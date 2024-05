Alza выкупила часть аптеки и готовится продавать лекарства. Конкуренты не верят

Alza — это уже не просто магазин по продаже компьютеров и электроники. Напротив, сегодня существует не так много товаров, которые нельзя найти в крупнейшем чешском интернет-магазине. Теперь он потихоньку готовится к выходу в другой, потенциально очень прибыльный сегмент — лекарственные препараты. Однако продавать их не так-то просто, поэтому подготовка к продажам пока идет в фоновом режиме. А вместе с новыми продуктами в Alza может вернуться один из ее бывших директоров, который перешел в Aukro.



Компания Other Corp, расположенная в Здице, Среднечешский край, на первый взгляд не представляет собой ничего особенного. С 2013 года ее управляющим директором и владельцем является Ивета Германова, которая в последние годы управляла магазином в Здице под вывеской сети независимых аптек Alphega. До сих пор ничего не менялось, но в начале этого года ее компания претерпела значительные преобразования в плане собственности и персонала, что косвенно повлекло за собой присоединение к крупнейшему электронному магазину в стране. Кроме того, несколько дней назад Alza официально подтвердила свой интерес к компании.



1 мая Alza внесла в публичный реестр нотариальную запись о покупке части бизнеса предприятия Other Corp, деятельность которого заключается в работе аптеки. Документ подписан от имени Alza адвокатом Павлом Штейнвихтом, который уже долгое время представляет интересы интернет-магазина Holešovice и даже числится в реестре бенефициарных владельцев как косвенный бенефициарный владелец Alza.cz.



Официальный владелец компании, а точнее владелец кипрской компании L.S. Investments Limited, которая является единственным акционером Alza, долгое время был скрыт. Впрочем, в этом нет ничего нового. Интереснее то, что всю сделку с Alza от имени Other Corp, скорее всего, согласовывал Ян Садилек, подписавший документ за продающую сторону. Именно он сменил фармацевта Ивету Германову на посту управляющего директора в начале этого года.



39-летний Садилек имеет большой опыт работы в Alza. Он работал в крупнейшей электронной торговой сети Чехии с 2014 по 2021 год, в том числе четыре года в качестве директора по маркетингу, а затем в середине 2021 года ушел в Aukro. Там он занимал должность управляющего директора в течение полутора лет, затем перешел на должность директора по маркетингу, после чего тихо покинул компанию прошлым летом. «Я отсылаю вас к PR-службе Alza. Я не уполномочен давать комментарии», — сказал Ян Садилек в ответ на вопрос CzechCrunch о том, означает ли его новый контракт возобновление сотрудничества с Alza.



Такой же ответ, как и Садилек, прислала Ивета Германова, которую спросили, почему она не является владельцем Other Corp с 1 января этого года и по каким причинам она ее продала. Новым владельцем компании, управляющей аптекой в Здице, является адвокат Штепан Кмох, и, как и в случае с Яном Садилеком, след ведет в Альзу.



34-летний Штепан Кмох работает адвокатом в юридической фирме Павла Штейнвихта, который давно связан с Alza. Кмох специализируется на электронной коммерции, маркетинге, потребительском праве или защите персональных данных. Помимо юридической практики, он владеет долями в нескольких компаниях, которые управляют музыкальными репетиционными залами и студиями подкастов в Праге, а также вместе со своей матерью Марией Кмоховой владеет пражской галереей Kmoch Gallery.



Он не захотел слишком подробно комментировать свое участие в компании, управляющей аптекой в Здице. «К сожалению, в связи с подписанным соглашением о конфиденциальности я не могу никак прокомментировать сделку», — сказал Штепан Кмох в интервью CzechCrunch. Аналогичным образом Павел Штейнвихт ответил на вопросы о планах Alza в отношении компании Other Corp и ее связи с коллегой из его собственной юридической фирмы.



«Я связан адвокатской тайной и поэтому не могу давать какие-либо комментарии, поскольку мой клиент не освободил меня от обязанности соблюдать конфиденциальность», — сказал он. По состоянию на 1 мая Alza отправила еще одну нотариальную запись в публичный реестр, обновив или расширив свой устав, включая следующие пункты: производство медицинских изделий и предоставление медицинских услуг — аптека. Из заявления компании для CzechCrunch становится ясно, что она заинтересована в новом сегменте в виде лекарств, который до сих пор отсутствовал в ее ассортименте.



«Для расширения ассортимента продукции была приобретена часть торгового предприятия. Однако мы не будем комментировать конкретную стратегию, а также возможное сотрудничество с другими сторонами. Мы уже давно рассматриваем тему здоровья как интересную возможность для бизнеса, поэтому она является одной из основных категорий на нашем сайте и в приложении Alza.cz», — сказала пресс-секретарь Alza Элишка Чержовска.



На данный момент в категорию входят диетические добавки, спортивное питание, дермокосметика и электроника, например фитнес-браслеты или электрические зубные щетки. «Наше предложение также включает отдельные марки контактных линз. Для дальнейшего расширения нашего предложения не только контактных линз, но и дермокосметики или безрецептурных лекарств, нам нужна лицензия на аптеку. Мы хотим предоставить нашим клиентам всю широту нашего ассортимента в сфере здравоохранения», — добавила представительница Alza.



