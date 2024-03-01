Владелец RegioJet: поезда в Хорватию не окупились, Украина будет выгодна

Компания изменила свою стратегию и хочет приобрести новые поезда, говорит Радим Янчура, владелец RegioJet, в интервью для Agenda SZ Byznys.





– Вы сказали, что RegioJet видит будущее в электропоездах и в новых вызовах. Какую долю вы хотите получить в региональных и дальних поездах?





– Вся Европа открылась. Десятилетнее освобождение государственных железных дорог от прямых закупок без тендеров закончилось, и Министерство транспорта составило график тендеров на следующие 10 лет. В прошлом году мы уже выиграли два важных маршрута. Маршрут R9 из Брно в Прагу через Гавличкув-Брод, где требовались поезда со скоростью 200 километров в час — по сути, высокоскоростные поезда. Это дает нам 2,5% рынка. В то же время мы выиграли практически все электропоезда в Устецком регионе, и это тоже 2,5%. Если мы будем выигрывать хотя бы по 2,5% каждый год этого десятилетнего конкурса, это составит 25%.





– Какую долю в железных дорогах вы имеете сейчас? По последним опубликованным данным за год, у České dráhy 80%, а у вас 5,5%.





– У нас уже есть как минимум 10%, через 10 лет мы можем получить 35%. Учитывая, что другие перевозчики логично откусят кусок от České dráhy, вполне вероятно, что через 10 лет Чешские железные дороги перестанут быть крупнейшим перевозчиком.





– А когда вы станете больше, чем Чешские железные дороги?





– Это еще предстоит выяснить. Смысл конкуренции в том, что больше нет крупных монополистов, а с другой стороны, есть мелкие и незначительные, но у всех одинаковая доля рынка. Возникает баланс и своего рода естественная конкуренция. С этим связаны основные принципы экономики. Колосс, которым сегодня являются Чешские железные дороги, должен улучшать экономику и становиться более управляемой, более эффективной компанией. А те, кто был создан на пустом месте, то есть мы, чешская Arriva или Leo Express, в свою очередь вырастут и станут еще более колоссальными. Таков баланс.





– Когда вы говорите о финансировании, сколько денег вам понадобится в ближайшие годы для инвестиций в поезда и где вы их возьмете?





– У нас нет земли, которую мы получаем от государства. Обычный предприниматель должен заработать деньги, чтобы инвестировать. Каждый банк хочет получить не менее 15 или 20% от суммы. Это называется капитал, и он основан на прибыли. Да, я могу продать часть доли и получить деньги от инвесторов, но это тупик, потому что доля составляет всего 100%, и я не продвинусь далеко. Каждая компания должна получать прибыль, платить налоги, может быть, даже больше, чем ей хотелось бы, потому что, показывая прибыль, она получает гораздо больший доступ к деньгам от банков. Так что нам нужно 15% собственных ресурсов, а остальное нам дадут банки.





– Только банки? Это не будут облигации? Кстати, в этом году вам предстоит погашение облигаций...





– Верно, в июне. Цель — рефинансирование только за счет банковского финансирования.





– Вы собираетесь погасить облигации за счет банковского финансирования? Разве вы не заработали на них?





– Нет, нельзя заработать 2 миллиарда, положить их на счет и ждать, пока мы их погасим. Чешские железные дороги работают так: они постоянно выпускают и перевыпускают облигации, так что фактически они рассчитывают никогда их не погасить. Мы же решили, что хотим погасить их с помощью классического банковского финансирования. Мы собираемся постепенно погасить их до нуля в течение 10 лет.





– Так сколько именно вам понадобится?





– Это те 2 миллиарда, которые у нас есть в облигациях.





– А деньги на дальнейшие инвестиции? Этого не хватит даже на инвестиции...





– Нет, это просто рефинансирование. Каждая из упомянутых мною выигрышных линий — это порядка 3,5 миллиарда инвестиций. Банк смотрит на это как на бизнес. У нас 15-летний контракт. Банк смотрит на экономику и хочет видеть, что мы способны покрывать выплаты в течение этого срока с достаточным резервом, покрывать риски, они смотрят на нашу историю и на нашу способность генерировать прибыль, необходимую для будущего развития.





– Вы даже не рассматриваете возможность привлечения инвестора?





– Нет, это не имеет смысла. Компания может иметь некоторую ценность, но ее все равно недостаточно для того, что вам нужно. Даже если я продам 99% и не возьму ни копейки, этого все равно будет недостаточно для достижения моих целей. Единственный план — каждый год получать прибыль, которая принесет мне необходимые 15%. Каждый год нам нужно занимать порядка 3% рынка.





– Как прошел прошлый год?





– Это был рекордный год, но у нас еще нет аудированных результатов, они появятся только в мае.





– Что значит рекордный?





– В 2019 году мы получили валовую прибыль до налогообложения в размере 400 миллионов для группы. Здесь она будет больше.





Чешские железные дороги занимают доминирующее положение в железнодорожной отрасли страны. Однако теперь уже невозможно передавать управление поездами напрямую, без конкуренции, поэтому ожидается, что их доля будет снижаться.





– И вы уже договорились о банковском финансировании?





– Да.





– Планируется ли продажа автобусного подразделения или вы не рассматриваете такую возможность?





– Нет. Автобусы все еще прибыльны, но, конечно, будущее автобусов будет меньшим. Сегодня между Брно и Прагой желтые поезда конкурируют с желтым автобусом, а еще есть Flixbus. Логично, что автобусов в Чехии будет все меньше и меньше, в том числе и потому, что железная дорога будет лучше и быстрее.





– А как насчет поездов на другие европейские рынки, например, поездов в Хорватию?





– В этом году мы не будем ездить в Хорватию. Это была самая длинная линия в ЕС, а если прибавить 20 минут простоя в каждой стране, то общая задержка получается большой, даже если у вас там есть резервы. И особенно много закрытий, так что мы пересекали Балканы справа налево. Экономика ухудшилась. До прошлого года поезда были прибыльными, но в прошлом году впервые экономика оказалась не на высоте. Мы решили пустить эти поезда по маршруту Прага — Украина. В течение месяца мы запустим еще одно сообщение с Закарпатской Русью через Кошице.





– И это будет выгодно, в отличие от Хорватии?





– Да, потому что это полные поезда. Особенно женщины с детьми ездят туда и обратно. Это в основном круглогодичное сообщение: одно дело курсировать два месяца летом, а потом поезда стоят, потому что в июне и сентябре пассажиров едва набирается треть, а в остальное время года мы еще должны охранять поезда, чтобы в них не спали бездомные. Гораздо лучше, когда поезда ходят без перерывов и оказывают услугу нуждающимся. Каждый день мы будем ездить в Хорватию на автобусе.