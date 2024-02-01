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Порталы для фрилансеров: 17 чешских сайтов, где искать клиентов
10 февраля 2024
12:00
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Свобода принятия решений, желание быть самому себе начальником, стремление к независимости. Это именно те причины, которые заставляют многих людей идти по пути фриланса. Предлагаем рассмотреть несколько полезных чешских сайтов, которые могут облегчить вам старт. Где искать первые вакансии?
Navolnenoze.cz
Портал navolnenoze.cz предлагает отличную возможность заявить о себе не только новичкам.
Каталог фрилансеров, в число которых вы можете включить и себя. Всего здесь более тысячи участников, регистрация очень проста и подходит не только начинающим. Годовое членство стоит 4 900 крон без учета НДС. За этот взнос вы получаете персональную презентацию, которая сделает вас более заметным. Никаких комиссий, только прямые переговоры с клиентами, статус члена сообщества и регистрация веб-домена, который поможет вам в презентации.
Webtrh.cz
Портал Webtrh.cz хорошо известен в чешской среде. Он существует на рынке с 2008 года, и, пожалуй, нет ни одного фрилансера, который бы его не знал.
Классический и понятный дизайн, множество различных категорий. На веб-площадке есть раздел обсуждений с интересной информацией для новичков. Возможность подискутировать с опытными фрилансерами — несомненный плюс.
Особое внимание уделяется продаже и покупке веб-доменов, с которыми ваш бизнес сможет двигаться вперед. Здесь можно найти запросы и предложения на услуги, связанные с разработкой и программированием, графикой, фото- и видеоконтентом для сайтов, а также, например, текстами.
Новым фрилансерам также понравится бизнес-каталог, в котором они смогут найти интересные контакты для своего профессионального старта.
Fermeria.cz
Богатый выбор заказов в одном месте для фрилансеров, которые занимаются уходом за домом, детьми и садом, ухаживают за домашними животными и так далее. Также есть онлайн-чат с оператором, который решит все вопросы.
Репетиторство или почасовая работа в доме, а также сотни других предлагаемых услуг. Есть и понятное мобильное приложение, позволяющее более эффективно управлять аккаунтом.
Создание профиля и предложение услуг совершенно бесплатны, и для начала работы требуется не более нескольких минут. Выплата денег на ваш банковский счет.
Freelance.cz
Freelance также может облегчить вам получение новых контрактов.
Четко организованные разделы, запросы и предложения, никаких членских взносов или регистрационных платежей. Вы также найдете журнал с множеством советов и рекомендаций, которые помогут вам начать работу. Freelance.cz продолжает наследие немецких создателей сайта freelance.de с 2007 года.
Графика и дизайн, писательство и перевод, цифровой маркетинг, музыка и видео, программирование и IT, юриспруденция и налоги — вот лишь небольшой список проектов, на которые вы можете претендовать.
Создать профессиональный профиль очень просто, для этого можно воспользоваться либо бесплатным аккаунтом (который имеет ограничение на одно предложение по одному проекту в календарный день и не включает индивидуального поискового агента), либо премиум-аккаунтом, который стоит 2 490 крон в год.
Copywriting.cz
Отличная платформа для всех профессионалов, работающих с текстами на чешском языке.
Вы пишете PR-статьи, тексты общего характера, описания для интернет-магазинов или информационных бюллетеней? Тогда обязательно попробуйте Copywriting.cz — признанную чешскую классику, которая поможет вам найти первых клиентов.
Зарегистрироваться можно бесплатно, оператор — компания Webdeal, s.r.o. с 2013 года. Пользователю не обязательно иметь ID-номер, в этом случае оплата будет производиться по DPP или договору на выполнение работ.
Принцип работы Copywriting.cz заключается в том, что за успешно выполненные задания вы получаете кредиты, которые затем оплачиваются. Относительно высокая комиссия компенсируется количеством предложений, причем новые поступают каждый день. Недостаток в том, что в день на регистрацию копирайтеров выделяется ограниченное количество мест.
Epoptavka.cz
Epoptavka — крупнейшая система запросов в Чешской Республике, которой пользуются более 270 000 поставщиков из всех отраслей бизнеса (строительство, машиностроение, IT, недвижимость и т. д.). Они обрабатывают более 11 000 запросов в месяц с объемом 7 млрд крон.
Сайт очень прост в навигации. Имеется поисковая система, которая позволяет легко найти заказы в вашей отрасли. Вы также можете выбирать заказы по регионам или категориям.