Пока неясно, когда, в какой форме и начнет ли вообще Alza продавать лекарства. Однако несомненно то, что это прибыльная часть рынка, которая может обеспечить лидеру чешской электронной коммерции дальнейший рост. «С нашей точки зрения, это, безусловно, имеет смысл. Логично, что в таком случае Alza хочет расширить свое предложение за счет сегмента, который пользуется большим спросом у покупателей», — говорит Ян Ветишка, исполнительный директор Ассоциации электронной торговли (APEK), которая уже долгое время следит за чешским рынком электронной коммерции.



В то время как во многих категориях существуют десятки и даже сотни конкурирующих интернет-магазинов, ситуация в аптечном сегменте более прозрачна благодаря правилам и более высоким порогам входа. Лидируют крупные аптечные сети Dr. Max и Benu, которые, добившись успеха с аптечными пунктами, быстро перешли и в мир онлайн. Обе сети имеют собственные электронные магазины, а также сотрудничают с онлайн-супермаркетами — Benu с Rohlik, Dr. Max с Košík.



В онлайн-мире наиболее заметными игроками являются Pilulka.cz и Lékárna.cz, но у них есть свои филиалы, как и у большинства крупных ритейлеров, которые сочетают онлайн- и офлайн-каналы продаж. «Веб-ритейлеров становится все больше, и в этой категории явно есть место для дальнейшего роста», — говорит Ян Ветишка. Глава APEK видит большой потенциал в онлайн-продажах лекарств, особенно когда рецептурные препараты можно будет распространять и через интернет, что пока затруднено законодательством.



Если вы хотите продавать в своем интернет-магазине даже просто безрецептурные лекарства, соответствовать требованиям законодательства будет непросто. Это стоит времени и денег. Необходимо соблюсти ряд нормативных правил и внести серьезные изменения в складское хозяйство и логистику. «Для того чтобы компания, продающая лекарства по почте, могла поставлять весь ассортимент безрецептурных препаратов, она должна де-факто открыть физическую аптеку на своей логистической базе. При этом она должна обеспечить не только расположение, но и квалифицированный персонал, которого очень не хватает», — вспоминает представитель Dr. Max Михал Петров.



По словам Петрова, на все это, а также, например, на сложные дебаты с регулирующим органом в лице Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL), может уйти полгода. Мартин Каса, соучредитель и совладелец компании Pilulka, говорит, что весь процесс может занять до года. Кроме того, логистика лекарств несовместима с другими сегментами из-за множества нормативных актов.



Именно поэтому некоторые розничные сети, такие как Rohlik или Basket, объединились с крупными фармацевтическими компаниями. Alza, похоже, идет своим путем, но не хочет что-либо уточнять. Один из высокопоставленных представителей чешской электронной коммерции, имеющий опыт онлайн-продаж лекарств, с которым CzechCrunch поговорил о планах Alza, соглашается, что это непростой процесс, но в то же время вполне выполнимый.



Особенно если речь идет о силе, опыте и бюджете компании Alza, которая только в 2022 году заработала более 42 миллиардов крон и принесла более 650 миллионов. «Это еще один сигнал о том, что они хотят еще больше увеличить количество покупок, они хотят, чтобы люди делали покупки у них как можно чаще. Они начинают проявлять настойчивость в области больших объемов, у них уже много аптек, кормов для домашних животных и скоропортящихся продуктов», — говорит человек из верхушки чешского рынка электронной коммерции, не пожелавший называть своего имени.



А что говорят те, кто может помешать планам Alza по продаже лекарств? Например, они пока не хотят в это верить. «Мы не хотим рассуждать о возможных планах других компаний, которые кажутся нам маловероятными. Прежде всего мы ориентируемся на наших клиентов, чтобы оставаться для них предпочтительным выбором и сохранить позиции крупнейшей аптеки почтовой торговли в Чехии и Словакии. Кроме того, мы направляем свои силы на завершение преобразований, а также на деловое и стратегическое сотрудничество с рядом компаний, в том числе и зарубежных», — сказал Мартин Каса.



Михал Петров из Dr. Max также немного сомневается в том, что Alza сможет преуспеть на фармацевтическом рынке. Однако он также признает, что даже на высококонсолидированном чешском рынке могут произойти значительные изменения, особенно в сфере электронной коммерции.



Кроме того, Dr. Max привык к появлению на рынке новых потенциальных конкурентов. «Нам уже приходится сталкиваться с появлением новых игроков на рынке электронной коммерции, таких как Notino. От категории красоты до категории здоровья путь очень близкий; иногда эти две категории все-таки сливаются. Но вопрос в том, насколько игроку, который все еще воспринимается потребителями как преимущественно электронный магазин, удастся профилировать себя в этой категории», — добавляет Михал Петров, говоря о потенциальных усилиях Alza.