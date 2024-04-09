Расходы на онлайн-рекламу в Чехии достигли рекордного уровня

Наибольший вклад в прошлогодний рост внесла экранная реклама, которая выросла на 6%, и поисковая реклама с 3-процентным ростом. Что касается способов продажи рекламных площадей, то программная покупка экранной рекламы выросла на 7%. Под экранной рекламой подразумеваются так называемые баннерные объявления — в контентной сети, на сайтах и в социальных сетях.



«В 2023 году мы столкнулись с экономическим спадом и двузначной инфляцией, поэтому ожидали лишь незначительного роста инвестиций в онлайн, что подтверждают цифры исследования эффективности рекламы», — сказал Михал Ханак, председатель Ассоциации развития интернета (SPIR).



Хотя экономическая ситуация улучшается, по его словам, в этом году онлайн-реклама будет переживать неспокойный период из-за того, что компания Google объявила о прекращении поддержки сторонних cookies в основном браузере Chrome. «Поэтому впервые в истории измерений невозможно оценить дальнейшее развитие событий, как мы делали это в предыдущие годы», — сказал Ханак.



Помимо SPIR, другие ассоциации, включая, например, IAB Tech Lab, также критикуют преобладание Google в отношении Chrome. «Действия компании пока создают огромную неопределенность на рекламном рынке для издателей и рекламодателей, которые до сих пор не знают всех деталей того, как будет выглядеть решение после окончательного прекращения поддержки сторонних cookie», — добавил заместитель председателя SPIR Михал Фейкс.



Миллиарды в баннерах и контенте

Расходы на вышеупомянутую экранную рекламу составили 42,2 млрд крон в совокупных ценах. К экранной рекламе также относится реклама в контентных сетях, особенно в Seznam Sklik, Google Ads и Facebook, RTB в виде торгуемой рекламы и нативной рекламы.



RTB — это аукцион рекламных площадей в режиме реального времени, где рекламодатель платит за клик или за впечатление и постоянно оценивает эффективность.



Нативная реклама — это вид платной онлайн-рекламы, цель которой — не нарушать впечатления посетителя. По форме и функциям она вписывается в содержание сайта и привлекает читателей к заголовку и контенту.



Вторым наиболее используемым видом рекламы является поисковая реклама, в которую рекламодатели вложили 16,1 млрд крон в реальном выражении.



За объявления в каталогах и строчную рекламу СМИ заявили о доходах в размере 1,2 млрд крон по прейскурантным ценам. В отличие от двух предыдущих видов, они снизились на 2% в годовом исчислении.