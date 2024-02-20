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«Мы можем обойтись без русских на курортах», — говорит глава чешской сети отелей

Новости 420on
1 марта 2024
12:00
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Чешская гостиничная сеть Orea в прошлом году увеличила оборот на 30% и этот результат был достигнут в основном за счет курортов. Однако после вторжения России в Украину «проснулась» и курортная индустрия. На смену традиционным российским туристам пришли чехи.
Чешские курортные города на протяжении многих лет жили за счет российских туристов. Однако после вторжения России в Украину они потеряли эту клиентуру. Чешская сеть Orea, принадлежащая группе Cimex Петра Лукеша и управляющая в общей сложности 20 отелями, в прошлом году поймала второе дыхание в спа-индустрии. Как ни странно, благодаря чешским гостям.
 
«Марианске-Лазне, например, начинают расти. Спа-рынок Чехии сильно пострадал из-за вторжения России в Украину, для российского рынка были закрыты даже Карловы Вары, но сейчас все начинает приходить в норму», — сказал Горьян Лазаров, генеральный директор Orea Hotels & Resorts, в интервью SZ Byznys.
 
«Этому способствовало то, что чешские и немецкие туристы заполнили дыры, оставленные клиентами из России. В 2019 году чехи составляли треть наших клиентов, еще треть — из соседних стран и треть — из других стран. Сегодня две трети наших гостей — чехи», — подсчитал Лазаров.
 
Помимо курортных отелей, сеть управляет гостиницами в Праге, Брно, Шумаве, Шпиндлерув-Млине и Гаррахове. В прошлом году она приняла в общей сложности 1,1 миллиона гостей. Лазаров называет 2023 год «успешным и рекордным». «Наши доходы были на 30% выше, чем в 2022 году. Думаю, в этом году мы превысим сумму в 2 миллиарда крон», — уточнил Лазаров.
 
Хотя в прошлом году в Чехии наблюдался слабый экономический рост и люди сокращали расходы, продажи Orea Hotels & Resorts были на 60% выше, чем до кризиса. Но в то время сеть находилась в процессе масштабной реконструкции. «Мы инвестировали 1 миллиард крон в наши отели в 2019 году и в начале 2020 года, нас остановил ковид, поэтому наши показатели примерно на 60% выше, чем до ковида», — говорит Лазаров.
 
«Я лично отвечаю на жалобы», — говорит генеральный директор
 
Лазаров связывает хорошие экономические результаты с трансформацией клиентской культуры. Он измеряет удовлетворенность клиентов с помощью отзывов на своем сайте и, что особенно важно, на международной платформе Booking.com. «Результат на Booking.com вырос с 7,4 в 2016 году до 9,4 в прошлом году». 
 
Если клиент жалуется, то чаще всего на состояние гостиничной инфраструктуры. «У нас есть отели, построенные в 80-е годы. Большинство из них были отремонтированы, — говорит Лазаров, который иногда лично отвечает на жалобы клиентов. — Мы реагируем на отзывы и очень тщательно их анализируем. Мы стараемся устранить все „болевые точки“, как мы их называем внутри компании. Клиенты удивляются, что я отвечаю им лично».
 
Цены на проживание зависят от типа отеля и сезона; в прошлом году они выросли в среднем на 10%. В этом году на них также повлияет повышение НДС, который с января вырос с 10 до 12% на услуги размещения.
 
Тем не менее Лазаров считает, что летний сезон будет сильным: «Если взять январь и февраль, то у нас рост на 20% по сравнению с предыдущими годами. Я думаю, что эта тенденция сохранится, и лично я ожидаю сильного летнего сезона».
 
Отели под брендом Orea принадлежат группе Cimex. Однако в этом году Orea планирует взять на себя управление другими отелями, которые не принадлежат этой инвестиционной группе. Она присматривается к владельцам, у которых возникли финансовые трудности во время кризиса, и к курортам. «Некоторые переговоры будут завершены в этом году, но я не могу сказать ничего конкретного, потому что они еще не подписаны», — сказал Лазаров.
 
Также на повестке дня стоит вопрос о расширении бренда за рубежом, в частности, в соседних странах или Хорватии.
курорт Карловы Вары Чехия туристы Россия

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