Trhpoptavek.cz
Еще один интересный портал, объединяющий ищущих заказы и компании или ремесленников.
Здесь уже зарегистрировано более 50 000 компаний и исполнителей. Это портал для мастеров с умелыми руками, а также для фрилансеров, которые ищут новую работу. Спрос обязательно будет, ведь онлайн-пространство очень широкое.
Trhpoptavek.cz работает с 2008 года, предлагает современные платежи по картам и понятное меню. Регистрация (которая сама по себе бесплатна) и оплата тарифа, на 6, 12, 24 или 36 месяцев вперед.
Nakoduj.to
Каталог профессионалов, занимающихся рекламой и онлайн-контентом, графикой и программированием, одним из которых можете стать и вы.
Здесь более 5 000 фрилансеров — станете ли вы одним из них? Просто заполните профиль, укажите свою ставку, представьтесь и соберите рекомендации.
Domelie.cz
Публичные предложения для фрилансеров, которые занимаются работой по дому, репетиторством, уходом за пожилыми людьми, присмотром за детьми и т.п.
Если вы скрупулезны и опытны, сайт domelie.cz может стать для вас интересной возможностью. Одиннадцать лет на рынке, почти 76 000 помощников и 23 000 клиентов. Вы можете выбрать между бесплатным и премиум-членством. Преимуществом является приоритетное отображение предложений.
Freelancer.cz
Еще один каталог фрилансеров, который также доступен на чешском языке, но включает в себя десятки языковых версий. 20 млн проектов и 50 млн зарегистрированных пользователей — эти цифры говорят сами за себя. Это не только чехи и словаки, но и немцы, британцы, американцы и японцы.
Если вы свободно владеете иностранными языками, у сайта freelancer.cz есть интересный потенциал для вас.
Fler.cz — ручная работа
Вы умеете создавать ювелирные изделия или различные украшения, у вас есть талант к нестандартному дизайну сумок, вы также работаете с металлом? Fler.cz — handmade — для тех, кто не имеет таланта к графике, копирайтингу или не владеет иностранными языками.
Будь то заколка для волос, серьги или красивое платье, предложите свои оригинальные творения тысячам покупателей! Fler существует с 2008 года. Идеальный вариант для творчески одаренной души, не так ли?
Simira.cz
Как и на fler.cz, на сайте Simira.cz вы предлагаете свои услуги в художественной и творческой сфере. Работа с металлом, элегантные серьги, необычная кружка — варианты поистине бесчисленны. Подзаголовок сайта simira.cz — дизайн и ремесла.
Ювелирные изделия, мода, аксессуары, дом и винтаж — вот лишь некоторые из названий категорий, которые вы найдете прямо перед собой на главной странице. Комиссия здесь составляет 10%.
Nejremeslnici.cz
Строительство или мелкий ремонт — все это вы найдете на сайте nejremeslnici.cz. Портал подходит для мастеров с умелыми руками, квалифицированных сантехников, которые хорошо знают, как работать в домах и на предприятиях.
Муж на час — это уже классика, данный портал лишь расширяет предложение и дает вам еще одну возможность для самопрезентации. А клиенты обязательно обратятся по проверенным рекомендациям.
Wplide.cz
Каталог фрилансеров, который — как следует из названия — специализируется в основном на работе с Wordpress. Здесь вы найдете десятки редакторов, кодеров, программистов и маркетологов, которые имеют многолетний опыт работы с этой известной системой управления контентом.
Naucim.cz
Naucim.cz предоставляет возможность самореализации всем тем, у кого преподавание буквально в крови. Просто выберите свой предмет и район, в котором вы предлагаете свои услуги.
Учите маленьких детей играть на флейте или фортепиано, занимайтесь с ними математикой, историей или физикой — вариантов более чем достаточно. База данных репетиторов очень обширна, и вы можете пополнить ее, даже будучи студентом. Вам должно быть не менее 18 лет.
SuperSoused.cz
Вы хороший мастер? Тогда нет причин не попробовать свои услуги, предложите то, что вы умеете, на сайте supersoused.cz! Регистрация и предложение своих возможностей здесь совершенно бесплатны.
Преимуществом также является безопасная оплата, поэтому те, кто заинтересован в ремонте или других бытовых услугах, могут полностью доверять порталу.
Stovkomat.cz
Найти новых клиентов проще простого с порталом Stovkomat.cz.
Онлайн-маркетологи, программисты, графические дизайнеры или копирайтеры — все они собрались на этой платформе, где можно найти множество новых вакансий или микроработ.
