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Чешский оружейник Михал Стрнад поднялся на сотни позиций в рейтинге самых богатых людей мира, составленном Forbes

Новости 420on
2 апреля 2024
14:10
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В этом году одиннадцать чехов снова вошли в число долларовых миллиардеров. Рената Келлнерова, владелица инвестиционной группы PPF с состоянием в 18 млрд долларов (421 млрд крон), по-прежнему остается самой богатой. Гендиректор холдинга Czechoslovak Group (CSG) и миллиардер Михал Стрнад стал самым богатым миллиардером года, поднявшись на сотни позиций в мировом рейтинге. С состоянием в 4,4 миллиарда долларов (103 миллиарда крон) он занимает шестое место среди чехов. Об этом сообщил журнал Forbes, составляющий международный рейтинг.
Стрнад обогнал даже бывшего премьер-министра Андрея Бабиша (ANO), чье состояние составляет 82 миллиарда крон.

Состав топ-11 чешских долларовых миллиардеров остался таким же, как и в прошлом году. Келлнерова и ее семья занимают первое место уже третий год подряд. Второе и третье места заняли Карел Комарек, владелец инвестиционной группы KKCG, с состоянием в 222 миллиарда крон, и Даниэль Кршетинский, владелец энергетического холдинга Energetický a průmyslový (EPH), с состоянием в 220 миллиардов крон. В этом году Комарек поднялся на второе место, в прошлом году он был третьим среди чехов после Кршетинского.

За ним следуют Павел Тыкач, владелец энергетической группы Sev.en Energy, с состоянием в 7,7 млрд долларов (180 млрд крон), и магнат недвижимости Радован Витек с состоянием в 6,7 млрд долларов (157 млрд крон).

В международном масштабе Келлнерова в этом году заняла 104-е место. Несмотря на увеличение активов на 1,5 миллиарда долларов, она опустилась на три позиции по сравнению с прошлым годом. Комарек занял 249-е место, а Кржетинский — 256-е. Тыкач занял 334-е место, а Витек — 409-е.

За пятеркой самых богатых чехов с большим отрывом следует Стрнад, занимающий 712-е место. Однако по сравнению с прошлогодним рейтингом он поднялся на 804 места, а его состояние увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Стрнад владеет холдингом Czechoslovak Group (CSG), который работает в автомобильной, железнодорожной, аэрокосмической и часовой промышленности, а также производит оружие, боеприпасы и специальные автомобили. В последнее время продажи холдинга выросли, в частности, из-за войны на Украине.

С другой стороны, Forbes зафиксировал самое значительное падение Бабиша, который опустился на 241 место до 920-го после снижения стоимости его активов на 600 миллионов долларов, что ставит его на седьмое место среди чехов. Глава парламентского оппозиционного движения ANO получает доход через трастовые фонды от концерна Agrofert, которым Бабиш ранее владел напрямую.

Среди чешских миллиардеров также числятся Павел Баудиш и Эдуард Кучера, основатели антивирусной компании Avast, Алеш Заворал, владелец интернет-магазина Alza.cz, и Марек Доспива, соучредитель инвестиционной группы Penta.

По данным Forbes, совокупное состояние чешских долларовых миллиардеров впервые превысило 1,5 триллиона крон. Это произошло в основном благодаря снижению курса кроны по сравнению с прошлым годом. «Например, состояние Алеша Заворала, владельца лидера отечественной электронной коммерции Alza.cz, Forbes оценил в два миллиарда долларов, как и год назад, но в пересчете на чешские кроны это означает рост на четыре миллиарда», — говорится в журнале.

Француз Бернар Арно, владеющий модной империей LVMH, остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 233 миллиарда долларов, за ним следуют основатель Tesla Элон Маск и основатель Amazon Джефф Безос.


бизнес рейтинг деньги Чехия

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