроса, предприниматели назвали одним из препятствий большое количество бюрократических и нормативных документов, причем четверо из пяти респондентов считают, что сталкиваются с более серьезными проблемами по сравнению с крупными предприятиями. Самой сложной проблемой, по их словам, является работа с законодательными обязательствами.

Доступ к финансированию также затруднен по сравнению с крупным бизнесом, однако 46% предпринимателей считают, что их финансовое положение находится в хорошем состоянии. Напротив, 11% предпринимателей считают свое положение плохим. Больше всего их беспокоят цены и доступность энергии, материалов и товаров.

«Условия, в которых сегодня приходится ориентироваться предпринимателям, несомненно, должны быть более благоприятными. Я вижу большой потенциал для улучшения нынешней чрезмерной бюрократизации, которая в определенной степени связывает руки предпринимателям и мешает им развиваться и расти», — считает Катарина Кламкова, директор некоммерческой организации Care Czech Republic, которая работает над созданием новой платформы для предпринимателей под названием Pro Podnikavé.

По мнению Кламковой, есть два выхода из сложившейся ситуации: государство должно прилагать больше усилий для облегчения деятельности предпринимателей и внедрять современные технологии в работу предприятий, что позволит ускорить выполнение некоторых их обязанностей.