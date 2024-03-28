ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Число компаний-зомби может достичь 100 000. Не стоит поддерживать их существование, лучше продать или закрыть
7 апреля 2024
16:00
236
Существует три сценария избавления от компании, которая вам больше не нужна. Каждый из них лучше, чем вообще ей не заниматься, пишет адвокат Йиржи Коубек.
Комментарий Йиржи Коубека:
Согласно подсчетам, каждая пятая компания в Чехии является мертвой.
То есть она не ведет никакой деятельности, потому что предприниматель просто свернул ее и больше не проявляет к ней интереса. Тем не менее эти компании по-прежнему зарегистрированы в Торговом реестре. На первый взгляд, такое решение может показаться удобным. Компания перестает выполнять свое предназначение, и предприниматель бросает ее на произвол судьбы. Это дешево, быстро и все так делают.
Но! Даже мертвая компания должна выполнять свои юридические обязательства. Например, сдавать финансовую отчетность в торговый реестр, подавать налоговые декларации и так далее. За выполнение всех обязательств отвечает уставной орган компании, который по закону обязан действовать с должной осмотрительностью.
Если уставной орган не справляется с этой задачей, он рискует понести гражданскую или даже уголовную ответственность. Компания-зомби — это бомба замедленного действия. И уж точно уставной орган не освободит себя от потенциальной ответственности, ссылаясь на то, что компания фактически не вела никакой деятельности.
Что делать в такой ситуации? Существует три основных способа выхода из ситуации.
Согласно подсчетам, каждая пятая компания в Чехии является мертвой.
То есть она не ведет никакой деятельности, потому что предприниматель просто свернул ее и больше не проявляет к ней интереса. Тем не менее эти компании по-прежнему зарегистрированы в Торговом реестре. На первый взгляд, такое решение может показаться удобным. Компания перестает выполнять свое предназначение, и предприниматель бросает ее на произвол судьбы. Это дешево, быстро и все так делают.
Но! Даже мертвая компания должна выполнять свои юридические обязательства. Например, сдавать финансовую отчетность в торговый реестр, подавать налоговые декларации и так далее. За выполнение всех обязательств отвечает уставной орган компании, который по закону обязан действовать с должной осмотрительностью.
Если уставной орган не справляется с этой задачей, он рискует понести гражданскую или даже уголовную ответственность. Компания-зомби — это бомба замедленного действия. И уж точно уставной орган не освободит себя от потенциальной ответственности, ссылаясь на то, что компания фактически не вела никакой деятельности.
Что делать в такой ситуации? Существует три основных способа выхода из ситуации.
- Ликвидация. Если у предпринимателя нет больше возможности заниматься компанией, логичным вариантом будет ее ликвидация. Это самый чистый способ достойно распрощаться с компанией навсегда. Хотя процесс ликвидации обычно занимает несколько месяцев и включает в себя ряд административных и бухгалтерских действий, по его окончании компания исчезнет из торгового реестра, а предприниматель будет избавлен от забот. Заявку на ликвидацию ООО или ИП можно оставить на sluzby@420on.cz.
- Неплатежеспособность. Прекратившая существование компания может оказаться в состоянии банкротства. В этом случае ликвидировать ее уже нельзя, а необходимо подать заявление о несостоятельности. Если все пройдет успешно, после завершения процедуры банкротства компания может быть исключена из торгового реестра. Однако банкротство может быть неприятным для уставного органа — если он нарушил свои юридические обязательства, его ответственность может оказаться под вопросом.
- Продажа компании. Очевидно, что самым быстрым решением является продажа компании. Конечно, при условии, что кто-то заинтересован и в фирма ничего не утаивает. Если все в порядке, то продажа будет урегулирована одним договором.
Оставить компанию открытой может показаться самым простым решением. Возможно, долгое время ничего не произойдет. Но позже могут возникнуть проблемы, которые доставят вам массу неприятностей. Если вы хотите их избежать, не поддерживайте жизнь компании-зомби искусственно.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
5 АПРЕЛЯ 2024
9697
Незапланированные расходы могут надолго вогнать предпринимателя в долги, а в худшем случае привести к банкротству.
10:30
5 АПРЕЛЯ 2024
2364
ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В ЧЕХИИ ИЗМЕНЯТСЯ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ У НИХ НА СЧЕТУ
Сейчас люди, независимо от того, чем они владеют, могут получать пособие на ребенка или пособие на жилье. Оцениваются только их доходы и расходы. Но со следующего года все изменится. Для получения...
16:30
4 АПРЕЛЯ 2024
652
Факультет народного хозяйства Экономического университета в Праге (NF VŠE) потеряет возможность предлагать назначение профессоров в области экономики.
15:00
4 АПРЕЛЯ 2024
1201
Сегодня правительство утвердило постановление, согласно которому с сентября максимальное количество учебных часов, финансируемых из государственного бюджета для начальных и средних школ, будет...
13:00
4 АПРЕЛЯ 2024
976
Изменение климата в настоящее время наносит ущерб в десятки миллиардов крон. Это следует из выводов программы экономической журналистики Bilance. Репортер Чешского телевидения Филип Черны составил...
22:00
3 АПРЕЛЯ 2024
1790
Многие россияне, похоже, потеряли надежду на то, что война закончится, и не хотят возвращаться на родину. Возможно, именно поэтому в прошлом году 1 166 россиян успешно подали заявления на получение...
19:04
3 АПРЕЛЯ 2024
2889
ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ, НА КАКИХ УСЛОВИЯХ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ С ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТОЙ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ
Визы временной защиты в Чехии получили почти 600 000 украинских беженцев, но в настоящее время в стране находится около 340 000 из них. Остальные вернулись в Украину или уехали в другую страну....
13:25
3 АПРЕЛЯ 2024
2020
Полное руководство по подаче заявления на чешскую визу по воссоединению семьи, необходимые документы, право на получение и часто задаваемые вопросы.
11:30
3 АПРЕЛЯ 2024
1093
10:30
3 АПРЕЛЯ 2024
3207
Час работы в среднем в странах Евросоюза стоит почти 32 евро (809 крон). Это означает рост более чем на евро по сравнению с предыдущим годом. Это продолжение долгосрочной тенденции роста расходов,...
14:10
2 АПРЕЛЯ 2024
2408
ЧЕШСКИЙ ОРУЖЕЙНИК МИХАЛ СТРНАД ПОДНЯЛСЯ НА СОТНИ ПОЗИЦИЙ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ МИРА, СОСТАВЛЕННОМ FORBES
В этом году 11 чехов снова вошли в число долларовых миллиардеров. Рената Келлнерова, владелица инвестиционной группы PPF с состоянием в 18 миллиардов долларов (421 миллиард крон), по-прежнему...
14:00
30 МАРТА 2024
1341
Торговый центр Máj, реконструкция которого началась прошлым летом, откроется для посетителей в июне. Реконструкцию проводит строительная компания Metrostav, и ее стоимость составит около 4...
18:00
29 МАРТА 2024
983
Выплачивать кредит может показаться простым делом, особенно если у вас нет ни одного долга и достаточно средств для погашения. Однако нужно соблюдать осторожность, например, в случае с...
16:30
28 МАРТА 2024
1084
Приближается крайний срок подачи налоговых деклараций.
15:00
28 МАРТА 2024
2578
С апреля владельцы электросамокатов должны оплачивать обязательную страховку за самокаты с расчетной скоростью более 25 километров в час или с весом более 25 килограммов и скоростью более 14...