Число компаний-зомби может достичь 100 000. Не стоит поддерживать их существование, лучше продать или закрыть

Комментарий Йиржи Коубека:



Согласно подсчетам, каждая пятая компания в Чехии является мертвой.

То есть она не ведет никакой деятельности, потому что предприниматель просто свернул ее и больше не проявляет к ней интереса. Тем не менее эти компании по-прежнему зарегистрированы в Торговом реестре. На первый взгляд, такое решение может показаться удобным. Компания перестает выполнять свое предназначение, и предприниматель бросает ее на произвол судьбы. Это дешево, быстро и все так делают.



Но! Даже мертвая компания должна выполнять свои юридические обязательства. Например, сдавать финансовую отчетность в торговый реестр, подавать налоговые декларации и так далее. За выполнение всех обязательств отвечает уставной орган компании, который по закону обязан действовать с должной осмотрительностью.



Если уставной орган не справляется с этой задачей, он рискует понести гражданскую или даже уголовную ответственность. Компания-зомби — это бомба замедленного действия. И уж точно уставной орган не освободит себя от потенциальной ответственности, ссылаясь на то, что компания фактически не вела никакой деятельности.



Что делать в такой ситуации? Существует три основных способа выхода из ситуации.





Ликвидация. Если у предпринимателя нет больше возможности заниматься компанией, логичным вариантом будет ее ликвидация. Это самый чистый способ достойно распрощаться с компанией навсегда. Хотя процесс ликвидации обычно занимает несколько месяцев и включает в себя ряд административных и бухгалтерских действий, по его окончании компания исчезнет из торгового реестра, а предприниматель будет избавлен от забот. Заявку на ликвидацию ООО или ИП можно оставить на sluzby@420on.cz.





Неплатежеспособность. Прекратившая существование компания может оказаться в состоянии банкротства. В этом случае ликвидировать ее уже нельзя, а необходимо подать заявление о несостоятельности. Если все пройдет успешно, после завершения процедуры банкротства компания может быть исключена из торгового реестра. Однако банкротство может быть неприятным для уставного органа — если он нарушил свои юридические обязательства, его ответственность может оказаться под вопросом.





Продажа компании. Очевидно, что самым быстрым решением является продажа компании. Конечно, при условии, что кто-то заинтересован и в фирма ничего не утаивает. Если все в порядке, то продажа будет урегулирована одним договором.



Оставить компанию открытой может показаться самым простым решением. Возможно, долгое время ничего не произойдет. Но позже могут возникнуть проблемы, которые доставят вам массу неприятностей. Если вы хотите их избежать, не поддерживайте жизнь компании-зомби искусственно.