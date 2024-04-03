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Как в Чехии облагается налогом доход от акций
9 апреля 2024
16:30
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Все больше жителей Чехии стремятся приумножить свое состояние, инвестируя в акции. Однако если они впоследствии их продадут, то при определенных обстоятельствах могут столкнуться с налоговыми обязательствами.
Доход от продажи ценных бумаг освобождается от подоходного налога, если его общая сумма за налоговый период, то есть за календарный год, не превышает 100 000 крон, или если доход выше, но между покупкой и продажей ценной бумаги прошло более трех лет.
«С 2025 года такой доход, а не прибыль, будет освобождаться от налога в размере до 40 миллионов крон, если соблюдается временной критерий в три или пять лет», — отмечает налоговый консультант Mazars Габриэла Иванко.
Доходы, которые не освобождаются от налогообложения, включаются в состав прочих доходов. Если доход от продажи ценных бумаг не освобождается от налога, вы можете вычесть очевидные расходы, понесенные для его получения, — обычно это цена покупки ценной бумаги и связанные с ней сборы.
«Разница между доходами и расходами образует налоговую подоснову. Вы можете уменьшить прибыль от продажи одной ценной бумаги на убыток от продажи другой ценной бумаги, полученный в том же налоговом году», — добавляет Иванко.
В декларацию включаются только дивиденды из-за рубежа
По словам налогового консультанта BDO Моники Лодровой, те, кто инвестирует в акции компаний, выплачивающих своим акционерам долю прибыли или дивиденды, могут не включать их в свои налоговые декларации, если это акции чешской компании. «Если акционер является налоговым резидентом Чехии, дивиденды облагаются 15-процентным налогом у источника. Таким образом, сумма, которую акционер получает на счет, уже обложена налогом», — отмечает он.
Акционер обязан задекларировать доход в налоговой декларации только в том случае, если дивиденды выплачивает компания, являющаяся иностранным налоговым резидентом.
Согласно закону, лицо должно подать декларацию, если его совокупный годовой доход превышает 50 000 крон и это доход, который подлежит налогообложению, не освобожден от него и не был обложен окончательным налогом у источника в Чешской Республике. «В таком случае он должен включить в декларацию и дивиденды из-за рубежа независимо от их суммы», — отмечает Иванко.
Однако получателям низких дивидендов, которые также трудоустроены, не стоит беспокоиться о налогах и налоговых декларациях.
«Исключение из обязанности подавать декларацию распространяется на налогоплательщиков, у которых годовой доход превышает 50 000 крон, но в основном это доход от трудовой деятельности, облагаемый авансовым налогом в рамках регистрации заработной платы, кроме того, налогоплательщик имеет налогооблагаемый доход в соответствии со статьей 7-10 Закона о подоходном налоге, не превышающий 20 000 крон. В этот лимит могут входить, например, иностранные дивиденды или доход от продажи ценных бумаг», — поясняет Иванко. Однако если эти налогоплательщики решат подать налоговую декларацию, они должны будут включить в нее и доход от иностранных дивидендов независимо от их размера.
Доход от иностранных дивидендов указывается в налоговой декларации либо в Приложении 4 в рамках отдельной налоговой базы, либо в разделе «доход от капитальных активов» в рамках обычной налоговой базы.
«Выбор одного из этих вариантов зависит от того, имеет ли смысл применять отдельную налоговую базу без прогрессивных налоговых ставок, то есть облагаемую по ставке 15%, или обычную налоговую базу, где применяются прогрессивные налоговые ставки, но, с другой стороны, можно заявить о неиспользованных вычетах из налоговой базы и налоговых кредитах», — отмечает Лодрова. «В соответствующих разделах декларации указывается валовая стоимость выплаченных дивидендов, то есть без учета брокерских комиссий и иностранного налога», — добавляет она.
«С 2025 года такой доход, а не прибыль, будет освобождаться от налога в размере до 40 миллионов крон, если соблюдается временной критерий в три или пять лет», — отмечает налоговый консультант Mazars Габриэла Иванко.
Доходы, которые не освобождаются от налогообложения, включаются в состав прочих доходов. Если доход от продажи ценных бумаг не освобождается от налога, вы можете вычесть очевидные расходы, понесенные для его получения, — обычно это цена покупки ценной бумаги и связанные с ней сборы.
«Разница между доходами и расходами образует налоговую подоснову. Вы можете уменьшить прибыль от продажи одной ценной бумаги на убыток от продажи другой ценной бумаги, полученный в том же налоговом году», — добавляет Иванко.
В декларацию включаются только дивиденды из-за рубежа
По словам налогового консультанта BDO Моники Лодровой, те, кто инвестирует в акции компаний, выплачивающих своим акционерам долю прибыли или дивиденды, могут не включать их в свои налоговые декларации, если это акции чешской компании. «Если акционер является налоговым резидентом Чехии, дивиденды облагаются 15-процентным налогом у источника. Таким образом, сумма, которую акционер получает на счет, уже обложена налогом», — отмечает он.
Акционер обязан задекларировать доход в налоговой декларации только в том случае, если дивиденды выплачивает компания, являющаяся иностранным налоговым резидентом.
Согласно закону, лицо должно подать декларацию, если его совокупный годовой доход превышает 50 000 крон и это доход, который подлежит налогообложению, не освобожден от него и не был обложен окончательным налогом у источника в Чешской Республике. «В таком случае он должен включить в декларацию и дивиденды из-за рубежа независимо от их суммы», — отмечает Иванко.
Однако получателям низких дивидендов, которые также трудоустроены, не стоит беспокоиться о налогах и налоговых декларациях.
«Исключение из обязанности подавать декларацию распространяется на налогоплательщиков, у которых годовой доход превышает 50 000 крон, но в основном это доход от трудовой деятельности, облагаемый авансовым налогом в рамках регистрации заработной платы, кроме того, налогоплательщик имеет налогооблагаемый доход в соответствии со статьей 7-10 Закона о подоходном налоге, не превышающий 20 000 крон. В этот лимит могут входить, например, иностранные дивиденды или доход от продажи ценных бумаг», — поясняет Иванко. Однако если эти налогоплательщики решат подать налоговую декларацию, они должны будут включить в нее и доход от иностранных дивидендов независимо от их размера.
Доход от иностранных дивидендов указывается в налоговой декларации либо в Приложении 4 в рамках отдельной налоговой базы, либо в разделе «доход от капитальных активов» в рамках обычной налоговой базы.
«Выбор одного из этих вариантов зависит от того, имеет ли смысл применять отдельную налоговую базу без прогрессивных налоговых ставок, то есть облагаемую по ставке 15%, или обычную налоговую базу, где применяются прогрессивные налоговые ставки, но, с другой стороны, можно заявить о неиспользованных вычетах из налоговой базы и налоговых кредитах», — отмечает Лодрова. «В соответствующих разделах декларации указывается валовая стоимость выплаченных дивидендов, то есть без учета брокерских комиссий и иностранного налога», — добавляет она.
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