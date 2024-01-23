В прошлом году в Чехии 282,6 тыс. предпринимателей закрыли свой бизнес, в чем причина?

Это следует из данных анализа CRIF — Чешского кредитного бюро, имеющихся в распоряжении ČTK.





«Прошлый год ознаменовался обязательным введением ящиков данных (Datová schránka) для предпринимателей. Это также стало причиной того, что многие уже не активные предприниматели закрыли свой бизнес. Таким образом, новое обязательство привело к очистке бизнеса в основном от давно неактивных предпринимателей. В результате значительное число прекративших свою деятельность предпринимателей сократилось на 10%», — говорит аналитик CRIF Вера Каменичкова.





Напротив, интерес к открытию бизнеса был самым высоким за последнее десятилетие. По мнению компании, большое количество новых предпринимателей также связано с украинским меньшинством, которое постепенно адаптируется к чешской среде. «В прошлом году украинцы составляли 10% от общего числа новых предпринимателей, в 2022 году — 8%, а в предыдущие годы их доля составляла 2%», — добавила она. Украинцы составляют 2,4% от общего числа предпринимателей и, безусловно, являются самой большой группой предпринимателей с нечешским гражданством.





В декабре в Чехии 4 788 человек открыли свое дело, а 6 092 из них прекратили предпринимательскую деятельность. После четырех месяцев роста числа предпринимателей в Чехии, в последнем месяце года их количество сократилось на 1 304 человека.





Больше всего людей в 2023 году открыли бизнес в Праге — 12 476, в Усти-над-Лабем — 9 815, а в Южно-Моравском крае — 8 232. Прекратили заниматься бизнесом в Праге — 34 649 самозанятых. За столицей следуют регион Усти-над-Лабем с 34 379 предпринимателями и Южно-Моравский край с 29 561. По сравнению с 2022 годом число новых предпринимателей больше всего увеличилось в Пардубицком крае.





В базовых отраслях промышленности наибольшее количество людей в прошлом году открыли бизнес в обрабатывающей промышленности — 10 085 человек. В строительстве было 9 524 человека, а в профессиональной научно-технической деятельности — 8 780 человек. По сравнению с прошлым годом число новых предпринимателей больше всего увеличилось в сфере образования — на 12%, а также в сфере транспорта и хранения — на 10%.





Из-за большого количества исчезнувших лицензий на ведение бизнеса в 2023 году на каждые десять исчезнувших предпринимателей приходилось только три новых. Исключение составляет сектор информационно-коммуникационных технологий, где примерно одинаковое количество людей закрыли и открыли бизнес. В секторе финансов и страхования на каждые десять исчезнувших предпринимателей приходилось даже 30 новых. Однако этот сектор уже подвергся «чистке» в 2019 году, когда на него пришлось 87% всех “исчезновений”.





В 2023 году из бизнеса ушли в основном пожилые люди. В общей сложности 59% людей, вышедших из бизнеса, относятся к возрастной группе 61 год и старше. Еще пятая часть приходится на возрастную группу от 51 до 60 лет. Только 3% относятся к самой молодой возрастной группе, от 18 до 30 лет.