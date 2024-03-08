Стоимость чешской компании превысила миллиард долларов. Помог талант чешских ИТ-специалистов

Основатель компании Рихард Валтер в юности подрабатывал на ресепшене пражского отеля своего отца, и постоянное переписывание данных с бумаги на компьютер так надоело ему, что он разработал систему, упрощающую работу отеля. Сегодня его программное обеспечение используют 5 000 отелей по всему миру, включая скандинавскую гостиничную сеть Strawberry. Клиентов становится все больше.





«Рост планируется высокий, в прошлом году мы выросли на 60%, и в этом году планируем сохранить такие же показатели», — говорит Йозеф Старыхфойту, директор по продуктам и техническим вопросам компании Mews, в интервью Agenda SZ Business.





Но двузначный рост идет в ущерб прибыли, как это обычно бывает у стартапов. Даже после 12 лет работы на рынке компания не приносит прибыли и вкладывает все свои средства обратно в развитие. Но, по словам Йозефа Старыхфойта, прибыль не за горами. «Определенно. Инвесторы тоже хотят видеть, что дела идут хорошо и что это здоровый бизнес. Если бы мы сказали, что не хотим дальше развиваться, то легко могли бы получить прибыль».





До сих пор Mews не публиковала свои финансовые результаты, но теперь она становится все более открытой. В прошлом году компания заработала 100 миллионов долларов, или примерно 2,3 миллиарда крон, подтвердило руководство SZ Byznys Staryfojt.





Оценка компании превысила 1,2 миллиарда долларов, и фирма, родившаяся в Чехии, уверенно вошла в число так называемых долларовых единорогов. До нее это удалось только компании Rohlik Томаша Чупра и софтверной фирме Productboard Хуберта Палана и Даниэля Хейла. «Мы не праздновали это событие, мы продолжаем работать, — комментирует успех Йозеф Старыхфойт.





В чем же помогает отелям система, которая до сих пор разрабатывается в основном чешскими IT-специалистами? Управление бронированием, ценообразование номеров, организация домашнего хозяйства или бухгалтерский учет.





«Технологии немного навредили гостиничному бизнесу. Когда вы приходите в отель, вы часто просто смотрите на человека, смотрящего в компьютер, что не является гостеприимным занятием. Вам приходится стоять в очереди, предъявлять удостоверение личности, заполнять какие-то бумаги, что-то подписывать, а потом вы получаете карточку отеля. Но вы бы хотели, чтобы вас приветствовали, рекомендовали рестораны, спрашивали, как прошла ваша поездка», — говорит Старыхфойту.





Mews предлагает регистрацию и выписку без очередей с помощью автоматизированных киосков. Желающие также могут заранее зарегистрироваться онлайн. «В то же время существует ценообразование. Определить правильную цену на номер в будущем — очень сложная задача. Например, если вдруг объявят концерт прямо рядом с вашим отелем, вы захотите, чтобы цена была выше», — описывает он практику в интервью SZ Byznys.





Чешский программист знает, как попросить больше денег





В последнее время продукт привлек ряд инвесторов и такие крупные имена, как Kinnevik, Revaia, Goldman Sachs Alternatives и Notion Capital, а новым инвестором стал венчурный фонд LGVP. В общей сложности Mews уже привлекла от них 335 миллионов долларов, или 7,8 миллиарда долларов. Последняя инвестиция, которую Mews направила в число «единорогов», составила 110 миллионов долларов.





Гостиничные системы





Программное обеспечение для гостиниц — специфическая отрасль, поскольку оно может кардинально отличаться по тому, что может делать и какие услуги предоставляет. Так, помимо Mews, некоторые услуги предлагают, например, Cloudbeds, Previo, Better Hotel и HotelWin.





«В мою команду вкладывается много денег на разработку продукта. Гостиничная индустрия сейчас переживает эпоху цифровизации. Сейчас многие отели заменяют системы. У нас есть клиент, который сказал нам: У нас есть компьютер, но мы не знаем, где он находится. И когда он ломается, все начинают его искать», — говорит менеджер по продуктам, рассказывая о том, как компания планирует использовать полученные деньги.





«Мы нанимаем много людей в мою команду, в этом году у нас открыто около 150 вакансий, мы нанимаем много программистов. Многие из них здесь, в Чехии», — говорит Старыхфойту. Чешская рабочая сила все еще дешевле, чем на Западе, но ситуация меняется.





«Даже программист в Чехии сегодня просит больше денег, чем, скажем, пять лет назад. В то же время здесь очень много талантливых людей. Это то, что удерживает нас здесь. Компания была построена на талантах в Чехии», — говорит Старыхфойту, который сам является выпускником математического и физического факультетов.





Если на фондовом рынке, то в Америке





Компания называет себя глобальной, потому что в ней работают люди из десятков стран. Однако большинство сотрудников компании по-прежнему находятся в Чехии, а ее крупнейшие офисы расположены в Праге, а также в Амстердаме, где работает соучредитель и генеральный директор Матиас Велле, и Лондоне. Mews также работает в Австралии и Азии, но в настоящее время большая часть ее энергии направлена на «завоевание» Америки. В начале этого года компания поглотила Frontdesk Anywhere, ведущую американскую облачную платформу для гостиничного бизнеса. Это было ее восьмое приобретение.





США — это путь Mews в крупные гостиничные сети. Но это специфический рынок, признает Старыхфойту: «В Америке в ресторанах и отелях большую часть зарплаты составляют чаевые. Совершенно нормально давать 20-25 %. При этом они также предъявляют высокие требования к технологическим решениям. Потому что они знают, что если они не будут работать, то чаевые будут не такими большими. И налоговая служба там очень строгая, они хотят, чтобы все цифры были идеальными».





В то же время компания начинает присматриваться к Нью-Йоркской фондовой бирже, хотя в настоящее время вопрос о выходе на биржу не стоит. «В данный момент мы больше сосредоточены на расширении, но, конечно, у нас есть амбиции выйти на биржу в какой-то момент в будущем. Пражская биржа, вероятно, не в планах. Сейчас мы смотрим на американскую», — говорит Йозеф Старыхфойту.