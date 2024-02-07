Чешские СМИ: Крупные банки в Эмиратах закрывают счета россиян

Банки Объединенных Арабских Эмиратов не принимают платежи из России и отказываются отправлять деньги в Россию. Они также аннулируют счета компаний, принадлежащих россиянам, без объяснения причин. По всей видимости, они опасаются вторичных санкций.

По словам источника «Ведомостей», «чистки» начались в сентябре прошлого года и продолжаются до сих пор: «Заметно сократилось количество счетов людей с российскими паспортами в крупных банках».

Источник рассказал, как был закрыт счет его компании: «Мы закупаем товары в Китае. Его код внесен в санкционный список (это товары, запрещенные к ввозу в Россию из ЕС или США), и товар китайский, в нем нет европейских технологий. Банк закрывает счет на основании того, что товар санкционный».

Российское правительство знает о проблеме, но говорит, что она «не критична и решаема», например, за счет использования местных агентов, чтобы банки не рисковали нарушить санкции.

Небольшие банки более лояльны к компаниям и частным лицам из России, но они берут за это деньги. Клиентам приходится покупать дополнительные услуги или увеличивать остатки на счетах.

В Китае два государственных банка уже начали пересматривать свое сотрудничество с российскими клиентами и компаниями, связанными с российской оборонной промышленностью. Турецкие банки также начали закрывать счета российских компаний.