ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чешские СМИ: Крупные банки в Эмиратах закрывают счета россиян
20 февраля 2024
13:00
367
Банки Объединенных Арабских Эмиратов закрывают счета россиян и начали блокировать некоторые операции с российскими компаниями, пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на трех российских бизнесменов в Эмиратах и чиновника «Деловой России».
Банки Объединенных Арабских Эмиратов не принимают платежи из России и отказываются отправлять деньги в Россию. Они также аннулируют счета компаний, принадлежащих россиянам, без объяснения причин. По всей видимости, они опасаются вторичных санкций.
По словам источника «Ведомостей», «чистки» начались в сентябре прошлого года и продолжаются до сих пор: «Заметно сократилось количество счетов людей с российскими паспортами в крупных банках».
Источник рассказал, как был закрыт счет его компании: «Мы закупаем товары в Китае. Его код внесен в санкционный список (это товары, запрещенные к ввозу в Россию из ЕС или США), и товар китайский, в нем нет европейских технологий. Банк закрывает счет на основании того, что товар санкционный».
Российское правительство знает о проблеме, но говорит, что она «не критична и решаема», например, за счет использования местных агентов, чтобы банки не рисковали нарушить санкции.
Небольшие банки более лояльны к компаниям и частным лицам из России, но они берут за это деньги. Клиентам приходится покупать дополнительные услуги или увеличивать остатки на счетах.
В Китае два государственных банка уже начали пересматривать свое сотрудничество с российскими клиентами и компаниями, связанными с российской оборонной промышленностью. Турецкие банки также начали закрывать счета российских компаний.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
19 ФЕВРАЛЯ 2024
1554
Налоговую декларацию за 2023 год обязаны заполнить не только самозанятые, но и работники, за которых работодатель не может произвести ежегодный налоговый расчет, а также налогоплательщики с...
19:30
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1488
Уровень владения английским языком в Чехии ухудшился в международном сравнительном рейтинге English Proficiency Index. В рейтинге 113 стран чехи опустились на три позиции и заняли 26-е место....
16:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1021
Проведенное исследование наглядно показало, что существует значительная связь между уровнем образования и риском развития депрессии.
19:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
2036
В этом году Министерство образования хочет сосредоточиться на усилении преподавания чешского языка беженцам и укреплении психического здоровья. Через два месяца министерство также планирует начать...
14:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
9190
В 2024 году годовая виньетка для проезда по платным автомагистралям в Чехии подорожала с 1 500 до 2 300 крон. Но если правильно выбрать время покупки, можно сэкономить несколько сотен.
22:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
571
Замедление инфляции до 2,3% означает конец роста цен и неуверенности в завтрашнем дне. Об этом заявил журналистам премьер-министр Петр Фиала (ODS), комментируя опубликованную сегодня информацию о...
15:00
14 ФЕВРАЛЯ 2024
828
В Украину отправилась чешская бизнес-делегация, самая большая с начала российского вторжения в феврале 2022 года, сообщил МИД в социальной сети X. Представители энергетического, медицинского и...
22:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
808
Большинство чехов довольны своей жизнью, но не довольны развитием общества в 2023 году, свидетельствуют результаты январского опроса агентства STEM. По данным агентства, люди чувствуют...
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1294
С сегодняшнего дня каникулы начинаются для Праги 6-10 и регионов Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пржеров, Фридек-Мистек, Гавличкув-Брод, Йиглава,...
17:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
2301
Чехия и далее не должна выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину, считают в Министерстве иностранных дел. Нынешнее постановление действует до 31 марта...
12:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
14762
Министерство труда Чехии запустило уникальный электронный магазин. У каждого есть возможность улучшить или расширить свои навыки. Затраты на обучение на сумму до 50 тысяч крон компенсирует...
16:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2479
Это результаты опроса около 600 предпринимателей и самозанятых, проведенного 16-19 января среди членов Ассоциации малых и средних предприятий и самозанятых Чешской Республики. Результаты...
12:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
1314
Свобода принятия решений, желание быть самому себе начальником, стремление к независимости. Это именно те причины, которые заставляют многих людей идти по пути фриланса. Предлагаем рассмотреть...
19:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
2025
На своем заседании банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) снизил базовую процентную ставку на полпроцента — до 6,25%. Решение регулятора о снижении ставок приведет к постепенному...
11:00
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1608
МВД России в прошлом году выявило и привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного...