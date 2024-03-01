Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Владелец RegioJet: поезда в Хорватию не окупились, Украина будет выгодна

Новости 420on
11 марта 2024
12:30
525
У главы компании RegioJet Радима Янчуры был рекордный год и большие планы на будущее. За 10 лет он хочет занять примерно одну треть чешского рынка железнодорожных перевозок.
Компания изменила свою стратегию и хочет приобрести новые поезда, говорит Радим Янчура, владелец RegioJet, в интервью для Agenda SZ Byznys.

Вы сказали, что RegioJet видит будущее в электропоездах и в новых вызовах. Какую долю вы хотите получить в региональных и дальних поездах?

– Вся Европа открылась. Десятилетнее освобождение государственных железных дорог от прямых закупок без тендеров закончилось, и Министерство транспорта составило график тендеров на следующие 10 лет. В прошлом году мы уже выиграли два важных маршрута. Маршрут R9 из Брно в Прагу через Гавличкув-Брод, где требовались поезда со скоростью 200 километров в час — по сути, высокоскоростные поезда. Это дает нам 2,5% рынка. В то же время мы выиграли практически все электропоезда в Устецком регионе, и это тоже 2,5%. Если мы будем выигрывать хотя бы по 2,5% каждый год этого десятилетнего конкурса, это составит 25%.

Какую долю в железных дорогах вы имеете сейчас? По последним опубликованным данным за год, у České dráhy 80%, а у вас 5,5%.

– У нас уже есть как минимум 10%, через 10 лет мы можем получить 35%. Учитывая, что другие перевозчики логично откусят кусок от České dráhy, вполне вероятно, что через 10 лет Чешские железные дороги перестанут быть крупнейшим перевозчиком.

А когда вы станете больше, чем Чешские железные дороги?

– Это еще предстоит выяснить. Смысл конкуренции в том, что больше нет крупных монополистов, а с другой стороны, есть мелкие и незначительные, но у всех одинаковая доля рынка. Возникает баланс и своего рода естественная конкуренция. С этим связаны основные принципы экономики. Колосс, которым сегодня являются Чешские железные дороги, должен улучшать экономику и становиться более управляемой, более эффективной компанией. А те, кто был создан на пустом месте, то есть мы, чешская Arriva или Leo Express, в свою очередь вырастут и станут еще более колоссальными. Таков баланс.

Когда вы говорите о финансировании, сколько денег вам понадобится в ближайшие годы для инвестиций в поезда и где вы их возьмете?

– У нас нет земли, которую мы получаем от государства. Обычный предприниматель должен заработать деньги, чтобы инвестировать. Каждый банк хочет получить не менее 15 или 20% от суммы. Это называется капитал, и он основан на прибыли. Да, я могу продать часть доли и получить деньги от инвесторов, но это тупик, потому что доля составляет всего 100%, и я не продвинусь далеко. Каждая компания должна получать прибыль, платить налоги, может быть, даже больше, чем ей хотелось бы, потому что, показывая прибыль, она получает гораздо больший доступ к деньгам от банков. Так что нам нужно 15% собственных ресурсов, а остальное нам дадут банки.

Только банки? Это не будут облигации? Кстати, в этом году вам предстоит погашение облигаций...

– Верно, в июне. Цель — рефинансирование только за счет банковского финансирования.

Вы собираетесь погасить облигации за счет банковского финансирования? Разве вы не заработали на них?

– Нет, нельзя заработать 2 миллиарда, положить их на счет и ждать, пока мы их погасим. Чешские железные дороги работают так: они постоянно выпускают и перевыпускают облигации, так что фактически они рассчитывают никогда их не погасить. Мы же решили, что хотим погасить их с помощью классического банковского финансирования. Мы собираемся постепенно погасить их до нуля в течение 10 лет.

Так сколько именно вам понадобится?

– Это те 2 миллиарда, которые у нас есть в облигациях.

А деньги на дальнейшие инвестиции? Этого не хватит даже на инвестиции...

– Нет, это просто рефинансирование. Каждая из упомянутых мною выигрышных линий — это порядка 3,5 миллиарда инвестиций. Банк смотрит на это как на бизнес. У нас 15-летний контракт. Банк смотрит на экономику и хочет видеть, что мы способны покрывать выплаты в течение этого срока с достаточным резервом, покрывать риски, они смотрят на нашу историю и на нашу способность генерировать прибыль, необходимую для будущего развития.

Вы даже не рассматриваете возможность привлечения инвестора?

– Нет, это не имеет смысла. Компания может иметь некоторую ценность, но ее все равно недостаточно для того, что вам нужно. Даже если я продам 99% и не возьму ни копейки, этого все равно будет недостаточно для достижения моих целей. Единственный план — каждый год получать прибыль, которая принесет мне необходимые 15%. Каждый год нам нужно занимать порядка 3% рынка.

Как прошел прошлый год?

– Это был рекордный год, но у нас еще нет аудированных результатов, они появятся только в мае.

Что значит рекордный?

– В 2019 году мы получили валовую прибыль до налогообложения в размере 400 миллионов для группы. Здесь она будет больше.

Чешские железные дороги занимают доминирующее положение в железнодорожной отрасли страны. Однако теперь уже невозможно передавать управление поездами напрямую, без конкуренции, поэтому ожидается, что их доля будет снижаться.

И вы уже договорились о банковском финансировании?

– Да.

Планируется ли продажа автобусного подразделения или вы не рассматриваете такую возможность?

– Нет. Автобусы все еще прибыльны, но, конечно, будущее автобусов будет меньшим. Сегодня между Брно и Прагой желтые поезда конкурируют с желтым автобусом, а еще есть Flixbus. Логично, что автобусов в Чехии будет все меньше и меньше, в том числе и потому, что железная дорога будет лучше и быстрее.

А как насчет поездов на другие европейские рынки, например, поездов в Хорватию?

– В этом году мы не будем ездить в Хорватию. Это была самая длинная линия в ЕС, а если прибавить 20 минут простоя в каждой стране, то общая задержка получается большой, даже если у вас там есть резервы. И особенно много закрытий, так что мы пересекали Балканы справа налево. Экономика ухудшилась. До прошлого года поезда были прибыльными, но в прошлом году впервые экономика оказалась не на высоте. Мы решили пустить эти поезда по маршруту Прага — Украина. В течение месяца мы запустим еще одно сообщение с Закарпатской Русью через Кошице.

И это будет выгодно, в отличие от Хорватии?

