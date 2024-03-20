Долговая ловушка: Остерегайтесь возобновляемых кредитов и займов на неотложные нужды на ИП

Это связано с тем, что в нее также входят все комиссии, которые не видны в процентной ставке. Это, например, плата за закрытие кредита, его страхование или ведение ссудного счета. Именно эти комиссии могут существенно удорожить кредит.



Таким образом, RPSN показывает, какую часть кредита заемщику придется выплачивать в течение года. Это позволяет заемщику легко сравнивать различные кредитные предложения. Чем больше различаются процентная ставка и RPSN, тем больше человек платит комиссий.



Прежде чем обращаться за кредитом, рекомендуется провести ревизию своих текущих финансов, рассчитать предполагаемые доходы и расходы, учесть выплаты по кредиту и предусмотреть возможность непредвиденных расходов. Если погашение кредита вписывается в семейный бюджет, но при этом семья уходит в перерасход средств и не имеет сбережений, кредит является рискованным. Проще говоря, человек может быть в состоянии выплачивать кредит, но если он заболеет на длительный срок, доход значительно снизится и возникнут проблемы.





В этом случае банки часто не одобряют кредит. Они считают, что риск невозврата слишком велик. Можно обратиться в небанковскую компанию. Но если она имеет хорошую репутацию, то, скорее всего, заявитель окажется в таком же положении.Компании с хорошей репутацией обязаны проверять каждого заявителя, что служит предосторожностью от чрезмерной задолженности. «Некоторые люди считают, что кредит — это выход из любой сложной жизненной ситуации, и поэтому часто сталкиваются с проблемами, которые могут быть усугублены подобными финансовыми обязательствами. Это риск, которому мы не хотим подвергать ни одного из наших клиентов», — говорит Любомир Бруха из Provident Financial.Если речь идет о небанковских компаниях, то в первую очередь необходимо выбрать надежного поставщика услуг и избегать предложений от неизвестных компаний, которые регулярно приходят в ваш почтовый ящик или электронную почту. В них часто присутствуют скрытые платежи или штрафы, которые могут привести к взысканию долга. Основным признаком надежной небанковской компании должна быть лицензия Чешского национального банка. Наличие у компании такой лицензии можно проверить на ее сайте.Способность погасить кредит должен оценивать в первую очередь сам заемщик. «Но если кредитор выдает кредит человеку, у которого, как он подозревает, возникнут проблемы с возвратом долга, он нарушает закон! Такой кредит недействителен, и заемщик имеет право на возврат уплаченных процентов», — предупредил Давид Боргес из Člověk v tísni на презентации последнего Индекса ответственного кредитования.Возврат уплаченных процентов может затянуться, и результат не всегда может быть однозначным. Поэтому на него нельзя полагаться на 100%.Между тем, по словам Боргеса, на рынке кредитования наблюдается определенный сдвиг в сторону от традиционных кредитов с регулярными выплатами к повторяющимся продуктам. Это фактически кредитные лимиты, которые люди могут погашать в зависимости от своих возможностей. «Хотя это звучит заманчиво, опасность в том, что на практике кредит погашается очень медленно, и люди платят гораздо больше процентов, чем планировали изначально. Поэтому мы рекомендуем выбирать традиционные кредиты с регулярными выплатами», — отметил Боргес.Он также предостерег от бизнес-кредитов, так называемых кредитов IČO, если только они не предназначены действительно для деловых целей. «На них не распространяется законная защита прав потребителей», — подчеркнул аналитик.Еще одним фактором риска является цель займа. Имеет смысл брать деньги на новый котел, когда старый износится до зимы. Но многие заявители обращаются за кредитом по другим причинам. Например, чтобы подарить себе и своей семье хорошее Рождество или отпуск.«Мы должны принимать решения, основываясь главным образом на наших приоритетах в жизни и финансах. Не в порыве или под давлением, а на основе долгосрочных соображений. Это касается планирования семьи, выхода на пенсию, необходимого ремонта и замены оборудования, образования и расходов на лекарства или уход, жилья и ремонта», — заключает Давид Шмейкал из Консультационной службы по финансовым проблемам.