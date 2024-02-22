Как долго индивидуальные предприниматели в Чехии обязаны хранить бухгалтерские документы?

У вас нет бухгалтерских документов? Основной срок составляет три года





Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, которому не нужно вести бухгалтерский учет (вы ведете налоговый учет, заявляете расходы по фиксированной ставке или платите единый фиксированный налог), вы должны хранить в архиве документы, имеющие отношение к начислению подоходного налога. В основном это полученные и выставленные счета-фактуры и налоговые декларации. Эти документы должны храниться не менее 3-х лет с момента последнего срока подачи налоговой декларации за предыдущий год.





Однако существуют исключения, которые продлевают этот срок. Если предприятие отразило в декларации налоговый убыток, оно должно хранить документы, подтверждающие этот убыток, не менее 8 лет. Срок также продлевается при подаче дополнительной налоговой декларации или при инициировании налоговой проверки. Максимальный срок архивирования составляет 10 лет.





Для плательщиков НДС сроки более продолжительные





Для индивидуальных предпринимателей, которые также являются плательщиками НДС, действуют другие сроки. Для документов, необходимых для уплаты НДС, минимальный срок хранения в архиве составляет 10 лет с момента окончания налогового периода, согласно Закону об НДС. Для счетов-фактур, бухгалтерских документов, бухгалтерских книг или бухгалтерских записей срок составляет 5 лет.





Предприниматель, который ведет бухгалтерский учет, должен хранить финансовую отчетность и годовой отчет в течение 10 лет, начиная с конца отчетного периода, к которому они относятся.





Кроме того, те, у кого есть работники, должны заниматься архивированием документов для Кассы социального страхования в соответствии с Законом об организации и осуществлении социального страхования. Срок хранения идентичных копий регистрационных списков составляет 3 года, списков акционеров, членов уставного органа и наблюдательного совета предприятия — 6 лет, платежных или бухгалтерских ведомостей, относящихся к получателю пенсии по старости, — 10 лет, а платежных или бухгалтерских ведомостей, необходимых для целей пенсионного страхования, — 45 лет.