В Украину отправилась чешская бизнес-делегация — самая большая с начала войны

«Чешская поддержка Украины не продолжается, но мы переходим от помощи к сотрудничеству», — заявили в министерстве.



По словам представителей министерства, делегаты будут посещать бизнес-форумы и встречаться с первыми лицами государства. Например, с Александром Кубраковым, министром инфраструктуры Украины, они обсудили развитие железных дорог и транспорта.



В июле прошлого года Украину посещала делегация представителей около 30 чешских компаний. Они провели переговоры во Львове, Киеве и Днепре.