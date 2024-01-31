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С помощью каких скидок можно уменьшить налог в Чехии за 2023 год
6 февраля 2024
16:30
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В ежегодной налоговой декларации могут быть заявлены в последний раз пособие по уходу за ребенком и пособие для супруга. «Для получения пособия по уходу за ребенком необходимо предоставить справку из детского сада, а для получения пособия на супруга — письменное заверение», — говорит Габриэла Иванко, налоговый консультант компании Mazars.
В декларации за 2024 год, которая будет подаваться в следующем году, пособие для супруга можно будет получить только в том случае, если супруги ухаживают за ребенком в возрасте до трех лет.
Но давайте вернемся к актуальной декларации. В случае платы за детский сад налоговая скидка составляет до 17 300 крон на каждого ребенка, посещающего дошкольное учреждение. Сумма скидки для супруга может достигать 24 840 крон.
А если речь идет об инвалиде с особо тяжелой формой инвалидности, нуждающемся в сопровождении (карта ZTP/P), то до 49 680 крон.
Для получения скидки супругом/супругой необходимо, чтобы его/ее доход не превышал 68 000 крон в год.
В этот лимит входят доходы от работы, пособия по беременности и родам, выплаты по болезни, пенсии и пособия по безработице. С другой стороны, пособие по уходу за ребенком, государственные социальные пособия, помощь в материальном положении и стипендии не учитываются.
Для получения скидки на детей необходимо свидетельство о рождении и подтверждение того, что второй партнер не подает заявление на скидку. Для детей, которые учатся, необходима справка о дневном обучении, а в случае инвалидности — решение о присвоении инвалидности или копия удостоверения инвалида.
Также можно заявить о вычетах из базы, на основании которой рассчитывается налог.
Например, в случае взносов на дополнительные пенсии и дополнительные пенсионные накопления или страхование жизни — до 24 000 крон. А для процентов по ипотечным и жилищным кредитам, в зависимости от даты приобретения недвижимости, — до 300 000 крон.
Налогооблагаемая база снижается за каждую бесплатную сдачу крови (минус 3 000 крон). «Стоимость донорства органов от живого донора и одного донорства гемопоэтических клеток оценивается в 20 000 крон», — отмечает налоговое ведомство. Сертификат выдается больницей, где проходило донорство.
Пожертвования на благотворительные, научные или религиозные цели также могут быть вычтены из налоговой базы в размере до 15%. Если пожертвование направлено на поддержку Украины, то в размере 30%.
И наконец, налоговая база может быть уменьшена за счет денег на экзамены в рамках программы повышения квалификации.
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