Этот американский феномен актуален и в чешской среде, а стоимость услуг начинается от 150 крон. Это самый крупный сайт такого рода в Чехии. Поддерживается оплата через PayU или кредитными картами.
Портал navolnenoze.cz предлагает отличную возможность заявить о себе не только новичкам.
Каталог фрилансеров, в число которых вы можете включить и себя. Всего здесь более тысячи участников, регистрация очень проста и подходит не только начинающим. Годовое членство стоит 4 900 крон без учета НДС. За этот взнос вы получаете персональную презентацию, которая сделает вас более заметным. Никаких комиссий, только прямые переговоры с клиентами, статус члена сообщества и регистрация веб-домена, который поможет вам в презентации.
Webtrh.cz
Портал Webtrh.cz хорошо известен в чешской среде. Он существует на рынке с 2008 года, и, пожалуй, нет ни одного фрилансера, который бы его не знал.
Классический и понятный дизайн, множество различных категорий. На веб-площадке есть раздел обсуждений с интересной информацией для новичков. Возможность подискутировать с опытными фрилансерами — несомненный плюс.
Особое внимание уделяется продаже и покупке веб-доменов, с которыми ваш бизнес сможет двигаться вперед. Здесь можно найти запросы и предложения на услуги, связанные с разработкой и программированием, графикой, фото- и видеоконтентом для сайтов, а также, например, текстами.
Новым фрилансерам также понравится бизнес-каталог, в котором они смогут найти интересные контакты для своего профессионального старта.
Fermeria.cz
Богатый выбор заказов в одном месте для фрилансеров, которые занимаются уходом за домом, детьми и садом, ухаживают за домашними животными и так далее. Также есть онлайн-чат с оператором, который решит все вопросы.
Репетиторство или почасовая работа в доме, а также сотни других предлагаемых услуг. Есть и понятное мобильное приложение, позволяющее более эффективно управлять аккаунтом.
Создание профиля и предложение услуг совершенно бесплатны, и для начала работы требуется не более нескольких минут. Выплата денег на ваш банковский счет.
Freelance.cz
Freelance также может облегчить вам получение новых контрактов.
Четко организованные разделы, запросы и предложения, никаких членских взносов или регистрационных платежей. Вы также найдете журнал с множеством советов и рекомендаций, которые помогут вам начать работу. Freelance.cz продолжает наследие немецких создателей сайта freelance.de с 2007 года.
Графика и дизайн, писательство и перевод, цифровой маркетинг, музыка и видео, программирование и IT, юриспруденция и налоги — вот лишь небольшой список проектов, на которые вы можете претендовать.
Создать профессиональный профиль очень просто, для этого можно воспользоваться либо бесплатным аккаунтом (который имеет ограничение на одно предложение по одному проекту в календарный день и не включает индивидуального поискового агента), либо премиум-аккаунтом, который стоит 2 490 крон в год.
Copywriting.cz
Отличная платформа для всех профессионалов, работающих с текстами на чешском языке.
Вы пишете PR-статьи, тексты общего характера, описания для интернет-магазинов или информационных бюллетеней? Тогда обязательно попробуйте Copywriting.cz — признанную чешскую классику, которая поможет вам найти первых клиентов.
Зарегистрироваться можно бесплатно, оператор — компания Webdeal, s.r.o. с 2013 года. Пользователю не обязательно иметь ID-номер, в этом случае оплата будет производиться по DPP или договору на выполнение работ.
Принцип работы Copywriting.cz заключается в том, что за успешно выполненные задания вы получаете кредиты, которые затем оплачиваются. Относительно высокая комиссия компенсируется количеством предложений, причем новые поступают каждый день. Недостаток в том, что в день на регистрацию копирайтеров выделяется ограниченное количество мест.
Epoptavka.cz
Epoptavka — крупнейшая система запросов в Чешской Республике, которой пользуются более 270 000 поставщиков из всех отраслей бизнеса (строительство, машиностроение, IT, недвижимость и т. д.). Они обрабатывают более 11 000 запросов в месяц с объемом 7 млрд крон.
Сайт очень прост в навигации. Имеется поисковая система, которая позволяет легко найти заказы в вашей отрасли. Вы также можете выбирать заказы по регионам или категориям.
Trhpoptavek.cz
Еще один интересный портал, объединяющий ищущих заказы и компании или ремесленников.
Здесь уже зарегистрировано более 50 000 компаний и исполнителей. Это портал для мастеров с умелыми руками, а также для фрилансеров, которые ищут новую работу. Спрос обязательно будет, ведь онлайн-пространство очень широкое.
