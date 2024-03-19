Неужели придется столько платить? Собственник общежития был шокирован, когда узнал новые тарифы на электроэнергию

«Цены на электроэнергию падают, а компания Liberty в январе начала взимать с нас 9 400 крон за мегаватт. До сих пор мы платили в среднем около 45 000 в месяц, а за январь они прислали нам счет на 135 000. Это нормально?» — в отчаянии спрашивает Шадибол. Он не понимает, почему Liberty так быстро подняла цену на электричество.



«Как это возможно? Разве можно так поступать? Это их план реструктуризации, чтобы они могли спастись? Как они могут хотеть аннулировать контракты с Tameh из-за высоких цен, когда они делают то же самое с нами?» — вздыхает бизнесмен.



Он добавил, что предприятие безо всякого предупреждения повысило цены. «В нашем районе есть и другие здания, где работает другой поставщик, которому в этом году за мегаватт платят 3 400 крон», — сказал он.



В связи с этим Шадибол подал жалобу на счет за январь. Ответом Liberty стал февральский счет на 110 000 крон. «Я не знаю... Liberty уже частично ликвидировала нас, незаконно отключив в декабре отопление. А теперь они сделали наше электричество таким дорогим, когда у всех остальных оно подешевело. Это бесчеловечно и убийственно», — отметил он, добавив, что в результате ему пришлось повысить цены на жилье на 30 крон за койку в сутки.



«И наши гости стали уезжать. Компании предпочитают снять или купить квартиру, где могут разместиться семь человек», — рассказал он. Он опасается, что Liberty также может использовать энергию в качестве способа конкуренции, ведь у них есть свой хостел неподалеку.



В то время как любой другой клиент нашел бы нового и, что более важно, более дешевого поставщика электроэнергии, Шадибол не может этого сделать с общежитием. Здание подключено к внутренней распределительной сети Liberty Ostrava, к которой Liberty не допускает другого поставщика электроэнергии.



«Я уже семь лет разбираюсь с этим в Управлении по регулированию энергетики, а теперь и в суде, но безрезультатно. Liberty утверждает, что никто не может взять нас на обслуживание, потому что не хватает сети. Но через эту же сеть они сами поставляют нам электричество. Я этого не понимаю», — жалуется мужчина, который готов продолжать борьбу из-за нынешнего повышения цен на электричество.



«Все компании выставляют счета по договорным ценам в соответствии с действующими договорами, которые также подписаны с их стороны, и в соответствии с действующими общеобязательными постановлениями», — коротко ответила пресс-секретарь Liberty Ostrava Катержина Заичкова.



Комментировать конкретно цены, установленные для общежития Шадибола, она не захотела.



Не предложило конкретной помощи владельцу хостела и Управление по регулированию энергетики. «Все зависит от того, как составлен договор и что он позволяет делать потребителю. Это очень важно, особенно для корпоративных клиентов. Закон об энергетике в первую очередь защищает потребителей, как правило, домохозяйства или физических лиц, занимающихся бизнесом», — сказал Ян Хамрник, представитель ведомства, добавив, что оно может лишь в целом рекомендовать внимательно изучать договор и подавать на поставщика в суд, если он нарушен.