– Да, потому что это полные поезда. Особенно женщины с детьми ездят туда и обратно. Это в основном круглогодичное сообщение: одно дело курсировать два месяца летом, а потом поезда стоят, потому что в июне и сентябре пассажиров едва набирается треть, а в остальное время года мы еще должны охранять поезда, чтобы в них не спали бездомные. Гораздо лучше, когда поезда ходят без перерывов и оказывают услугу нуждающимся. Каждый день мы будем ездить в Хорватию на автобусе.
Чешские железные дороги поезда Хорватия Украина Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
11 МАРТА 2024
237
ЖИЗНЬ
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 2%, ЭТО МИНИМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ С ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Годовой рост потребительских цен в Чехии в феврале замедлился до 2% по сравнению с 2,3% в январе. Инфляция в годовом исчислении снизилась, за исключением февраля прошлого года, когда она достигла...
16:00
10 МАРТА 2024
993
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕШСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. РАСТЕТ ЧИСЛО ИНДИЙЦЕВ, ТУРКОВ И УКРАИНЦЕВ
В связи с войной значительно увеличилось количество студентов из Украины, но Чехия привлекает студентов и из дальних стран. Здесь их интересуют бизнес-образование и медицина.
12:00
10 МАРТА 2024
918
БИЗНЕС
СУПРУГИ ИЗ ЧЕХИИ ОСНОВАЛИ СЕМЕЙНУЮ ФЕРМУ, ГДЕ ИМ ПОМОГАЮТ ИХ СЕМЕРО ДЕТЕЙ
Катерина Мельхерова никогда не хотела работать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Но когда они с мужем Мирославом переехали на ферму в Червены-Дворце в районе Клатови, она изменила свое...
18:00
8 МАРТА 2024
3386
ЖИЗНЬ
СКОЛЬКО ПРИНЯТО ДАВАТЬ ЧАЕВЫХ В ЧЕХИИ В 2024 ГОДУ
Чаевые для курьеров при доставке еды становятся нормой. Сумма зависит не только от места, но и от времени года, однако она несколько отстает от таковой в заведениях.
15:00
8 МАРТА 2024
686
ЖИЗНЬ
КАК В ЧЕХИИ ОТНОСЯТСЯ К ЭМАНСИПАЦИИ ЖЕНЩИН? ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБШИРНОГО ОПРОСА
Индекс Femina — это результат опроса чешских женщин, проведенного Институтом Solvo. В июле прошлого года в опросе приняли участие 1 000 человек.
09:00
8 МАРТА 2024
11513
ЖИЗНЬ
«ДАЙТЕ МНЕ ПРАВА, А НЕ ПОДАРКИ». 8 МАРТА — КАК ПРИНЯТО ПОЗДРАВЛЯТЬ ЖЕНЩИН В ЧЕХИИ?
В разных странах этот праздник отмечают с некоторыми различиями, и Чехия не исключение. В этой статье мы рассмотрим, как празднуют 8 Марта в Чехии и в чем отличие этого праздника от традиций в СНГ.
10:00
5 МАРТА 2024
1035
ЖИЗНЬ
СТАТИСТИКА VS РЕАЛЬНОСТЬ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 6%, ДО 46 013 КРОН, НО ИНФЛЯЦИЯ ВСЕ «СЪЕЛА»
Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 крон (+2 734 кроны) до вычета налогов....
18:30
3 МАРТА 2024
888
ЖИЗНЬ
СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭТОМ ГОДУ СНИЗИТСЯ. ФИКСИРУЙТЕ ЦЕНЫ, СОВЕТУЕТ МИНИСТР
Цены на энергоносители на рынках падают. По словам министра промышленности Йозефа Сикелы, снижение цен отразится в счетах потребителей в конце этого года. Пока этого не видно, в том числе потому,...
14:00
3 МАРТА 2024
2011
БИЗНЕС
КАК ДОЛГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧЕХИИ ОБЯЗАНЫ ХРАНИТЬ БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ?
Каждый активный индивидуальный предприниматель должен хранить налоговые и бухгалтерские документы в течение определенного периода времени. Сроки зависят от того, как самозанятый ведет учет,...
12:00
3 МАРТА 2024
733
БИЗНЕС
БОЛЬШЕ ПРАВ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК. ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ И ДРУГИХ ПЛАТФОРМ
В Чехии изменились условия работы посреднических онлайн-сервисов. Правила существенно меняют европейский регламент о едином рынке цифровых услуг (DSA). Они предоставят пользователям больше прав и...
10:30
3 МАРТА 2024
1374
ЖИЗНЬ
ТИКАЮЩАЯ БОМБА. ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ОПЛАТОЙ ЖИЛЬЯ
В прошлом году расходы на жилье выросли более чем на 20%, и все больше людей испытывают трудности с их оплатой. Проблемы испытывают одинокие люди и семьи, живущие в съемных квартирах. В основном...
14:00
2 МАРТА 2024
3971
ЖИЗНЬ
МНОГИЕ БЕЖЕНЦЫ ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ. МИНИСТЕРСТВО ГОТОВИТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЖ
Беженцы из Украины, которые не планируют немедленно возвращаться в свою страну, хотят знать, на каких условиях они могут получить временный вид на жительство в Чехии. Например, будет учитываться,...
10:30
2 МАРТА 2024
1914
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ РАССЧИТАЛИ ЧЕРТУ БЕДНОСТИ — ЭТО МЕНЕЕ 16 774 КРОНЫ НА ЧЕЛОВЕКА
Доходы населения в Чехии в прошлом году выросли на 7,7 % и достигли 259 900 крон в среднем на человека, но из-за высокой инфляции упали на 6,5% в реальном выражении.
12:00
1 МАРТА 2024
5125
БИЗНЕС
«МЫ МОЖЕМ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РУССКИХ НА КУРОРТАХ», — ГОВОРИТ ГЛАВА ЧЕШСКОЙ СЕТИ ОТЕЛЕЙ
Чешская гостиничная сеть Orea в прошлом году увеличила оборот на 30% и этот результат был достигнут в основном за счет курортов. Однако после вторжения России в Украину «проснулась» и курортная...
10:30
1 МАРТА 2024
2277
ЖИЗНЬ
«ОТ ЭТОГО ХОЧЕТСЯ ПЛАКАТЬ». ЧЕШСКИЙ БАНКИР РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ИНФЛЯЦИЯ УНИЧТОЖИЛА СБЕРЕЖЕНИЯ
«За последние два года инфляция съела 37 геллеров из каждой кроны. Теперь это всего два геллера, и мы аплодируем великой победе. Я не считаю это победой, мне хочется плакать», — говорит банкир...