Trhpoptavek.cz работает с 2008 года, предлагает современные платежи по картам и понятное меню. Регистрация (которая сама по себе бесплатна) и оплата тарифа, на 6, 12, 24 или 36 месяцев вперед.
Nakoduj.to
Каталог профессионалов, занимающихся рекламой и онлайн-контентом, графикой и программированием, одним из которых можете стать и вы.
Здесь более 5 000 фрилансеров — станете ли вы одним из них? Просто заполните профиль, укажите свою ставку, представьтесь и соберите рекомендации.
Domelie.cz
Публичные предложения для фрилансеров, которые занимаются работой по дому, репетиторством, уходом за пожилыми людьми, присмотром за детьми и т.п.
Если вы скрупулезны и опытны, сайт domelie.cz может стать для вас интересной возможностью. Одиннадцать лет на рынке, почти 76 000 помощников и 23 000 клиентов. Вы можете выбрать между бесплатным и премиум-членством. Преимуществом является приоритетное отображение предложений.
Freelancer.cz
Еще один каталог фрилансеров, который также доступен на чешском языке, но включает в себя десятки языковых версий. 20 млн проектов и 50 млн зарегистрированных пользователей — эти цифры говорят сами за себя. Это не только чехи и словаки, но и немцы, британцы, американцы и японцы.
Если вы свободно владеете иностранными языками, у сайта freelancer.cz есть интересный потенциал для вас.
Fler.cz — ручная работа
Вы умеете создавать ювелирные изделия или различные украшения, у вас есть талант к нестандартному дизайну сумок, вы также работаете с металлом? Fler.cz — handmade — для тех, кто не имеет таланта к графике, копирайтингу или не владеет иностранными языками.
Будь то заколка для волос, серьги или красивое платье, предложите свои оригинальные творения тысячам покупателей! Fler существует с 2008 года. Идеальный вариант для творчески одаренной души, не так ли?
Simira.cz
Как и на fler.cz, на сайте Simira.cz вы предлагаете свои услуги в художественной и творческой сфере. Работа с металлом, элегантные серьги, необычная кружка — варианты поистине бесчисленны. Подзаголовок сайта simira.cz — дизайн и ремесла.
Ювелирные изделия, мода, аксессуары, дом и винтаж — вот лишь некоторые из названий категорий, которые вы найдете прямо перед собой на главной странице. Комиссия здесь составляет 10%.
Nejremeslnici.cz
Строительство или мелкий ремонт — все это вы найдете на сайте nejremeslnici.cz. Портал подходит для мастеров с умелыми руками, квалифицированных сантехников, которые хорошо знают, как работать в домах и на предприятиях.
Муж на час — это уже классика, данный портал лишь расширяет предложение и дает вам еще одну возможность для самопрезентации. А клиенты обязательно обратятся по проверенным рекомендациям.
Wplide.cz
Каталог фрилансеров, который — как следует из названия — специализируется в основном на работе с Wordpress. Здесь вы найдете десятки редакторов, кодеров, программистов и маркетологов, которые имеют многолетний опыт работы с этой известной системой управления контентом.
Naucim.cz
Naucim.cz предоставляет возможность самореализации всем тем, у кого преподавание буквально в крови. Просто выберите свой предмет и район, в котором вы предлагаете свои услуги.
Учите маленьких детей играть на флейте или фортепиано, занимайтесь с ними математикой, историей или физикой — вариантов более чем достаточно. База данных репетиторов очень обширна, и вы можете пополнить ее, даже будучи студентом. Вам должно быть не менее 18 лет.
SuperSoused.cz
Вы хороший мастер? Тогда нет причин не попробовать свои услуги, предложите то, что вы умеете, на сайте supersoused.cz! Регистрация и предложение своих возможностей здесь совершенно бесплатны.
Преимуществом также является безопасная оплата, поэтому те, кто заинтересован в ремонте или других бытовых услугах, могут полностью доверять порталу.
Stovkomat.cz
Найти новых клиентов проще простого с порталом Stovkomat.cz.
Онлайн-маркетологи, программисты, графические дизайнеры или копирайтеры — все они собрались на этой платформе, где можно найти множество новых вакансий или микроработ.
Этот американский феномен актуален и в чешской среде, а стоимость услуг начинается от 150 крон. Это самый крупный сайт такого рода в Чехии. Поддерживается оплата через PayU или кредитными картами.
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