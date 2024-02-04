ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
В Украину отправилась чешская бизнес-делегация — самая большая с начала войны
14 февраля 2024
15:00
283
В Украину отправилась чешская бизнес-делегация, самая большая с начала российского вторжения в феврале 2022 года, сообщил МИД в социальной сети X. Представители энергетического, медицинского и инфраструктурного секторов отправились в страну вместе с уполномоченным правительства по восстановлению Украины Томашем Копечным.
«Чешская поддержка Украины не продолжается, но мы переходим от помощи к сотрудничеству», — заявили в министерстве.
По словам представителей министерства, делегаты будут посещать бизнес-форумы и встречаться с первыми лицами государства. Например, с Александром Кубраковым, министром инфраструктуры Украины, они обсудили развитие железных дорог и транспорта.
В июле прошлого года Украину посещала делегация представителей около 30 чешских компаний. Они провели переговоры во Львове, Киеве и Днепре.
По словам представителей министерства, делегаты будут посещать бизнес-форумы и встречаться с первыми лицами государства. Например, с Александром Кубраковым, министром инфраструктуры Украины, они обсудили развитие железных дорог и транспорта.
В июле прошлого года Украину посещала делегация представителей около 30 чешских компаний. Они провели переговоры во Львове, Киеве и Днепре.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
597
Большинство чехов довольны своей жизнью, но не довольны развитием общества в 2023 году, свидетельствуют результаты январского опроса агентства STEM. По данным агентства, люди чувствуют...
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
997
С сегодняшнего дня каникулы начинаются для Праги 6-10 и регионов Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава,...
17:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1962
Чехия и далее не должна выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину, считают в Министерстве иностранных дел. Нынешнее постановление действует до 31 марта...
12:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
13826
Министерство труда Чехии запустило уникальный электронный магазин. У каждого есть возможность улучшить или расширить свои навыки. Затраты на обучение на сумму до 50 тысяч крон компенсирует...
16:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2293
Это результаты опроса около 600 предпринимателей и самозанятых, проведенного 16-19 января среди членов Ассоциации малых и средних предприятий и самозанятых Чешской Республики. Результаты...
12:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
1109
Свобода принятия решений, желание быть самому себе начальником, стремление к независимости. Это именно те причины, которые заставляют многих людей идти по пути фриланса. Предлагаем рассмотреть...
19:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1892
На своем заседании банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) снизил базовую процентную ставку на полпроцента — до 6,25%. Решение регулятора о снижении ставок приведет к постепенному...
11:00
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1428
МВД России в прошлом году выявило и привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного...
18:00
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1243
В прошлом году значительно увеличилось количество страховых мошенничеств. Среди них все чаще встречаются случаи, когда люди заявляют о травмах, которых не было. «Часто врач выдает медицинские...
16:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
2271
В ежегодной налоговой декларации могут быть заявлены в последний раз пособие по уходу за ребенком и пособие для супруга. «Для получения пособия по уходу за ребенком необходимо предоставить справку...
10:00
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1763
Светлана живет под Тернополем на западе Украины, ее дочь Кристина — в Киеве. «Мы люди, мы привыкаем почти ко всему. Но я бы никому не пожелала такой жизни», — говорит Кристина, молодая украинка из...
18:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
555
Объем застрахованных убытков от стихийных бедствий в Чешской Республике в прошлом году снизился на 7%, до 3,35 млрд крон. Их количество сократилось на 29% и составило 66 200. Это следует из...
14:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
901
Министерство труда планирует объединить четыре социальных пособия в одно. Это пособие на жилье (příspěvek na bydlení), дополнительная компенсация расходов на жилье (doplatek na bydlení), пособие...
14:00
4 ФЕВРАЛЯ 2024
5737
В России 26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет подавать уведомления об иностранном гражданстве и виде на жительство только в управлениях МВД по вопросам...
12:00
4 ФЕВРАЛЯ 2024
1060
Количество зарегистрированных игровых автоматов в Чехии в прошлом году сократилось на 4 807, до 24 095. Падение было почти в десять раз больше, чем в 2022 году. В 2023 году было зарегистрировано на...