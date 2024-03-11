Семья из Праги уехала в деревню и занялась пчеловодством

Пчелы — невероятные существа, которым приходится облетать около семи тысяч цветов и преодолевать сотни километров, чтобы получить один грамм меда. Из первоначальных пяти ульев сейчас у Кёльбловых около двухсот ульев, они продают голубой мед со вкусами, а оборот их пчеловодческого хозяйства «Домовина» составляет десятки миллионов крон.



В то время как Йозеф Кёльбль учился игре на альте, но работал в продуктовом бизнесе, его жена Алена трудилась в корпоративном секторе. Они проживали в Праге, когда узнали, что скоро их будет трое, и решили переехать в родную Высочину, где стали помогать ухаживать за пчелами. Они так увлеклись этим занятием, что открыли собственный пчеловодческий бизнес. «Когда мы начали заниматься пчеловодством полный рабочий день, у нас было пять ульев, и мы учились всему на ходу. Мы вложили все свои сбережения в открытие бизнеса — в течение нескольких лет одна зарплата уходила на проживание, другая — на пчел», — вспоминает Алена Кёльблова, которая вместе с мужем основала компанию Včelařství Domovina.



Тогда, в тридцать лет, они решили заняться бизнесом в сфере, где нечасто можно встретить молодых людей. Хотя число пчеловодов в Чехии оценивается более чем в 50 000 человек, их средний возраст составляет 60 лет, и, по мнению супругов, это соответствует состоянию отрасли. «Она устарела. Опирается на методики и ресурсы десятилетней давности», — объясняет Йозеф Кёльбль.



Поэтому они хотели сделать все по-другому и начать заниматься пчеловодством в стиле XXI века. Алена решила пополнить свои знания на курсах пчеловодства и узнать больше. Первоначальные пять ульев постепенно выросли до 200, а один ребенок — до трех. И все же Кёльблы по-прежнему называют себя небольшой пчелофермой. Они не хотят раскрывать точный годовой объем производства меда, но, по оценкам CzechCrunche, он может составлять около 8 000 килограммов меда.



В то время как большинство мелких пчеловодов продают мед в основном у себя дома во дворе или на рынках, Кёльбловы через несколько лет решили заняться электронной коммерцией. И они выбрали для этого самое подходящее время.



«Сразу после запуска интернет-магазина наступило время „ковида“. Это часто означает конец для мелких предпринимателей, но интернет-магазин защитил нас в тот момент и значительно ускорил наш рост. Еще одна вещь, которая нам очень помогает, — это инвестиции в маркетинг и рекламу, PR или работа с влиятельными лицами, а также успешная работа в социальных сетях», — объясняет Кельбль причины роста.



Если говорить о цифрах, то в 2022 году оборот пчеловодческого бизнеса достиг 8 миллионов чешских крон, а в прошлом году он уже составлял 30 миллионов крон. В компании, которая еще в прошлом году состояла только из самих основателей, теперь работают семь человек на полную ставку и еще восемь помогают. Конечно, большую часть работы выполняют 12 миллионов пчел, которые содержатся на пасеке. Поэтому Келблы делают все возможное, чтобы насекомые чувствовали себя комфортно.



«Уход за ульями начинается в январе, когда воск вываривается, а ульи и их отдельные части ремонтируются. Большая часть работы, конечно, связана с разливом меда по бутылкам в течение сезона. Но в целом большая часть работы заключается в наблюдении за пчелами и поддержании чистоты в ульях, что является ключом к снижению зараженности клещами», — объясняет Алена Кёльблова.



Борьба с клещом по-современному

Именно борьба с вредителями стала одной из главных тем для Кёльблов. Пчелиные колонии в Чехии и других странах уничтожаются Varroa destructor, известным также как пчелиный клещ. Как объясняют супруги, консервативные чешские пчеловоды подходят к борьбе с этим клещом химическим способом, который, однако, не является самым экологичным.



«Каждый пчеловод имеет право выбора средства лечения. Если пчеловоды многократно и долго используют химические препараты, это, безусловно, неправильно, и они соучаствуют в плачевном состоянии пчел. Я не хочу сказать, что химические препараты должны полностью исчезнуть, но пчеловоды используют их слишком часто», — со вздохом говорит Йозеф Кельбль, перечисляя такие вещества, как флувалинаты и амитраз, и добавляя, что муравьиная и щавелевая кислоты, которые также используются в борьбе с клещами, являются наиболее подходящим средством.



Поэтому супруги решили пойти по пути прогресса и использовать чешское ноу-хау. Термосолнечные улья — новая технология, позволяющая избавиться от клещей совершенно естественным способом. В этом типе ульев можно создать такие температурные условия, что клещ буквально обжигается, но пчелам это совершенно не мешает.



Постепенно Кёльблы начали оснащать свою ферму такими ульями, хотя они требовали значительно больших затрат и ухода. Один термосолнечный улей стоит около 25 000 крон и, таким образом, в пять раз дороже обычного улья. Он тяжелее и сложнее в обращении. Однако его преимущество в том, что можно содержать пчел без использования химических препаратов.



Но не только термосолнечными ульями компания пытается по-другому подойти к пчеловодству. «Мы сажаем луговые цветы для пропитания и в качестве естественной среды обитания. Мы также поощряем наших клиентов к этому важному шагу. В интернет-магазине мы предлагаем смесь семян цветов, с которых пчелы собирают нектар», — объясняет Кёльбль, который вместе со своей женой также занялся производством медовых паст, орехов в меду и необычных вариантов ароматизированного пастообразного меда.



Самыми популярными сортами меда считаются малиновый, черничный и имбирный. «Мы также заинтересовались голубым медом со спирулиной», — добавляет Кёльблова, добавляя, что они ароматизируют свой мед ингредиентами от известных чешских компаний, но также предлагают оригинальный мед от зарубежных пчеловодов, который они очень тщательно отбирают.



«Некоторые виды меда здесь вообще невозможно производить, условия не подходят. Медовый бизнес — это очень жесткая и бескомпромиссная сфера, где, к сожалению, нет места доверию, потому что бракованная партия может принести много неприятностей. Поэтому мы выбираем поставщиков по данным, которые свидетельствуют о качестве меда», — объясняет Кельбль, который считает, что такой подход может помочь ферме увеличить объем продаж до 60-90 миллионов в этом году. Он уже намекает на возможную экспансию за рубеж.