Порталы для фрилансеров: 17 чешских сайтов, где искать клиентов

12:00 4 ФЕВРАЛЯ 2024 978 ЖИЗНЬ

Количество зарегистрированных игровых автоматов в Чехии в прошлом году сократилось на 4 807, до 24 095. Падение было почти в десять раз больше, чем в 2022 году. В 2023 году было зарегистрировано на...